Đưa nền tảng số đến từng gia đình

Tổ công nghệ số cộng đồng, tổ dân phố 50, phường Phan Đình Phùng hỗ trợ người dân cài đặt nền tảng Tammi.

Buổi họp của Tổ công nghệ số cộng đồng, tổ dân phố 50, phường Phan Đình Phùng, tập trung vào những việc cụ thể: rà soát số người đã tham gia cộng đồng Tammi, hướng dẫn các thao tác còn vướng và phân công thành viên tiếp tục hỗ trợ từng hộ dân.

Phường Phan Đình Phùng được lựa chọn làm địa bàn điểm triển khai. Trong đợt thi đua từ ngày 16 đến 30/9/2026, tổ dân phố 50 được đưa vào xét khen thưởng khi số thành viên tham gia cộng đồng tổ dân phố trên nền tảng Tammi đạt từ 90% số hộ thường trú trở lên và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo kế hoạch. Việc đánh giá không chỉ căn cứ số lượng thành viên mà còn chú trọng mức độ truy cập, sử dụng và tương tác thường xuyên của người dân.

Ông Hoàng Công Chính, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố 50, cho biết sau khi được tập huấn, cán bộ tổ dân phố nhận thấy nền tảng có thể hỗ trợ việc trao đổi thông tin và điều hành một số công việc tại khu dân cư. Tổ công nghệ số cộng đồng đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu cách sử dụng.

Tammi là tài khoản của tổ chức trên nền tảng Viettel Tammi, được định danh để người dùng nhận biết kênh thông tin của cơ quan, đơn vị. Nền tảng hỗ trợ trao đổi thông tin, nhắn tin, gọi thoại, họp trực tuyến, tạo, kết nối và tương tác trong nhóm; đồng thời được định hướng tích hợp một số dịch vụ số trong giáo dục, y tế và thương mại điện tử. Trong trường học, đó có thể là hoạt động học tập, bữa ăn hay những trải nghiệm của trẻ trong ngày.

Tại Trường Mầm non Bách Quang 1, phường Bách Quang, Nhà trường đã tổ chức hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên vận hành Tammi; sau đó tiếp tục hỗ trợ phụ huynh tham gia cộng đồng của lớp. Thông tin, hình ảnh và video về hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ được chia sẻ tập trung, tạo thêm một kênh trao đổi giữa nhà trường với gia đình.

Tammi OA tạo thêm kênh trao đổi giữa nhà trường với gia đình.

Cô giáo Trịnh Thị Mai, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bách Quang 1, cho biết thời gian đầu, một số giáo viên còn lúng túng khi sử dụng. Sau khi được hướng dẫn bằng hình ảnh và video, việc cập nhật nội dung dần thuận lợi, thống nhất hơn. Nhà trường đã triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và hướng dẫn phụ huynh cài đặt.

Chị Dương Thị Ngọc Thương, phụ huynh ở phường Bách Quang, chia sẻ: Tôi mong muốn được biết các hoạt động học tập cũng như việc ăn uống của con ở trường. Khi giáo viên cập nhật thông tin trên nền tảng, phụ huynh có thể theo dõi nhanh, cụ thể hơn và cũng yên tâm hơn.

Theo Công văn số 4278 ngày 10/8/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục được yêu cầu khởi tạo Tammi, thiết lập cộng đồng lớp học và đưa nền tảng vào sử dụng để phục vụ công tác điều hành, trao đổi thông tin giữa nhà trường với phụ huynh và xã hội.

Tại Công văn số 12382 ngày 30/9/2026, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương chủ động nghiên cứu thông tin về Viettel Tammi; căn cứ thực tiễn, phối hợp với Viettel Thái Nguyên triển khai ứng dụng thành kênh thông tin của đơn vị, phục vụ tuyên truyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số và tương tác với tổ chức, cá nhân.

Khi thông tin chính thống được chuyển tải kịp thời và phản hồi từ cơ sở được tiếp nhận thuận tiện, nền tảng số sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền với người dân. Đây cũng là một bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số hoạt động hiệu quả, gần dân và phù hợp với yêu cầu quản lý sau sắp xếp.