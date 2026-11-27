Năm 2026, Trung tâm tổ chức các lớp đào tạo nghề ngắn hạn ngay tại thôn, bản, phù hợp điều kiện sinh hoạt, sản xuất. Cách làm này giúp học viên tiết kiệm chi phí đi lại, sắp xếp công việc gia đình.

Theo cô Cáp Thị Vân, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Đakrông, việc tổ chức đào tạo ngay tại địa bàn dân cư tạo thuận lợi để người lao động tham gia học nghề, tiếp cận kiến thức và kỹ thuật mới. Đây cũng là cách giúp nâng cao hiệu quả đào tạo, bảo đảm ngành nghề được lựa chọn phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Lớp đào tạo kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh cho bò giúp người dân xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị nâng cao kiến thức, chủ động chăm sóc vật nuôi.

Đến hết tháng 10/2026, Trung tâm đã tổ chức 5 lớp đào tạo nghề dưới 3 tháng với hơn 100 học viên ở xã Hướng Hiệp. Nội dung đào tạo tập trung vào kỹ thuật nuôi bò và phòng, trị bệnh cho bò, giúp người dân nâng cao kiến thức, chủ động chăm sóc vật nuôi, hạn chế dịch bệnh và cải thiện hiệu quả chăn nuôi. Trong giai đoạn 2024-2025, Trung tâm đã tổ chức 25 lớp với hơn 500 học viên là người dân tộc thiểu số ở khu vực Đakrông tham gia các nghề nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và kỹ thuật điện.

Thông qua đào tạo nghề, người dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất từ kinh nghiệm sang áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. Đây là nền tảng quan trọng để lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển sinh kế, chủ động vươn lên thoát nghèo.

Theo Kế hoạch số 2482/KH-UBND ngày 27/5/2026 về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu mỗi năm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho khoảng 3.000 lao động nông thôn; trong đó, đào tạo nghề nông nghiệp chiếm khoảng 40%. Tỉnh đặt mục tiêu khoảng 70% người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế; tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 85%.

Năm 2026, Quảng Trị phân bổ hơn 23,8 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề cho 4.222 lượt học sinh, sinh viên; trong đó, 1.786 người học trình độ sơ cấp, 2.331 người học trình độ trung cấp và 105 người học trình độ cao đẳng. Trước đó, trong giai đoạn 2021-2025, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Quảng Trị đã phân bổ hơn 200 tỷ đồng triển khai Dự án 4 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững” nhằm đầu tư cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, tư vấn và tạo việc làm. Riêng giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã đào tạo nghề cho gần 5.000 lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Việc gắn đào tạo nghề với nhu cầu thực tế, tổ chức lớp học ngay tại cơ sở và kết nối các chính sách hỗ trợ việc làm đang mở thêm cơ hội cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Trị. Qua đó, người dân có điều kiện phát huy lợi thế địa phương, phát triển sản xuất, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.