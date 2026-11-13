Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài: Cần sự vào cuộc đồng bộ

Để chủ trương này thực sự đi vào cuộc sống, công tác thông tin, tuyên truyền cần được triển khai chủ động, đi trước một bước, giúp người dân hiểu đúng chính sách, nắm rõ cơ hội, nhận diện rủi ro và có sự chuẩn bị cần thiết. Cùng với đó là sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành trong mở rộng thị trường, hỗ trợ, quản lý và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên làm việc với Công ty Exxuss (Hàn Quốc) và đại diện huyện Yeoncheon về đề xuất hợp tác đưa lao động sang làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Ngày 10/11/2026, tại xã Quảng Bạch, câu chuyện việc làm và cơ hội làm việc ở nước ngoài được đặt ra từ những thông tin thiết thực, gần gũi với người dân. Hơn 80 đại biểu, trong đó có bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận và người lao động được tìm hiểu về chính sách hỗ trợ việc làm, vay vốn, nhu cầu tuyển dụng cũng như điều kiện làm việc tại các thị trường trong và ngoài nước.

Bên cạnh tư vấn, định hướng nghề nghiệp, những cảnh báo về môi giới trái phép, lừa đảo tuyển dụng và yêu cầu chấp hành pháp luật khi làm việc ở nước ngoài cũng được đặc biệt lưu ý. Qua đó, người lao động có thêm thông tin để lựa chọn hướng đi phù hợp, chủ động chuẩn bị hành trang trước khi tham gia thị trường lao động quốc tế.

Từ những buổi truyền thông trực tiếp như vậy, chính sách việc làm được đưa đến gần hơn với người dân. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ cơ sở, những người gần dân, sát dân sẽ trở thành cầu nối quan trọng, góp phần lan tỏa thông tin chính thống đến từng thôn, xóm, giúp người lao động tiếp cận đúng cơ hội và hạn chế những rủi ro ngay từ đầu.

Nếu tuyên truyền tại cơ sở là khâu quan trọng để chính sách đến gần người dân thì việc chủ động kết nối, tìm kiếm và mở rộng thị trường lao động quốc tế chính là điều kiện để tạo thêm cơ hội việc làm thực chất.

Ông Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, thông tin về chính sách đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Ngày 10/11/2026, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên làm việc với Đoàn công tác của Công ty Exxuss (Hàn Quốc) về các đề xuất hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc đưa người lao động Thái Nguyên sang làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo diện thị thực E-8.

Đại diện huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi, cũng tham gia để trực tiếp trao đổi về nhu cầu nhân lực và khả năng tiếp nhận lao động.

Tại buổi làm việc, hai bên đề cập đến nhu cầu lao động thời vụ trong sản xuất nông nghiệp, khả năng hợp tác và những nội dung liên quan đến việc tiếp nhận người lao động. Đây là bước trao đổi ban đầu, mở ra triển vọng kết nối cung - cầu lao động giữa Thái Nguyên với địa phương của Hàn Quốc.

Các vấn đề cụ thể về tuyển chọn, tiếp nhận và hỗ trợ người lao động sẽ tiếp tục được cơ quan có thẩm quyền hai bên xem xét theo quy định.

Hoạt động kết nối này cũng đặt ra yêu cầu phải chuẩn bị tốt nguồn lao động từ sớm. Người lao động cần được cung cấp đầy đủ thông tin về điều kiện tuyển dụng, thời hạn làm việc, quyền lợi, nghĩa vụ và các quy định pháp luật.

Khi được tư vấn minh bạch từ cơ quan chức năng, người lao động sẽ chủ động hơn trong quyết định tham gia, hạn chế nguy cơ bị lợi dụng, lừa đảo hoặc tham gia các hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài trái phép.

Cơ quan chức năng tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW và Chương trình hành động số 06-CTr/TU, tỉnh Thái Nguyên xác định nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là nhiệm vụ quan trọng. Đây không chỉ là giải pháp giải quyết việc làm mà còn góp phần nâng cao thu nhập, tay nghề, chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy giảm nghèo bền vững.

Để chính sách phát huy hiệu quả, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường cần chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Trong đó, ngành Nội vụ giữ vai trò tham mưu chính sách, kết nối thị trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; các địa phương nắm bắt nhu cầu, tổ chức tư vấn, hướng dẫn người lao động tiếp cận chương trình phù hợp.

Lực lượng Công an phối hợp tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, cảnh báo môi giới trái phép và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Một yêu cầu quan trọng là công tác tuyên truyền phải gắn với đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật và văn hóa nước sở tại. Người lao động cần hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, chấp hành hợp đồng, không bỏ việc hoặc cư trú bất hợp pháp sau khi hết hạn làm việc.

Các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường quản lý, bảo hộ công dân, hỗ trợ giải quyết những vấn đề phát sinh; đồng thời nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác lao động với những quốc gia, vùng lãnh thổ có môi trường làm việc an toàn, thu nhập tốt.

Tuyên truyền đi trước một bước, các ngành, các cấp cùng vào cuộc và người lao động chủ động chuẩn bị chính là những điều kiện quan trọng để chính sách đi vào thực tiễn.