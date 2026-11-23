Tuy nhiên, để nguồn lực sáng tạo này tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa, TP Hồ Chí Minh cần tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, thị trường, bản quyền và kết nối doanh nghiệp.

Từ tác phẩm nghệ thuật đến sản phẩm sáng tạo

Mỹ thuật sở hữu nguồn tài nguyên phong phú để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, từ hội họa, điêu khắc, gốm, sơn mài đến các giá trị di sản, tư liệu và ngôn ngữ tạo hình đương đại. Những chất liệu này có thể trở thành nguồn cảm hứng cho thiết kế, thời trang, kiến trúc, du lịch văn hóa, xuất bản, điện ảnh, thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm sáng tạo trên nền tảng số.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP Hồ Chí Minh, chủ trì tọa đàm.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa một tác phẩm có giá trị nghệ thuật và một sản phẩm có khả năng tiếp cận thị trường vẫn còn khá lớn. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu đặt ra tại tọa đàm “Phát triển mỹ thuật TP Hồ Chí Minh trong bối cảnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa” do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Mỹ thuật Thành phố tổ chức chiều 23/11.

Theo ông Trần Minh Công, quyền Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, mỹ thuật không chỉ là loại hình nghệ thuật độc lập mà còn là nguồn lực sáng tạo nền tảng, cung cấp ngôn ngữ thị giác, hình tượng, chất liệu và câu chuyện văn hóa cho nhiều ngành công nghiệp văn hóa khác. Thành phố có nguồn lực đáng kể về tác phẩm, tư liệu, giá trị lịch sử và bản sắc nghệ thuật, nhưng cần giải pháp khai thác phù hợp để chuyển hóa thành những sản phẩm có giá trị gia tăng.

Việc phát huy nguồn lực này cần dựa trên nguyên tắc bảo tồn là nền tảng, sáng tạo là động lực và lợi ích công chúng là mục tiêu; không đồng nhất giá trị văn hóa với giá trị kinh tế, nhưng cũng không để các giá trị nghệ thuật chỉ giới hạn trong không gian trưng bày.

Ở góc độ sản xuất, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên cho rằng chi phí sản xuất cao, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều đang là những trở ngại khiến nhiều ý tưởng nghệ thuật khó chuyển thành sản phẩm có khả năng cạnh tranh. Giải pháp là kết hợp kỹ thuật thủ công tinh xảo với công nghệ hiện đại như thiết kế, chế tác bằng công nghệ 3D; đồng thời chuẩn hóa nguyên liệu đầu vào, kiểm soát chất lượng đầu ra và xây dựng hệ thống phân phối gắn với câu chuyện thương hiệu.

Bên cạnh đó, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cần được xem là điều kiện quan trọng trong quá trình khai thác giá trị mỹ thuật. Cần có cơ chế cấp phép sử dụng tác phẩm, phân chia lợi ích minh bạch giữa nghệ sĩ và doanh nghiệp, đồng thời tăng cường bảo vệ quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp và các tài sản trí tuệ liên quan.

Ở góc độ thực hành nghệ thuật, bà Tăng Bảo Quyên, nhà sáng lập Chillala House of Art, cho rằng việc tổ chức triển lãm chuyên nghiệp đòi hỏi nguồn lực lớn cho không gian, giám tuyển, sản xuất và truyền thông, trong khi các không gian nghệ thuật độc lập còn gặp khó khăn trong duy trì hoạt động lâu dài. Vì vậy, Thành phố cần chuyển từ cách tổ chức các sự kiện riêng lẻ sang xây dựng hệ sinh thái kết nối nghệ sĩ, không gian nghệ thuật, doanh nghiệp, nhà tài trợ và công chúng.

Bà đề xuất nghiên cứu cơ chế hợp tác công - tư trong các dự án nghệ thuật có giá trị cộng đồng; đưa mỹ thuật kết nối với kiến trúc, nội thất, thời trang, thủ công mỹ nghệ và du lịch; đồng thời có thể nghiên cứu tổ chức chương trình nghệ thuật công cộng thường niên và từng bước hình thành hội chợ nghệ thuật quốc tế tại TP Hồ Chí Minh, qua đó mở rộng giao lưu, quảng bá nghệ thuật Việt Nam và phát triển công chúng.

Một hướng khai thác khác được ông Nguyễn Quốc Thành, đại diện Liên minh Văn hóa và Bản quyền Việt Nam, đề cập là phát triển hoạt động cấp phép và kinh doanh bản quyền tác phẩm. Theo ông, hình ảnh, họa tiết và ý tưởng sáng tạo từ các tác phẩm mỹ thuật có thể được cấp phép để doanh nghiệp phát triển các bộ sưu tập gốm sứ, quà tặng, thời trang, sản phẩm phong cách sống và hoạt động trải nghiệm.

Nhiều thông tin về khó khăn và giải pháp tháo gỡ được các chuyên gia, nhà nghiên cứu, chủ phòng tranh... chia sẻ tại toạ đàm.

Đối với các thiết chế văn hóa công lập, đặc biệt là bảo tàng, kho tàng tác phẩm và tư liệu có thể trở thành nguồn nguyên liệu cho những thiết kế sáng tạo mới. Tuy nhiên, cần làm rõ quyền của tác giả, đơn vị quản lý, quyền phát sinh từ sản phẩm sáng tạo mới và cơ chế phân chia nguồn thu. Ông cũng đề xuất thí điểm mô hình kết nối một thiết chế văn hóa, một đơn vị phân phối và nhiều doanh nghiệp nhằm đưa sản phẩm sáng tạo đến gần hơn với công chúng.

Cần vai trò dẫn dắt để hình thành hệ sinh thái mỹ thuật

Những ý kiến tại tọa đàm cho thấy TP Hồ Chí Minh không thiếu nghệ sĩ, tác phẩm, cơ sở đào tạo hay doanh nghiệp có khả năng tham gia phát triển công nghiệp văn hóa. Điểm nghẽn nằm ở việc thiếu cơ chế kết nối đủ mạnh để các nguồn lực này vận hành thành hệ sinh thái, hình thành sản phẩm và tiếp cận thị trường.

Toạ đàm thu hút đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên các trường đại học cùng tham dự.

Ở góc độ đào tạo và nghiên cứu, Tiến sĩ Mã Thanh Cao, nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, cho rằng cần mở rộng kết nối giữa cơ quan quản lý văn hóa với các trường đại học có đào tạo mỹ thuật công nghiệp, thiết kế. Đây là lực lượng quan trọng trong việc nghiên cứu, chuyển hóa các giá trị di sản thành sản phẩm sáng tạo ứng dụng trong đời sống, vừa tạo giá trị kinh tế, vừa góp phần quảng bá văn hóa Thành phố trong nước và quốc tế.

Bà đề xuất tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo như Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Hoa Sen, Đại học Văn Lang và Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh; khuyến khích sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh lựa chọn di sản văn hóa Thành phố làm đề tài nghiên cứu, sáng tạo. Đặc biệt, cần tạo điều kiện thuận lợi để người học tiếp cận trực tiếp các di tích, di sản gốc phục vụ nghiên cứu. Theo bà, nếu không được tiếp xúc, tìm hiểu giá trị nguyên bản, người học sẽ gặp khó khăn trong việc chuyển hóa chất liệu di sản thành những sản phẩm sáng tạo có chiều sâu văn hóa.

Từ góc độ quản lý nhà nước, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, nhìn nhận hoạt động phát triển mỹ thuật thời gian qua vẫn còn thiếu sự dẫn dắt đồng bộ, chưa hình thành được những sản phẩm có tính hệ thống và chuyên nghiệp. Nhiều nghệ sĩ có tác phẩm tốt nhưng thiếu đơn vị kết nối, đầu tư, truyền thông và đưa sản phẩm đến công chúng; trong khi doanh nghiệp cũng gặp khó khăn về mặt bằng, chi phí sản xuất và cơ chế phối hợp.

Từ thực tế này, bà Trần Thị Thu Hiền đề nghị xây dựng chiến lược phát triển mỹ thuật gắn với công nghiệp văn hóa theo tầm nhìn 5 năm, 10 năm và 20 năm; thành lập nhóm chuyên gia, nhà quản lý và những người hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật để tham vấn, hỗ trợ cơ quan quản lý xây dựng chính sách và triển khai các chương trình cụ thể.

Bên cạnh đó, Thành phố cần đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá mỹ thuật, hướng đến tổ chức các liên hoan quy mô quốc tế; tăng cường kết nối nghệ sĩ với doanh nghiệp, nhà đầu tư để thu hút nguồn lực xã hội tham gia phát triển lĩnh vực này. Công tác truyền thông, giáo dục thẩm mỹ cũng cần được chú trọng, mở rộng cơ hội tiếp cận bảo tàng, không gian nghệ thuật cho người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Theo bà Trần Thị Thu Hiền, khi công chúng hiểu và cảm nhận được giá trị nghệ thuật, nhu cầu tiếp cận, trải nghiệm văn hóa mới có thể hình thành. Đây cũng là nền tảng để phát triển thị trường và tạo sức sống lâu dài cho các sản phẩm mỹ thuật.

Có thể thấy, phát triển mỹ thuật trong công nghiệp văn hóa không đơn thuần là mở rộng hoạt động thương mại mà quan trọng hơn là tạo ra những phương thức mới để giá trị nghệ thuật hiện diện trong đời sống. Khi di sản trở thành chất liệu sáng tạo, bảo tàng trở thành không gian kết nối, nghệ sĩ được hỗ trợ phát triển sản phẩm và doanh nghiệp tham gia vào quá trình lan tỏa giá trị văn hóa, mỹ thuật sẽ có thêm đời sống mới trong nền kinh tế sáng tạo.

Đây cũng là hướng đi để TP Hồ Chí Minh phát huy nguồn lực văn hóa sẵn có, vừa bảo tồn bản sắc, vừa tạo động lực cho các ngành công nghiệp văn hóa phát triển bền vững.