Đưa mục tiêu an toàn học đường đi vào thực chất

Con số biết nói

Những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10-2026, ghi nhận đã có hàng vạn học sinh và thầy cô được tuyên truyền về an toàn giao thông tại chính ngôi trường họ đang học tập và giảng dậy. Con số này nói lên những nỗ lực và hiệu quả tuyên truyền mà lực lượng cảnh sát giao thông đang hướng tới để mục tiêu an toàn học đường đi vào thực chất.

Tặng mũ bảo hiểm cho các em nhỏ. Ảnh: Bảo Hân

Trung tá Đỗ Trọng Tuân, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội cho biết, với các biện pháp mà Công an thành phố phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo đang làm hiện nay đã có hiệu quả cao trong công tác xử lý giáo dục học sinh và phụ huynh vi phạm an toàn giao thông, trật tự đô thị. Góp phần giảm thiểu tai nạn và các vi phạm là nguyên nhân gây ùn tắc tại các cổng trường. Để công tác xử lý đi vào thực chất và có chiều sâu, Phòng CSGT đã triển khai việc xử lý tại khuôn viên trường học, quá trình xử lý có mời đại diện nhà trường và phụ huynh tham gia cùng tạo hiệu quả cao…

Các em học sinh tiếp xúc những tình huống thực tế. Ảnh: Bảo Hân

Trong tuần qua, các Đội CSGT đường bộ số 5, số 6, số 14 và Đội Tuyên truyền đã tổ chức tuyên truyền cho hàng vạn cô trò và phụ huynh các trường nội và ngoại thành. Như tại Trường Tiểu học và THCS Gia Quất và Trường THCS Ngọc Lâm, Đội CSGT đường bộ số 5 tổ chức tuyên truyền cho 2.190 học sinh và 90 cán bộ, giáo viên. Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp với Trường Tiểu học Cầu Giấy B tổ chức tuyên truyền tại trụ sở chính cho 2.099 học sinh, 85 giáo viên và tại phiên hiệu 2 cho 753 học sinh, 47 giáo viên. Tại Trường Tiểu học Khương Mai, Đội Tuyên truyền, Phòng CSGT phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền cho 1.818 học sinh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, trong đó 339 học sinh tham gia trực tiếp và 1.439 học sinh tham gia trực tuyến…

Xử lý kết hợp với tuyên truyền. Ảnh: Bảo Hân

Còn tại Trường THCS Chương Mỹ 3, hơn 1.360 học sinh cùng 100 cán bộ, giáo viên đã được Phòng CSGT và Công an phường Chương Mỹ trang bị các kiến thức, kỹ năng an toàn giao thông, tặng 100 cuốn sách tuyên truyền về an toàn giao thông và trao tặng 80 mũ bảo hiểm cho học sinh. Nhà giáo Đặng Thị Hiên, Hiệu trưởng nhà trường thông tin, học sinh và phụ huynh cùng ký cam kết thực hiện các nội dung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng “Cổng trường văn hóa - an toàn giao thông”.

Các em học sinh được hướng dẫn nhận biết ý nghĩa các loại biển báo giao thông, kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn, cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, bảo đảm chất lượng. Báo cáo viên cũng nhấn mạnh quy định về độ tuổi được phép điều khiển phương tiện, các hành vi bị nghiêm cấm và mức xử phạt theo quy định của pháp luật.

Tạo nên những điểm nhấn

Phòng CSGT thông tin, một trong những nét mới tạo nên điểm nhấn của các buổi tuyên truyền chính là phần giao lưu, hỏi đáp kiến thức pháp luật về giao thông. Nhiều học sinh tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, thể hiện sự hiểu biết và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế. Ngoài ra đơn vị cũng phối hợp cùng công an xã, phường và nhà trường xử lý kết hợp tuyên truyền học sinh vi phạm giao thông ngay cổng trường học.

Phối hợp cùng công an xã, phường trong công tác phát hiện ngăn chặn vi phạm. Ảnh: Bảo Hân

Theo phản ánh của người dân, tuyến đường trung tâm xã Phúc Lộc vốn dài và hẹp vắng phương tiện qua lại, nhưng trước, sau giờ tan học và mỗi tối nhiều thanh thiếu niên vẫn tập trung phóng nhanh, không đội mũ bảo hiểm và có những hành vi vi phạm giao thông khác gây bất an. Tiếp nhận phán ánh trên, Tổ Cảnh sát trật tự công an xã Phúc Lộc đã nhiều lần cắm chốt xử lý, nhưng vì khu vực nhiều đường ngang, ngõ tắt nên hễ thấy bóng lực lượng chức năng là các em học sinh quay đầu bỏ chạy, hoặc chạy vào các ngã rẽ. Được đề nghị phối hợp xử lý, Đội CSGT đường bộ số 9 đã chủ động trinh sát, lên phương án cùng Tổ Cảnh sát trật tự và huy động thêm lực lượng an ninh cơ sở cùng tham gia.

Trung tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết, mục tiêu đặt ra không phải xử phạt bao nhiêu trường hợp mà quan trọng nâng cao ý thức tham gia giao thông của phụ huynh và học sinh. Chính vì thế, khi xử lý sẽ có sự tham gia của nhà trường và các bậc phụ huynh người giao xe cho các em.

CSGT cùng nhà trường và phụ huynh kết hợp ngăn chặn vi phạm. Ảnh: Bảo Hân

Thiếu tá Kiều Văn Thu, Tổ phó Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Phúc Lộc cho biết thêm, ngay từ đầu năm học đã tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông tại các trường học trên địa bàn bằng những bài giảng sinh động bám sát thực tế. Với cách làm quyết liệt có chiều sâu phối hợp cùng CSGT và nhà trường sẽ tạo hiệu quả tuyên truyền mạnh tới các bậc phụ huynh - những người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lối sống của con trẻ.

Song song với việc xử lý vi phạm tại sân Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, Tổ công tác cùng nhà trường tiến hành kiểm tra các khu vực gửi xe trong sân trường. Cách làm này được thầy cô và phụ huynh đánh giá và cam kết sẽ cùng phối hợp hơn nữa đem những thông điệp an toàn giao thông tới từng phụ huynh. Chị Vũ Hồng Ngọc (ở thôn Yên Đình, xã Phúc Lộc) cho biết: Là phụ huynh học sinh sau khi bị xử lý về lỗi chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm tôi càng ý thức được phải chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông cho cả bản thân, người nhà và xã hội.

Kiểm tra xe đưa đón học sinh. Ảnh: Bảo Hân

Ngoài xử lý, tuyên truyền, những ngày đầu của tháng 10, CSGT Hà Nội đồng loạt tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển, đưa đón học sinh trên địa bàn. Qua thực tế kiểm tra có nhiều loại xe từ 16 chỗ, 29 chỗ… được sử dụng để đưa học sinh đến trường. Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội Phó Đội CSGT đường bộ số 6 đánh giá, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số phương tiện có dấu hiệu vi phạm, trong đó có trường hợp chở quá số người quy định. Bên cạnh đó, một số xe chưa bảo đảm đầy đủ các yêu cầu liên quan đến hợp đồng vận chuyển, việc bố trí người quản lý học sinh trên xe. Qua kiểm tra trang thiết bị, có phương tiện thiếu búa thoát hiểm, bình chữa cháy hoặc camera hành trình; một số thiết bị được trang bị nhưng không hoạt động.

Mục tiên lan toả thông điệp an toàn giao thông. Ảnh: Bảo Hân

Sau mỗi lần kết thúc kiểm tra, lực lượng CSGT luôn yêu cầu đơn vị vận chuyển và nhà trường ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, duy trì đầy đủ các thiết bị an toàn trên xe và thực hiện đúng quy trình đưa, đón học sinh. Phòng CSGT lưu ý, bên cạnh điều kiện của phương tiện, cách thức tổ chức đưa đón cũng là yếu tố cần được quan tâm. Hoạt động đưa đón học sinh cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh và đơn vị vận tải. Các cơ sở giáo dục cần chủ động rà soát, phối hợp với đơn vị vận tải, phụ huynh và cơ quan chức năng để tổ chức hoạt động đưa đón học sinh theo quy trình an toàn, chặt chẽ.