Đưa liệt sĩ Nông Văn Băng về với đồng đội
Ngày 27/9, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Quốc Khánh và xã Kháng Chiến tổ chức khai quật mộ liệt sĩ Nông Văn Băng tại khu vực đồi Pò Đồn, thôn Long Thịnh, xã Quốc Khánh và quy tập về nghĩa trang liệt sĩ Bản Trại, xã Kháng Chiến.
Liệt sĩ Nông Văn Băng, sinh năm 1946, quê quán tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định cũ, nay là xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn, nhập ngũ năm 1965 và anh dũng hy sinh năm 1970 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau khi an táng ban đầu tại Nghĩa trang Văn Điển, phần mộ của liệt sĩ được di dời về chôn cất tại khu vực đồi Pò Đồn (thôn Long Thịnh, xã Quốc Khánh).
Tại khu vực đồi Pò Đồn, lực lượng dân quân và các cơ quan chuyên môn đã tiến hành khai quật phần mộ, hoàn tất thủ tục cất bốc hài cốt và thực hiện di chuyển đến địa điểm mới là Nghĩa trang Bản Trại (xã Kháng Chiến).
Ngay sau đó, cấp ủy, chính quyền xã Kháng Chiến đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nông Văn Băng. Trong không khí trang nghiêm, đại diện Ban Chỉ đạo tỉnh, các ban, ngành, lực lượng vũ trang cùng Nhân dân và thân nhân đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh cao cả của liệt sĩ. Dịp này, đại diện Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã trao tặng quà động viên gia đình thân nhân.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/dua-liet-si-nong-van-bang-ve-voi-dong-doi-5105451.html