Đưa Luật Trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống: Cần hướng dẫn cụ thể, rõ ràng
Luật Trí tuệ nhân tạo đặt ra yêu cầu kiểm soát rủi ro, bảo vệ người sử dụng, đồng thời tạo điều kiện cho công nghệ mới phát triển. Để những mục tiêu này trở thành hiện thực, doanh nghiệp cần biết hệ thống của mình thuộc mức độ rủi ro nào, phải thực hiện những nghĩa vụ gì và chịu trách nhiệm đến đâu. Từ những lo ngại của người dân trước thông tin giả mạo đến những lúng túng của doanh nghiệp khi triển khai sản phẩm, thực tế đang đặt ra yêu cầu cụ thể hóa các quy định, giúp từng chủ thể hiểu đúng và thực hiện được trách nhiệm của mình.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dua-luat-tri-tue-nhan-tao-vao-cuoc-song-can-huong-dan-cu-the-ro-rang-246261105091913906.htm