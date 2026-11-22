Dua Lipa đang khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên trước thông tin chuẩn bị phát hành album phòng thu thứ 4 trong sự nghiệp. Đáng chú ý, màn tái xuất này được cho là sẽ diễn ra vào đầu năm 2027, ngay trước thềm nữ ca sĩ đảm nhận vị trí headliner tại Coachella vào tháng 4 cùng năm.

Theo thông tin được tờ The Sun đăng tải ngày 19/11, Dua Lipa gần như đã hoàn tất quá trình thực hiện album mới và hiện chuyển sang giai đoạn chuẩn bị phần hình ảnh cùng ê-kíp. Nguồn tin thân cận tiết lộ hãng đĩa đang dành sự ưu tiên đặc biệt cho dự án lần này, đồng thời không tiếc kinh phí để đầu tư cho kỷ nguyên âm nhạc tiếp theo của nữ ca sĩ.

Kế hoạch được hé lộ là những sản phẩm âm nhạc mới sẽ lần lượt ra mắt từ đầu năm 2027. Đến thời điểm Dua Lipa xuất hiện trên sân khấu Coachella tại California vào tháng 4, chiến dịch quảng bá album được kỳ vọng đã bước vào giai đoạn sôi động nhất.

Thông tin này càng thu hút sự chú ý khi trước đó, Dua Lipa vừa phát hành ca khúc Go Easy, sản phẩm âm nhạc được thực hiện cho tựa game đình đám GTA 6. Đây cũng được xem là một trong những động thái đáng chú ý trước khi nữ ca sĩ chính thức bước vào kỷ nguyên âm nhạc mới.

Ngay sau khi thông tin về album thứ 4 được lan truyền, đông đảo người hâm mộ đã bày tỏ sự phấn khích trên mạng xã hội X. Nhiều bình luận thể hiện sự mong chờ đối với màn trở lại của giọng ca Levitating, thậm chí có người hào hứng cho biết bản thân đã bắt đầu trông đợi năm 2027.

Bên cạnh những phản ứng tích cực, một bộ phận khán giả cũng đặt câu hỏi về thời điểm khởi động chiến dịch quảng bá. Theo họ, nếu Dua Lipa dự kiến trình diễn tại Coachella với tư cách nghệ sĩ headliner, việc sớm giới thiệu những ca khúc thuộc album mới sẽ giúp khán giả có thêm thời gian làm quen với âm nhạc trong kỷ nguyên tiếp theo của cô.

Nếu kế hoạch trên diễn ra đúng dự kiến, năm 2027 hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian đặc biệt sôi động đối với Dua Lipa. Không chỉ đánh dấu sự trở lại với album phòng thu thứ 4, nữ ca sĩ còn đứng trước cơ hội tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế hệ hiện tại trên sân khấu âm nhạc quốc tế.