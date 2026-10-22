Đưa nghệ thuật tuồng Đà Nẵng đến công chúng Pháp

Đây là dịp để quảng bá giá trị nghệ thuật truyền thống, đồng thời tăng cường giao lưu, hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Pháp. Đơn vị đại diện khu vực miền Trung tham gia chương trình với 3 trích đoạn gồm “Ông già cõng vợ đi xem hội”, “Ôn Đình chém Tá” và “Kim Lân qua đèo”.

Các tiết mục được lựa chọn thể hiện sự phong phú của nghệ thuật tuồng, từ tiếng cười trào lộng trong đời sống đến những câu chuyện lịch sử đề cao lòng trung nghĩa, tinh thần hy sinh và tình bằng hữu. Đặc biệt, hai trích đoạn “Ôn Đình chém Tá” và “Kim Lân qua đèo” thuộc vở tuồng cổ Sơn Hậu, khắc họa lòng trung thành và nghĩa khí của các nhân vật trong hành trình bảo vệ hoàng tử.

Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp năm 2026 có chủ đề “Những cuộc gặp gỡ - Rencontre”, do Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026, hướng đến kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO.

Cùng với các đơn vị nghệ thuật trong nước, sự tham gia của đoàn nghệ sĩ Đà Nẵng góp phần đưa sân khấu truyền thống Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế, mở rộng cơ hội giao lưu nghệ thuật và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc.