Dua Lipa đứng trước cơ hội trở thành nghệ sĩ chính Coachella 2027

Dua Lipa đang trở thành cái tên được chú ý trong những đồn đoán về đội hình biểu diễn của Coachella 2027. Theo thông tin từ chuyên mục Bizarre của tờ The Sun, giọng ca Training Season hiện ở giai đoạn đàm phán nâng cao với ban tổ chức lễ hội âm nhạc nổi tiếng tại California, Mỹ, để đảm nhận vị trí nghệ sĩ chính.

Một nguồn tin tiết lộ rằng Dua Lipa từng thương thảo với Coachella vào năm 2023. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sau đó lựa chọn biểu diễn tại Glastonbury, một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Anh. Lần này, ban tổ chức Coachella được cho là quyết tâm đưa cô lên sân khấu chính sau khi chứng kiến sức hút từ chuyến lưu diễn quy mô lớn của nữ ca sĩ.

Năm 2027 cũng được dự đoán sẽ đánh dấu giai đoạn hoạt động sôi nổi của Dua Lipa. Bên cạnh tin đồn về kế hoạch tổ chức các buổi hòa nhạc tại sân vận động, nữ ca sĩ được cho là đang chuẩn bị phát hành album phòng thu thứ tư, tiếp nối Radical Optimism ra mắt năm 2024.

Nếu kế hoạch diễn ra đúng dự kiến, những hoạt động này có thể mở ra chương mới trong sự nghiệp của ngôi sao nhạc pop. Các màn trình diễn sắp tới được kỳ vọng không chỉ giới thiệu chất liệu âm nhạc mới mà còn tiếp tục củng cố vị thế của Dua Lipa trên thị trường quốc tế.

Ngoài những đồn đoán về sân khấu năm 2027, quá trình chuẩn bị âm nhạc của Dua Lipa cũng đang thu hút sự quan tâm. Trong mùa hè, cô được cho là đã dành thời gian làm việc tại phòng thu cùng Luka Kloser, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất từng tham gia thực hiện các sản phẩm âm nhạc của Addison Rae.

Trên mạng xã hội, Dua Lipa cũng chia sẻ loạt hình ảnh tại phòng thu, trong đó có khoảnh khắc xuất hiện cùng Luka Kloser. Động thái này càng khiến người hâm mộ chú ý đến những dự án cô đang ấp ủ.

Dù vậy, thông tin Dua Lipa trở thành nghệ sĩ chính Coachella 2027 hiện vẫn dừng ở mức đồn đoán từ nguồn tin truyền thông. Khi chưa có thông báo chính thức từ nữ ca sĩ hoặc ban tổ chức, khả năng cô xuất hiện tại lễ hội vẫn cần được xác nhận.