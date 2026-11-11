Đưa Luật An ninh mạng vào cuộc sống, xây dựng văn hóa ứng xử số

Ghi nhận dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch Việt Nam đã thiết kế các tiêu chí thuận lợi cho việc xác định quy mô dự án du lịch được hưởng ưu đãi, hỗ trợ. Tuy nhiên, các ĐBQH đề nghị, cần kết hợp những tiêu chí có thể đo lường thực chất về sản phẩm, mức chi tiêu và thời gian lưu trú của khách, năng suất lao động, hiệu quả sử dụng tài nguyên, khả năng liên kết của doanh nghiệp gắn với cộng đồng tại địa phương.