Đưa nghệ thuật vào tuyên truyền phòng, chống ma túy

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh giao Trung tâm Văn hóa và Triển lãm thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố tổ chức chương trình tuyên truyền lưu động năm 2026 với chủ đề “Pháo đài văn minh - Thành phố nghĩa tình”.

Tiết mục ảo thuật độc đáo của nghệ sĩ Đức Joker nhằm truyền tải thông điệp “Nói không với ma túy”.

Chương trình được triển khai tại các trường học và khu dân cư hướng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên. Điểm đáng chú ý là việc kết hợp tuyên truyền kiến thức với các loại hình nghệ thuật, giúp người dân tiếp cận thông tin về phòng, chống ma túy bằng hình thức trực quan, sinh động.

Trong thời lượng khoảng 70 phút, chương trình sử dụng hình thức sân khấu hóa để phản ánh những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy. Nổi bật là tiểu phẩm kịch “Chuyến hàng lật mặt” gồm hai phần, tái hiện những cạm bẫy mà người lao động và thanh thiếu niên có thể gặp phải trước sự dụ dỗ, lôi kéo bằng lợi ích vật chất.

Chương trình được tổ chức tại các trường học, mang đến một không gian truyền thông sinh động.

Thông qua các tình huống kịch, chương trình cảnh báo nguy cơ bị lợi dụng, lôi kéo tham gia vận chuyển hoặc các hoạt động liên quan đến ma túy, qua đó giúp người xem nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi bất thường.

Bên cạnh tiểu phẩm, chương trình còn có các tiết mục ca múa nhạc với sự tham gia của ca sĩ Yongdy, nghệ sĩ Đức Joker và Vũ đoàn Sen Trắng. Các ca khúc được biểu diễn gồm “Xin chào thành phố” (sáng tác Châu Đăng Khoa), “Pháo đài văn minh - Thành phố nghĩa tình” (sáng tác Lê Đức Pháp), “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” (sáng tác Nguyễn Văn Chung) và “Vì bình yên thành phố” (sáng tác, biểu diễn Yongdy).

Một cảnh trong tiểu phẩm "Chuyến hàng lật mặt", tái hiện hoạt động đấu tranh với tội phạm ma túy qua hình thức sân khấu hóa.

Không chỉ tuyên truyền qua sân khấu, chương trình còn tổ chức chuyên đề và giao lưu trực tiếp với người dân. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Câu lạc bộ tình nguyện “Vì bình yên thành phố” thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, hướng dẫn kỹ năng nhận diện và phòng ngừa các nguy cơ liên quan.

Các tiết mục sân khấu hoá tuyên truyền phòng chống ma tuý được học sinh tích cực cổ vũ.

Phần giao lưu đố vui kiến thức có thưởng dành cho học sinh và người dân cũng được tổ chức nhằm tăng tính tương tác, giúp người tham gia chủ động tìm hiểu những kiến thức cần thiết về phòng, chống ma túy.

Tại các điểm tổ chức, ban tổ chức bố trí không gian truyền thông cộng đồng, trưng bày các mẫu vật mô phỏng để người dân tìm hiểu, nhận diện các loại ma túy mới và thủ đoạn ngụy trang tinh vi của tội phạm. Hoạt động này góp phần giúp người dân nâng cao cảnh giác trước những hình thức che giấu ma túy có thể khó nhận biết bằng mắt thường.

Phần giao lưu đố vui kiến thức có thưởng cho học sinh.

Song song với các hoạt động trên, chương trình chú trọng công tác cổ động trực quan thông qua hệ thống pa-nô, băng-rôn, khẩu hiệu được triển khai tại 12 xã, phường. Đặc biệt, không gian triển lãm 50 tranh cổ động chuyên đề phòng, chống ma túy sẽ góp phần truyền tải thông điệp bằng hình ảnh, tạo môi trường tuyên truyền trực quan tại địa phương.

Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy hướng dẫn học sinh nhận diện các loại ma tuý để tránh xa.

Thông qua chuỗi hoạt động, ban tổ chức hướng đến nâng cao nhận thức, bản lĩnh và trách nhiệm của mỗi người dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Đây cũng là một trong những hoạt động tuyên truyền nhằm lan tỏa mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.