ông Phạm Văn Tiệp, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các dự án nông nghiệp. Ảnh: Báo NN và MT

Kết hợp điện mặt trời với sản xuất nông nghiệp được kỳ vọng góp phần tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và giảm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, để mô hình này phát triển hiệu quả, Việt Nam cần sớm hoàn thiện cơ chế chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật và lựa chọn những lĩnh vực sản xuất phù hợp để triển khai, nhân rộng.

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Quản lý các dự án nông nghiệp phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cùng Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo “Ứng dụng điện mặt trời trong nông nghiệp: Giải pháp năng lượng xanh”.

*Năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất

Theo ông Phạm Văn Tiệp, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các dự án nông nghiệp, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng gắn với phát triển nông nghiệp bền vững. Đây là cơ sở thuận lợi để nghiên cứu, phát triển các mô hình nông nghiệp kết hợp điện mặt trời, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập cho người dân.

Ông Vũ Duy Hưng, đại diện Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cho biết, Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất, đồng thời giảm 10% phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp vào năm 2030.

Cùng với đó, các quy định về điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ đã đơn giản hóa thủ tục đầu tư, miễn giấy phép hoạt động điện lực đối với mô hình có công suất tấm pin dưới 100 kW và mở ra cơ chế hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Một số địa phương cũng bước đầu xây dựng chính sách khuyến khích như Hà Nội hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng mỗi hộ, Sơn La có dự thảo hỗ trợ khoảng 2,5 triệu đồng cho mỗi mô hình.

Ông Vũ Duy Hưng, đại diện Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn. Ảnh: Báo NN và MT

Tuy nhiên, theo ông Hưng, chính sách hiện nay chưa phân biệt rõ điện mặt trời phục vụ sinh hoạt với điện mặt trời phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cơ chế hỗ trợ riêng cho các chủ thể sản xuất chuyển từ năng lượng truyền thống sang năng lượng tái tạo vẫn còn thiếu; nhiều mô hình triển khai tự phát, chưa được đánh giá đầy đủ về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường.

Trong giai đoạn 2027-2030, ông Hưng đề xuất phát triển điện mặt trời kết hợp sản xuất nông nghiệp (APV) theo hướng lấy hoạt động sản xuất, sơ chế và bảo quản nông, lâm, thủy sản làm trọng tâm. Điện năng ưu tiên phục vụ nhu cầu tại chỗ theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ, với công suất tấm pin dưới 100 kW và có hệ thống lưu trữ. Việc lựa chọn mô hình cần phù hợp từng lĩnh vực, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, nhất là trồng trọt.

Ông Đỗ Huy Thiệp, Phó Giám đốc Viện Kinh tế và Thể chế nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề xuất ưu tiên ứng dụng điện mặt trời tại các cơ sở có nhu cầu sử dụng điện lớn, ổn định, nhất là những nơi tiêu thụ nhiều điện ban ngày. Năm nhóm mô hình cần ưu tiên gồm: chăn nuôi công nghiệp, nuôi thủy sản thâm canh, cơ sở sơ chế và chế biến, kho lạnh bảo quản, trồng trọt kết hợp bơm tưới và bảo quản sau thu hoạch.

Theo ông Thiệp, chi phí đầu tư tấm pin và hệ thống lưu trữ còn cao, trong khi các cơ sở sản xuất khó tiếp cận vốn vay. Việc thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật cũng tiềm ẩn nguy cơ lựa chọn thiết bị kém chất lượng hoặc không phù hợp công suất. Vì vậy, cần khảo sát nhu cầu năng lượng theo địa phương, ngành hàng để lựa chọn mô hình điểm, đồng thời kết nối cơ sở sản xuất với ngân hàng và nhà đầu tư nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng xanh.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Báo NN và MT

*Sớm hoàn thiện chính sách để nhân rộng mô hình

Thực tiễn tại Khánh Hòa cho thấy điện mặt trời đã bước đầu được ứng dụng trong một số hoạt động sản xuất nông nghiệp. Theo ông Võ Văn Công, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 23/454 trang trại chăn nuôi ứng dụng điện mặt trời, chiếm khoảng 5%. Nguồn năng lượng này cũng được sử dụng để vận hành thiết bị tại các cơ sở nuôi trồng, sản xuất giống thủy sản và cung cấp điện phụ trợ trên tàu cá.

Tuy nhiên, các mô hình còn nhỏ lẻ, phân tán, thiếu đánh giá toàn diện về hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và môi trường. Chi phí đầu tư cao, khả năng tiếp cận tín dụng xanh hạn chế cùng những vướng mắc trong quản lý đất đai đang cản trở quá trình nhân rộng. Đặc biệt, việc thiếu tiêu chí về tỷ lệ che phủ của tấm pin và kết cấu móng trụ gây khó khăn trong bảo vệ đất canh tác, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng danh nghĩa sản xuất nông nghiệp để phát triển các dự án năng lượng thuần túy.

Trước thực tế này, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng hướng dẫn cụ thể về mô hình APV; hoàn thiện chính sách đất đai, tín dụng và giá điện, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích. Địa phương cũng đề nghị các viện nghiên cứu, trường đại học và Dự án “Canh tác nông nghiệp kết hợp điện mặt trời cho nông thôn Việt Nam” (Agri-PV) hỗ trợ xây dựng quy trình kỹ thuật nông học cho từng vùng sinh thái, nhất là khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.

Theo bà Sonja Esche, Cố vấn trưởng dự án Agri-PV, Tổ chức GIZ tại Việt Nam, các dự án APV bắt đầu phổ biến trên thế giới từ năm 2010. Tham khảo kinh nghiệm quốc tế sẽ giúp Việt Nam rút ngắn thời gian nghiên cứu và hạn chế rủi ro trong triển khai.

Bà Sonja Esche đề xuất Việt Nam lấy sản xuất nông nghiệp làm trọng tâm để lựa chọn công nghệ phù hợp với từng địa phương và loại nông sản. Đồng thời, cần triển khai các mô hình thí điểm nhằm thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng chính sách, sớm ban hành tiêu chí kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn. Tính khả thi về kinh tế cũng cần được đánh giá kỹ trước khi nhân rộng.