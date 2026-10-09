Đưa nghệ thuật sắp đặt sắc màu Nhật Bản đến Hà Nội

Các vòng tròn đan nhau, tạo bố cục xoắn liên tục, kết nối nhiều vị trí trong không gian (Ảnh: Kito Kengo).

Từ ngày 9/10 đến 6/12, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản) giới thiệu triển lãm sắp đặt “Huyễn sắc xoay vần” của nghệ sĩ KITO Kengo tại 27 Quang Trung (phường Cửa Nam, Hà Nội).

Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ tại Việt Nam, giới thiệu hai tác phẩm khai thác màu sắc, ánh sáng, chuyển động và sự biến đổi của vật thể trong không gian.

Tác phẩm sắp đặt đầu tiên sử dụng hàng trăm chiếc vòng nhựa nhiều màu - chất liệu đặc trưng trong thực hành nghệ thuật của KITO Kengo. Những chiếc vòng được nối, đan vào nhau, trải rộng từ phòng triển lãm ra khu vực sân vườn, tạo nên cấu trúc liên tục như một mạng lưới. Các vòng tròn nhỏ kết nối thành những hình thể lớn, khiến không gian quen thuộc được nhìn dưới một cách khác.

Tác phẩm thứ hai bắt nguồn từ chuyến điền dã của nghệ sĩ tại Hà Nội. Trong quá trình tìm hiểu đường phố và các khu chợ, KITO Kengo chú ý đến những chiếc đèn lồng tự xoay. Hình ảnh này trở thành điểm khởi đầu cho tác phẩm mới, kết hợp đèn lồng với tấm lọc màu và gương để tạo nên những lớp ánh sáng, phản chiếu và dư ảnh liên tục chuyển động.

Ảnh: Kito Kengo.

Qua sự thay đổi của ánh sáng và góc nhìn, hình dáng quen thuộc của chiếc đèn lồng dần trở nên mờ nhòe. Vật thể đời thường được chuyển hóa thành trải nghiệm thị giác, nơi màu sắc và ánh sáng không ngừng lan tỏa, thay đổi rồi rút lại trên bề mặt vật chất.

Sinh năm 1977 tại tỉnh Aichi, KITO Kengo tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Nagoya và hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Nghệ thuật Kyoto. Anh từng có thời gian hoạt động nghệ thuật tại New York và Berlin, trước khi trở về Nhật Bản và tiếp tục thực hành nghệ thuật đương đại.

Ảnh: Kito Kengo.

KITO Kengo từng có các triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Mori, Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia Tokyo, Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Osaka, Bảo tàng Nghệ thuật KYOCERA Thành phố Kyoto cùng nhiều không gian nghệ thuật ở Mỹ, Đức, Italy. Tác phẩm của ông cũng nằm trong các bộ sưu tập công cộng tại Nhật Bản.

Triển lãm “Huyễn sắc xoay vần” diễn ra tại Hà Nội mở ra cuộc gặp giữa thực hành nghệ thuật của một nghệ sĩ Nhật Bản với những hình ảnh, vật liệu được tìm thấy trong đời sống Hà Nội.