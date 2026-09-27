Đưa liệt sĩ Nông Văn Băng về với đồng đội

Lực lượng dân quân xã Quốc Khánh khai quật phần mộ liệt sĩ để quy tập về nghĩa trang địa phương

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh làm thủ tục đưa hài cốt liệt sĩ vào tiểu quách theo phong tục tập quán của địa phương

Liệt sĩ Nông Văn Băng, sinh năm 1946, quê quán tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định cũ, nay là xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn, nhập ngũ năm 1965 và anh dũng hy sinh năm 1970 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau khi an táng ban đầu tại Nghĩa trang Văn Điển, phần mộ của liệt sĩ được di dời về chôn cất tại khu vực đồi Pò Đồn (thôn Long Thịnh, xã Quốc Khánh).

Tại khu vực đồi Pò Đồn, lực lượng dân quân và các cơ quan chuyên môn đã tiến hành khai quật phần mộ, hoàn tất thủ tục cất bốc hài cốt và thực hiện di chuyển đến địa điểm mới là Nghĩa trang Bản Trại (xã Kháng Chiến).

Di chuyển phần hài cốt liệt sĩ Nông Văn Băng về nghĩa trang liệt sĩ

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tỏ lòng thành kính trước linh cữu liệt sĩ Nông Văn Băng

Ngay sau đó, cấp ủy, chính quyền xã Kháng Chiến đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nông Văn Băng. Trong không khí trang nghiêm, đại diện Ban Chỉ đạo tỉnh, các ban, ngành, lực lượng vũ trang cùng Nhân dân và thân nhân đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh cao cả của liệt sĩ. Dịp này, đại diện Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã trao tặng quà động viên gia đình thân nhân.

Các đại biểu tiễn đưa phần linh cữu hài cốt liệt sĩ về địa điểm chôn cất tại nghĩa trang Bản Trại, xã Kháng Chiến

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tặng quà động viên thân nhân liệt sĩ

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.