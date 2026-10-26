Đưa MRI 5 Tesla vào hoạt động, thêm cơ hội phát hiện tổn thương rất nhỏ, từ sớm cho người bệnh

Ngày 26/10, Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khai trương hệ thống cộng hưởng từ siêu từ lực MRI 5 Tesla, được giới thiệu là hệ thống đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Buổi lễ có sự tham dự của Ngài Hà Vĩ – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Uỷ ban của Quốc hội...

Uỷ viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.

Uỷ viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu. Ảnh: BVCC

MRI 5 Tesla: Nâng tầm chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết một trong những kỳ vọng của hệ thống mới là hỗ trợ khảo sát rõ hơn những tổn thương nhỏ, đặc biệt ở các trường hợp bệnh phức tạp mà những phương tiện chẩn đoán hiện có chưa cung cấp đầy đủ thông tin.

"Một em bé 8 tuổi bị động kinh tái phát, kháng trị, với hệ thống MRI 3.0 Tesla, chúng ta có thể phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ. Nhưng khi sử dụng hệ thống 5.0 Tesla, chúng ta có thể xác định rõ hơn ổ loạn sản vỏ não, dù tổn thương chỉ có kích thước vài milimét.

Một tổn thương rất nhỏ có thể quyết định cả cuộc đời của một đứa trẻ. Đó chính là giá trị của công nghệ khi được đặt trong tay những thầy thuốc có đủ trình độ chuyên môn"- PGS.TS Nguyễn dẫn chứng.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cũng cho hay trong chẩn đoán hình ảnh, hình ảnh giải phẫu chính xác là rất quan trọng, nhưng đánh giá chức năng mới là một yếu tố quyết định. Cộng hưởng từ là một trong những phương tiện có khả năng đánh giá chức năng mô và cơ quan, đặc biệt là những cơ quan quan trọng như não, tim và gan.

Ông Hiếu khẳng định, việc sử dụng thiết bị phải phục vụ đúng người bệnh, không lạm dụng chỉ định. Theo đó, bệnh viện định hướng ưu tiên hệ thống cho những ca bệnh khó, trường hợp cần phát hiện tổn thương sớm tổn thương hoặc ca bệnh phức tạp như ung thư, thần kinh, tim mạch,… mà các hệ thống hiện có chưa cung cấp đủ thông tin.

"Bên cạnh đó, dữ liệu hình ảnh sau khi được ẩn danh sẽ trở thành tài liệu học tập cho học viên của nhà trường. Bệnh viện cùng các đối tác sẽ xây dựng các nhóm nghiên cứu chung, hướng tới nâng cao năng lực chẩn đoán sớm đột quỵ và phát hiện các tổn thương tiền ung thư"- PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ.

Theo đó, thiết bị với độ phân giải vượt trội, hệ thống được kỳ vọng hỗ trợ phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư, vùng động kinh vi thể hay thoái hóa thần kinh giai đoạn sớm; thiết bị giúp thu hút bệnh nhân điều trị kỹ thuật cao, giảm tỉ lệ người Việt ra nước ngoài chữa bệnh.

Đồng thời, giúp bác sĩ nội trú, học viên sau đại học tiếp cận công nghệ siêu từ lực tiên tiến tương đương các nước phát triển, từ đó chuyển giao kỹ thuật sâu và nhân rộng năng lực cho toàn bộ hệ thống bệnh viện vệ tinh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động đưa hệ thống MRI 5 Tesla vào phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh: BVCC

Gắn công nghệ hiện đại với hiệu quả thực tiễn

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, trong bối cảnh ngành Y tế đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đầu tư trang thiết bị hiện đại là yêu cầu cần thiết.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở tính tiên tiến của thiết bị mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa những tiến bộ đó thành hiệu quả thiết thực trong khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

"Với lợi thế của mô hình bệnh viện đại học, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cần phát huy tối đa giá trị của hệ thống MRI 5 Tesla trên cả ba phương diện: nâng cao năng lực chẩn đoán, hỗ trợ phát hiện và đánh giá chính xác hơn một số tổn thương, bệnh lý; tạo điều kiện cho các nghiên cứu chuyên sâu; đồng thời trở thành môi trường thực hành, đào tạo đội ngũ chuyên gia y tế có trình độ cao"- Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà nói.

Lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ký kết bản hợp tác ghi nhớ với đối tác tại sự kiện. Ảnh: BVCC

Dịp này, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà yêu cầu Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, khai thác hiệu quả hệ thống, gắn công nghệ với nhu cầu thực tiễn. Xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị phù hợp với thế mạnh chuyên môn và nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh; từng bước phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, lựa chọn đúng chỉ định, bảo đảm kết quả chẩn đoán có giá trị và mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Thứ hai, gắn đầu tư công nghệ với phát triển nghiên cứu và đào tạo. Đẩy mạnh hợp tác giữa các chuyên ngành lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và các lĩnh vực khoa học liên quan; xây dựng các chương trình nghiên cứu có chất lượng, tăng cường hợp tác quốc tế, đưa những kết quả nghiên cứu có giá trị vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế khoa học của nhà trường, bệnh viện.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà nghe Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu giới thiệu về hệ thống MRI 5 Tesla. Ảnh: BVCC

Thứ ba, đặc biệt coi trọng an toàn và hiệu quả đầu tư. Xây dựng đội ngũ nhân lực được đào tạo chuyên sâu; tuân thủ nghiêm quy trình vận hành, kiểm soát an toàn từ trường, sàng lọc các trường hợp có thiết bị cấy ghép và các yếu tố nguy cơ theo hướng dẫn chuyên môn áp dụng cho hệ thống 5 Tesla. Đồng thời, thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng, quản lý chi phí và xây dựng phương án cung cấp dịch vụ hợp lý, để người bệnh được tiếp cận kỹ thuật cao an toàn, hiệu quả.

"Tôi cũng mong muốn nhà trường và bệnh viện coi đây là cơ hội để mở rộng hợp tác với các cơ sở y tế, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế, từng bước làm chủ công nghệ, phát triển đội ngũ chuyên gia và nâng cao năng lực nghiên cứu y học của Việt Nam"- Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà nói và nhấn mạnh thêm: Bộ Y tế sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng các cơ sở y tế trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân theo đúng quy định.

Các đại biểu tìm hiểu về hệ thống MRI 5 Tesla tại lễ khai trương ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh: XH

Sự kiện sở hữu công nghệ MRI 5T đầu tiên tại Đông Nam Á mở ra cơ hội lớn giúp y tế Việt Nam kết nối sâu rộng với các đối tác toàn cầu. Với hạ tầng này, Trường và Bệnh viện định hướng trở thành trung tâm đào tạo vùng của ASEAN về cộng hưởng từ siêu từ lực; tích hợp sâu rộng vào chương trình giảng dạy của hàng nghìn học viên sau đại học và nghiên cứu sinh. Đồng thời, đây là cầu nối triển khai các nghiên cứu đa trung tâm, đối chiếu dữ liệu lâm sàng 5T với các trung tâm lớn trên thế giới, đóng góp các công bố quốc tế có giá trị từ dữ liệu của người Việt Nam.