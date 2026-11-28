Tối 28.11, tại sân trụ sở UBND xã Quài Nưa (cũ), bản Minh Thắng, xã Tuần Giáo, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên tổ chức đêm biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân. Đây là chương trình thứ hai của đoàn tại địa phương, tiếp nối đêm diễn tối 27.11 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa xã Tuần Giáo.

Với những tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, các nghệ sĩ, diễn viên đã mang đến không gian nghệ thuật giàu màu sắc, kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống của các dân tộc Điện Biên với những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng và Bác Hồ.

Sự hưởng ứng, cổ vũ của đông đảo khán giả đã tạo nên không khí giao lưu gần gũi, ấm áp giữa nghệ sĩ và người dân.

Trước đó, tại đêm diễn tối 27.11, chương trình tuyên truyền, biểu diễn nghệ thuật phục vụ cơ sở năm 2026 cũng thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân đến thưởng thức.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình lồng ghép nội dung tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động người dân chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Thông qua hình thức biểu diễn sinh động, gần gũi, các thông điệp được chuyển tải tự nhiên, giúp người dân dễ tiếp nhận và vận dụng vào đời sống.

Việc đưa các chương trình nghệ thuật đến tận cơ sở, nhất là những địa bàn vùng cao, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận và thưởng thức nghệ thuật ngay tại nơi sinh sống.

Đây cũng là dịp để nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu với công chúng, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp với đời sống văn hóa ở địa phương.

Mỗi đêm diễn không chỉ mang lời ca, tiếng hát đến với nhân dân các dân tộc xã Tuần Giáo mà còn góp phần bồi đắp tình yêu văn hóa, niềm tự hào về bản sắc dân tộc. Từ những sân khấu gần gũi tại cơ sở, các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa, nuôi dưỡng và trao truyền trong cộng đồng.