BIDV Chi nhánh Kiên Giang tư vấn, giới thiệu tiện ích ngân hàng số đến học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1.

Ngày 28/11, trong khuôn khổ Ngày hội hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh và trải nghiệm năm học 2026 - 2027 do Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 (phường Rạch Giá) tổ chức, gần 1.800 học sinh toàn trường có dịp tiếp cận nhiều hoạt động trải nghiệm thiết thực. Trong đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Kiên Giang phối hợp với nhà trường tổ chức tư vấn, hỗ trợ học sinh mở tài khoản, cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng ngân hàng an toàn.

Tại khu vực tư vấn của BIDV, nhiều học sinh được hướng dẫn các bước mở tài khoản, cài đặt ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, tìm hiểu những tiện ích cơ bản như kiểm tra số dư, chuyển khoản, thanh toán không dùng tiền mặt. Đối với những em chưa có tài khoản, nhân viên ngân hàng tư vấn quy trình đăng ký, xác thực thông tin; đồng thời hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng và lưu ý những nguyên tắc bảo mật khi thực hiện giao dịch trực tuyến.

Nhân viên BIDV hướng dẫn học sinh thực hiện xác thực sinh trắc học bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Điểm đáng chú ý là hoạt động này xuất phát từ chính nhu cầu thực tế của học sinh. Em Nguyễn Ngọc Hân, học sinh lớp 11A8, Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1, cho biết trước đây em đã sử dụng ứng dụng ngân hàng để quản lý, chi tiêu tiền riêng. Tuy nhiên, trong năm học này, khi được phân công làm thủ quỹ lớp, em cài đặt và sử dụng thêm ứng dụng để thuận tiện hơn trong việc quản lý các khoản thu, chi của tập thể.

“Trước đây em chỉ sử dụng tài khoản để phục vụ nhu cầu cá nhân. Năm nay làm thủ quỹ lớp, em thấy sử dụng ứng dụng ngân hàng sẽ thuận tiện hơn trong việc nhận và quản lý tiền quỹ, dễ theo dõi các khoản thu, chi, hạn chế nhầm lẫn khi ghi chép”, Hân cho biết.

Học sinh hào hứng trải nghiệm mở tài khoản ngân hàng.

Còn em Ngô Phương Uyên, học sinh lớp 12A4, cho biết trước đây em chưa có tài khoản ngân hàng. Thông qua hoạt động tư vấn, hỗ trợ của BIDV tại trường, em có cơ hội mở tài khoản, tìm hiểu cách sử dụng ứng dụng ngân hàng và việc tích hợp thông tin tài khoản với VNeID. Với Uyên, đây là trải nghiệm mới, giúp em tiếp cận các tiện ích thanh toán số, chuẩn bị thêm kỹ năng cần thiết khi bước vào môi trường học tập, làm việc sau khi tốt nghiệp THPT.

Từ những nhu cầu giản dị như quản lý tiền tiêu vặt, đóng góp quỹ lớp đến chuẩn bị cho cuộc sống tự lập, việc tiếp cận ngân hàng số đang dần trở thành một kỹ năng thiết thực đối với học sinh. Tuy nhiên, cùng với sự thuận tiện, các em cũng cần được trang bị kiến thức để nhận diện những rủi ro khi giao dịch trên không gian mạng.

Nhân viên BIDV hướng dẫn học sinh cài đặt, sử dụng ứng dụng ngân hàng an toàn.

Ông Trần Văn Kỹ, Tổ trưởng Tổ Hoạt động trải nghiệm, Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1, cho biết nhà trường chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm gắn với nhu cầu thực tế, giúp học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức trong sách vở mà còn có cơ hội tiếp cận những kỹ năng cần thiết trong đời sống. Việc phối hợp với BIDV Chi nhánh Kiên Giang đưa dịch vụ ngân hàng số đến trường là hoạt động thiết thực, giúp học sinh hiểu hơn về phương thức thanh toán hiện đại, biết cách quản lý tài chính cá nhân và sử dụng công nghệ phục vụ học tập, sinh hoạt.

Theo ông Kỹ, bên cạnh việc tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận ứng dụng ngân hàng, điều quan trọng là các em phải được hướng dẫn sử dụng đúng cách, có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, không tùy tiện chia sẻ mật khẩu, mã OTP, không truy cập đường link lạ hoặc làm theo yêu cầu chuyển tiền từ những tài khoản không rõ nguồn gốc.

Học sinh được tặng quà khi tham gia tìm hiểu các tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt.

Trưởng Phòng khách hàng cá nhân BIDV Chi nhánh Kiên Giang Đặng Hà Ngọc Diệp cho biết, việc phối hợp với nhà trường tổ chức tư vấn, hỗ trợ học sinh tiếp cận dịch vụ ngân hàng số nhằm góp phần phổ cập kiến thức tài chính và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong cộng đồng. Đối với nhóm khách hàng trẻ, ngân hàng không chỉ hướng đến việc cung cấp dịch vụ mà còn chú trọng hướng dẫn cách sử dụng các tiện ích phù hợp với nhu cầu, độ tuổi và bảo đảm an toàn trong giao dịch.

“Thông qua hoạt động tại trường, BIDV mong muốn giúp học sinh từng bước hình thành thói quen quản lý tài chính có kế hoạch, biết theo dõi các khoản thu, chi, sử dụng tài khoản đúng mục đích. Đặc biệt, các em cần hiểu rằng sự tiện lợi của ngân hàng số luôn phải đi cùng trách nhiệm bảo mật. Khi phát sinh giao dịch bất thường hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo, học sinh cần kịp thời thông báo cho người thân và liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ”, bà Diệp nói.