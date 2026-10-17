Đưa mô hình 'Cà phê Doanh nhân' sang Đức, Phú Thọ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực số, xanh và dữ liệu

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ làm việc với các doanh nghiệp Đức. Ảnh: Đoàn công tác cung cấp.

Ngày 15/10/2026 (giờ địa phương), tại thủ đô Berlin, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình “Sáng kiến Bàn tròn Doanh nghiệp: Đổi mới sáng tạo và Kết nối phát triển tỉnh Phú Thọ tại châu Âu”.

Chương trình được tổ chức theo tinh thần cởi mở, gần gũi của mô hình “Cà phê Doanh nhân”, tạo diễn đàn để chính quyền tỉnh trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế tại Đức và châu Âu.

Đây là một trong những địa phương đầu tiên của Việt Nam chủ động đưa phương thức đối thoại doanh nghiệp linh hoạt ra nước ngoài, tạo diễn đàn trao đổi đa chiều với các chuyên gia kinh tế và nhà đầu tư quốc tế.

Chương trình do Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn công tác tỉnh Phú Thọ chủ trì. Tham dự có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tham tán Tài chính - Đầu tư Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, đại diện lãnh đạo Trung tâm Thương mại Đồng Xuân cùng hơn 30 chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu từ Đức và châu Âu trong các ngành then chốt như tài chính, kiểm định toàn cầu, tư vấn chiến lược, công nghệ ô tô và y tế kỹ thuật cao.

THÚC ĐẨY HẠ TẦNG SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG MINH BẠCH, ĐÓN SÓNG ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO

Phát biểu chào mừng, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết với việc tạo thêm dư địa to lớn cho các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ và đổi mới sáng tạo… từ quá trình mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, Phú Thọ đang đi đúng hướng khi định hướng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho rằng hợp tác không nhất thiết phải bắt đầu bằng các dự án quy mô lớn. Thay vào đó, các dự án thí điểm, chương trình đào tạo, hoạt động chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có thể tạo ra kết quả ban đầu thiết thực, từ đó mở rộng thành các chương trình hợp tác dài hạn.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà, đề xuất 4 trọng tâm hợp tác ưu tiên giữa doanh nghiệp Đức và Phú Thọ, bao gồm: (i) Chuyển giao công nghệ, tự động hóa và kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu; (ii) Phát triển khu công nghiệp thông minh, an ninh mạng, quản lý dữ liệu lớn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); (iii) Ứng dụng giải pháp năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn và sử dụng tài nguyên hiệu quả; (iv) Liên kết doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học hai bên để phát triển nhân lực công nghệ cao.

Trao đổi tại phiên đối thoại, từ góc độ địa phương, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh dòng vốn đầu tư và các ý tưởng sáng tạo chỉ thực sự xuất hiện khi đối tác nhìn thấy sự an toàn, minh bạch và hiệu quả. “Một môi trường an ninh ổn định và thủ tục hành chính thuận tiện chính là cái gốc để doanh nghiệp yên tâm bứt phá”, ông nhấn mạnh.

Hiện Phú Thọ kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là phương thức chủ yếu. Tỉnh đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu số, đồng thời đẩy mạnh cơ chế “Luồng xanh” số hóa nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đầu tư thiết yếu xuống còn 24 giờ.

Những cải cách này mang lại kết quả rõ nét: Tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 25% GRDP (xếp thứ 3 toàn quốc); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giữ vững vị trí trong TOP 5 cả nước; quy mô nền kinh tế tiệm cận 16 tỷ USD, thu ngân sách đạt 62 nghìn tỷ đồng; và thu hút lũy kế 742 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 14 tỷ USD với nhiều tập đoàn đa quốc gia như Meiko, BHFlex, ISC Vina, Toyota, Honda, BYD...

Theo bà Nguyễn Thị Sâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, cùng với những chính sách ưu đãi và hệ thống hạ tầng gắn với cụm cảng cạn nội địa (ICD, Phú Thọ đã quy hoạch các nhà máy xử lý chất thải công nghiệp hiện đại, bảo đảm các nhà đầu tư Đức cũng như châu Âu có thể vận hành ổn định mô hình sản xuất tuần hoàn.

DOANH NGHIỆP ĐỨC KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP VỀ DỮ LIỆU, PHÁP LÝ VÀ NHÂN LỰC

Cũng tại sự kiện đã diễn ra phiên tham vấn chính sách do ông Eberhard J. Trempel, Giám đốc điều hành Diễn đàn Thương mại Toàn cầu Berlin điều phối.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã gặp gỡ và trao đổi với nhiều doanh nghiệp Đức trong các lĩnh vực mà Phú Thọ tập trung hướng tới trong giai đoạn tới. Ảnh: Đoàn công tác cung cấp.

Phát biểu tham luận với chủ đề “Từ đổi mới sáng tạo đến khả năng tài trợ vốn – Xây dựng hệ sinh thái đầu tư khu vực bền vững”, ông Hans-Joachim Radtke, Giám đốc điều hành Công ty BHG, nhấn mạnh mối liên hệ biện chứng giữa đổi mới sáng tạo, khả năng huy động vốn và việc xây dựng môi trường đủ điều kiện để các dự án phát triển lâu dài.

Dưới góc nhìn pháp lý, chuyên gia Bork Wolfgang (Center for German Law) khuyến nghị tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện khung thể chế rõ ràng, bảo vệ nghiêm ngặt quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư.

Về công nghệ, các đại biểu Đức chỉ rõ dữ liệu dùng chung chính là chìa khóa của đổi mới sáng tạo. Phú Thọ được khuyến nghị đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu số (Big Data) cập nhật theo thời gian thực về quy hoạch, logistics, hạ tầng và lao động. Nguồn dữ liệu tập trung, minh bạch này sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá dự án chuẩn xác, đồng thời hỗ trợ chính quyền tối ưu hóa điều hành.

Đối với nhân lực, các chuyên gia gợi ý Phú Thọ áp dụng mô hình Đào tạo nghề song hành (Dual Vocational Training) tiêu chuẩn Đức — gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và nhà máy để học viên thạo nghề ngay trên dây chuyền sản xuất. Song song đó, hạ tầng y tế và an sinh xã hội chất lượng cao cần được đầu tư tương xứng nhằm giữ chân chuyên gia quốc tế làm việc lâu dài.

Các đại biểu đồng thời khuyến nghị tỉnh tiếp tục cụ thể hóa, làm rõ ràng các danh mục thông tin về cơ chế ưu đãi để doanh nghiệp thuận lợi đánh giá khả năng triển khai dự án.