Nữ ca sĩ Dua Lipa khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện tại sân bay JFK (New York, Mỹ) với chiếc túi đi biển Chanel có kích thước lớn bất thường. Mẫu phụ kiện trị giá 8.100 USD của cô thậm chí vượt quá tiêu chuẩn hành lý xách tay của hầu hết các hãng hàng không.

Hôm thứ Năm, khi di chuyển qua sân bay JFK để chuẩn bị lên máy bay, Dua Lipa mang theo chiếc túi shopper Chanel kẻ sọc bằng chất liệu raffia thay cho vali hoặc hành lý thông thường.

Chiếc túi đi biển Chanel trị giá 8.100 USD của nữ ca sĩ lần đầu được giới thiệu trong buổi trình diễn bộ sưu tập Cruise của nhà mốt Pháp dưới sự chỉ đạo sáng tạo của Matthieu Blazy. Ảnh: Page Six.

Chiếc túi thuộc bộ sưu tập Cruise của nhà mốt Pháp, được giới thiệu tại Biarritz vào tháng 4 dưới sự chỉ đạo sáng tạo của Matthieu Blazy. Mẫu phụ kiện có giá 8.100 USD (khoảng 58 cm x 70 cm x 20 cm) nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ kích thước ngoại cỡ.

Nữ ca sĩ phối chiếc túi với áo len kẻ sọc có khóa kéo một phần cổ thuộc cùng bộ sưu tập, quần jeans ống đứng, boots cao gót và kính râm tối màu. Cách kết hợp trang phục đơn giản giúp chiếc túi trở thành điểm nhấn nổi bật trong tổng thể diện mạo.

Trong khi chiếc túi cỡ lớn được phối cùng bộ trang phục kẻ sọc đồng điệu trên sàn diễn, Dua Lipa lựa chọn quần jeans và áo len có khóa kéo ở cổ. Ảnh: Page Six. ↵

Với kích thước 22,8 x 27,6 x 7,9 inch, chiếc túi của Dua Lipa vượt quá giới hạn hành lý xách tay được nhiều hãng hàng không lớn áp dụng. Kích thước này cũng khiến nhiều người nghi ngờ liệu chiếc túi có thể đặt vừa trong ngăn chứa hành lý phía trên máy bay, hay thậm chí dưới ghế ngồi phía trước hay không.

Hình ảnh nữ ca sĩ mang chiếc túi khổng lồ nhanh chóng thu hút bình luận trên mạng xã hội. Một người hâm mộ viết: “Đây là kiểu hành lý quá khổ duy nhất mà tôi hoàn toàn ủng hộ”. Người khác hài hước nhận xét: “Chiếc túi đó đang mang theo cả Dua”. Thậm chí, có người còn hỏi liệu chiếc túi có cần một chỗ ngồi riêng trên máy bay hay không.

Đáng chú ý, chiếc túi của Dua Lipa thậm chí chưa phải mẫu lớn nhất trong bộ sưu tập Cruise của Chanel. Trên sàn diễn, thiết kế này được phối cùng trang phục kẻ sọc đồng điệu, trong khi nữ ca sĩ lựa chọn quần jeans và áo len để tạo phong cách thoải mái hơn khi di chuyển.

Sự xuất hiện của chiếc túi ngoại cỡ cũng khiến công chúng tò mò về những món đồ mà Dua Lipa mang theo trong chuyến đi. Nữ ca sĩ vốn được biết đến là một trong những ngôi sao có phong cách thời trang nổi bật, đặc biệt trong những chuyến nghỉ dưỡng.