Đưa 'Mũi tàu Cà Mau' trở thành cực tăng trưởng năng động, hiệu quả

Ngày 30.10, tỉnh Cà Mau tổ chức Ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2026, với chủ đề “Con nước mới”. Đây là sự kiện để kết nối các nguồn lực, thúc đẩy thương mại hóa những ý tưởng, dự án tiềm năng nhằm tạo động lực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Các đại biểu tham dự Ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2026. Ảnh: Văn Dương

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau, các chuyên gia, doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp… tham dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho rằng, với Cà Mau con nước là nhịp sống, là cách người dân hiểu thiên nhiên để vươn lên. “Con nước mới” đặt ra đòi hỏi lớn hơn sự thích ứng; đó là chủ động tạo giá trị mới bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Từ cuộc thi khởi nghiệp bắt đầu năm 2019, qua các kỳ tổ chức đến nay Cà Mau ghi nhận gần 800 lượt ý tưởng, dự án tâm huyết. Riêng cuộc thi khởi nghiệp Cà Mau năm 2026 có 132 ý tưởng, dự án có giá trị thực tiễn, có tính khả thi cao. Con số ấy cho thấy sức sáng tạo tích cực của cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu

Theo ông Nguyễn Minh Luân, với lợi thế của Cà Mau là có tôm, cua, rừng ngập mặn; có tài nguyên biển rộng lớn, có năng lượng tái tạo dồi dào và có chiều sâu văn hóa mang đậm bản sắc phương Nam.

Tuy nhiên, tài nguyên tự nó chưa thể tạo ra sức mạnh và giá trị. Vì vậy chính trí tuệ con người, tư duy đổi mới, năng lực tổ chức và khát vọng kiến tạo mới là những yếu tố biến tiềm năng tài nguyên thành động lực phát triển và sự thịnh vượng.

Con tôm muốn bán được giá cao hơn cần giống tốt, kiểm soát dịch bệnh, dữ liệu nuôi, chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc. Cánh rừng muốn tạo thêm sinh kế cần được gìn giữ cùng những sản phẩm, trải nghiệm có giá trị. Ở mỗi mắt xích đều có chỗ cho nghiên cứu, công nghệ và sáng tạo…

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan (giữa), cùng các đại biểu thực hiện nghi thức “Vươn khơi”. Ảnh: Văn Dương

UBND tỉnh Cà Mau nhìn nhận, tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình đổi mới sáng tạo của tỉnh phải được cụ thể hóa bằng một chuỗi hành động xuyên suốt, từ xác định bài toán thực tiễn, nghiên cứu, thử nghiệm đến sản phẩm, hàng hóa đặc trưng, mang giá trị của một vùng đất.

Để làm được điều đó, Cà Mau luôn xem trọng việc đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ, huy động tối đa các nguồn lực, tạo cơ hội thử nghiệm, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, ra quyết định dựa trên dữ liệu quản trị.

Mục tiêu cuối cùng là đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thật sự trở thành động lực để nâng cao năng suất, chất lượng, quy mô nền kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Từ đó, đưa “Mũi tàu Cà Mau” thật sự trở thành cực tăng trưởng năng động, tin cậy và hiệu quả.

Trước nhu cầu phát triển của chuyển đổi số ngày càng nhanh, nên Ngày hội được định hướng là không gian kết nối giữa tiềm năng địa phương với tri thức, công nghệ và kinh nghiệm.

Ngày hội tập trung vào khả năng chuyển hóa tài nguyên, bản sắc và các vấn đề thực tiễn của Cà Mau thành sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh, cùng giải pháp có giá trị gia tăng cao hơn.

Các đại biểu tham quan sản phẩm trưng bày tại Ngày hội. Ảnh: Văn Dương

Thông qua Ngày hội, tỉnh Cà Mau tiếp tục khẳng định lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, góp phần hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp. Mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp, người trẻ, cơ sở giáo dục và các tổ chức xã hội vào quá trình phát triển địa phương.