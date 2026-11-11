Đưa Luật An ninh mạng vào cuộc sống, xây dựng văn hóa ứng xử số
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đang tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể trở thành mục tiêu của tội phạm mạng nếu thiếu kiến thức và kỹ năng bảo vệ phù hợp. Nhằm đưa Luật An ninh mạng và các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân đi vào thực tiễn, định hướng hành vi ứng xử văn minh, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đã tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, trang bị "lá chắn" pháp lý thiết thực cho sinh viên.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dua-luat-an-ninh-mang-xay-dung-van-hoa-ung-xu-so-24626111114051065.htm