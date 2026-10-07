Đưa nghệ thuật truyền thống về cơ sở, lan tỏa đến khán giả trẻ

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo TP. Đà Nẵng về đưa nghệ thuật truyền thống phục vụ nhân dân trong các dịp lễ, Tết và sự kiện lớn, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng đã triển khai nhiều chương trình biểu diễn lưu động tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo và trường học.

Không chỉ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, các hoạt động còn tạo cơ hội để người dân, nhất là học sinh, trực tiếp tiếp cận, trải nghiệm và hiểu hơn về những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Từ sân khấu đại ngàn đến vùng biển

Trong thời gian qua, các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng liên tục có những chuyến lưu diễn đến nhiều địa bàn. Mỗi chương trình được xây dựng phù hợp với không gian, đối tượng khán giả, song vẫn giữ được nét đặc trưng của các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Vào tối 2.9, tại Làng Văn hóa Cơ Tu - Cổng Trời Đông Giang, Nhà hát có một đêm biểu diễn đặc biệt trong không khí Quốc khánh. Giữa không gian núi rừng, các tiết mục Bài chòi, múa kiếm “Nữ tướng”, “Vũ điệu đại ngàn”, cùng tiếng cồng chiêng và những điệu múa truyền thống của đồng bào Cơ Tu đã tạo nên một đêm nghệ thuật giàu màu sắc.

Đêm biểu diễn tại Làng Văn hóa Cơ Tu - Cổng Trời Đông Giang

Nhân dịp Tết Trung thu, Nhà hát tổ chức biểu diễn vở Dân ca kịch “Chuyện thằng Bờm” phục vụ thiếu nhi tại rạp Nhà hát, số 155 Phan Châu Trinh. Không chỉ phục vụ trẻ em khu vực trung tâm, chương trình còn được đưa đến các xã, phường và khu vực miền núi Trà Tân.

Những ánh mắt chăm chú, tiếng cười và tràng vỗ tay của các em nhỏ trở thành điểm nhấn đặc biệt của những đêm diễn. Qua câu chuyện gần gũi, vở diễn gửi gắm thông điệp về lòng lương thiện, sự thật thà, nhân ái và tinh thần sẻ chia trong cuộc sống.

Trong hai đêm 3 và 4.10 vừa qua, hai đoàn nghệ thuật của Nhà hát tiếp tục vượt chặng đường dài đến xã đảo Tam Hải, phục vụ người dân với vở Dân ca kịch “Chuyện thằng Bờm” và Tuồng “Hòn Vọng Phu”.

Trong hai đêm 3 và 4.10, hai đoàn nghệ thuật của Nhà hát đến phục vụ bà con xã đảo Tam Hải với hai vở Dân ca kịch “Chuyện Thằng Bờm” và vở Tuồng “Hòn Vọng Phu”

Những tràng vỗ tay, sự quan tâm và tình cảm ấm áp của bà con dành cho đoàn là niềm vui, đồng thời là động lực để các nghệ sĩ tiếp tục gắn bó với nghề

Dù phải di chuyển xa, các nghệ sĩ vẫn dành trọn tâm huyết cho từng vai diễn, tiết mục. Sự đón nhận nồng nhiệt của bà con qua những tràng vỗ tay, những tình cảm chân thành dành cho đoàn là nguồn động viên để các nghệ sĩ tiếp tục gắn bó với sân khấu truyền thống.

Đưa Tuồng, Bài chòi vào trường học

Một điểm nhấn trong hành trình đưa nghệ thuật truyền thống về cơ sở là hoạt động biểu diễn, trải nghiệm tại trường học. Đây được xem là cách tiếp cận phù hợp để nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ.

Ngày 5.10, tại các trường học trên địa bàn xã Tam Hải, Nhà hát tổ chức hai chương trình dành cho học sinh.

Tại Trường THCS Trần Quý Cáp, chương trình “Đưa Dân ca kịch, hô hát Bài chòi vào học đường” mang đến cho học sinh một không gian trải nghiệm trực tiếp với nghệ thuật truyền thống.

Những câu hô hát Bài chòi vang lên giữa sân trường, kết hợp với các tiết mục biểu diễn và phần giao lưu cùng nghệ sĩ, giúp các em có cơ hội lắng nghe, khám phá và cảm nhận những nét đặc sắc của loại hình nghệ thuật dân gian giàu bản sắc.

Cùng ngày, tại Trường Tiểu học Trần Phú, chương trình “Đưa nghệ thuật Tuồng vào học đường” giúp các em học sinh có thêm trải nghiệm về một loại hình sân khấu truyền thống đặc sắc.

Chương trình “Đưa nghệ thuật Tuồng vào học đường” mang đến cho các em một buổi trải nghiệm về nghệ thuật Tuồng

Đáng chú ý, sau buổi biểu diễn, nhiều học sinh hào hứng xin được chụp hình cùng các nghệ sĩ. Những cánh tay nhỏ, nụ cười hồn nhiên và sự chủ động của các em tạo nên không khí gần gũi, ấm áp phía sau sân khấu.

Sự hưởng ứng của học sinh, phụ huynh và người dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa cho thấy sức hấp dẫn của nghệ thuật truyền thống khi được giới thiệu bằng hình thức gần gũi, trực quan và phù hợp với từng nhóm công chúng.

Trao truyền giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ

Theo bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng, việc đưa nghệ thuật truyền thống về cơ sở không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức của người dân mà còn góp phần tạo môi trường để các giá trị văn hóa được trao truyền.

“Văn hóa vẫn là hồn cốt của dân tộc, gắn liền với đời sống tinh thần của bà con. Đặc biệt, thế hệ trẻ rất hào hứng, thích thú khi được khám phá nghệ thuật truyền thống như Tuồng, Dân ca kịch và hô hát Bài chòi. Đây là tín hiệu rất đáng mừng và là động lực để Nhà hát tiếp tục mở rộng các hoạt động đưa nghệ thuật về cơ sở trong thời gian tới”, bà Nguyễn Thị Hương chia sẻ.

Chương trình “Đưa Dân ca kịch, hô hát Bài chòi vào học đường” mang đến cho học sinh một không gian trải nghiệm với nghệ thuật truyền thống

Từ sân khấu giữa đại ngàn đến vùng biển, từ các không gian cộng đồng đến sân trường, hành trình đưa nghệ thuật truyền thống về cơ sở đang mở rộng cơ hội tiếp cận cho nhiều đối tượng công chúng.

Mỗi chuyến đi không chỉ mang theo những vở diễn, câu hát mà còn tạo nên sự gặp gỡ giữa nghệ sĩ và khán giả, giúp những giá trị văn hóa truyền thống hiện diện sinh động hơn trong đời sống đương đại.

Đó cũng là cách để Tuồng, Dân ca kịch, Bài chòi và các giá trị nghệ thuật dân gian tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa đến những thế hệ tiếp nối.