Đưa nghệ thuật truyền thống vào học đường tại xã Tam Hải

Các em học sinh rất thích thú khi xem biểu diễn nghệ thuật tuồng.

Theo đó, các nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công đã giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc và nhạc cụ, trang phục của nghệ thuật tuồng, dân ca và bài chòi, đây là những loại hình nghệ thuật đặc sắc của sân khấu truyền thống cần được bảo tồn, phát huy và lan tỏa trong đời sống cồng đồng. Tại chương trình, các em học sinh còn được xem các trích đoạn Tuồng, các làn điệu dân ca và hô hát bài chòi do các nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn. Bà Nguyễn Thị Hương – Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống TP Đà Nẵng cho biết: Đây là một trong nhiều hoạt động mà đơn vị luôn đầu tư, phối hợp với các trường học trên địa bàn toàn thành phố nhằm đẩy mạnh đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống đến với các em học sinh, qua đó góp phần vào việc tìm hiểu, yêu và trân trọng những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc tinh hoa văn hóa của quê hương đất nước.