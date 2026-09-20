Đưa Lao Bảo thành trung tâm thương mại, logistics

Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị). Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Tỉnh Quảng Trị đang tập trung hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng hiện đại tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, từng bước đưa khu vực này trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics quan trọng trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, tăng khả năng kết nối hàng hóa giữa Việt Nam với Lào, Thái Lan và các nước trong khu vực.

Một trong những hướng đi đang được tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh là hình thành hệ thống logistics đồng bộ gắn với Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đang tổ chức điều chỉnh tổng thể, mở rộng quy hoạch chi tiết khu vực cửa khẩu thuộc Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo với quy mô gần 50 ha. Trong số đó, khoảng 30 ha đã được lập quy hoạch chi tiết; Khu cảng cạn Vsico Quảng Trị có diện tích 8,58 ha và phần diện tích còn lại hơn 10 ha.

Cùng với hoàn thiện quy hoạch, Dự án Khu cảng cạn Vsico Quảng Trị có tổng vốn đầu tư 236,6 tỷ đồng đang được triển khai. Dự án có chức năng bốc xếp hàng hóa xuất nhập khẩu và container, kho bãi lưu giữ hàng hóa, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ vận tải đường thủy, đường sắt, đường bộ và sửa chữa container. Cảng cạn được thiết kế với năng lực thông quan khoảng 3,5 triệu tấn hàng hóa/năm, trong đó hàng container khoảng 100.000 TEU/năm. Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng san nền. Đối với phần còn lại, các đơn vị liên quan cũng đã hoàn thành kiểm kê tài sản bị ảnh hưởng để triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Một hướng đầu tư mới đang được tỉnh Quảng Trị xem xét là Trung tâm logistics thông minh Lao Bảo, với diện tích dự kiến khoảng 21,87 ha. Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel đề xuất tham gia đầu tư nhằm khắc phục những hạn chế về năng lực bãi, khu vực chờ, điều phối phương tiện và tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động thông quan tại của khẩu này.

Theo đề xuất, trung tâm sẽ được phát triển theo hướng kết hợp hạ tầng với công nghệ, ứng dụng hệ thống cửa khẩu thông minh, camera AI, quản lý phương tiện, quản lý bãi, trung tâm điều hành và các giải pháp tự động hóa. Trung tâm logistics thông minh Lao Bảo được định hướng làm đầu mối điều phối, tiếp nhận lưu lượng phía sau cửa khẩu, kết nối Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo với cảng cạn Vsico và mạng lưới vận tải xuyên biên giới.

Kiểm tra thực địa và làm việc với các sở, ngành, địa phương, nhà đầu tư tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến yêu cầu quá trình nghiên cứu đầu tư phải bảo đảm phù hợp quy hoạch khu vực cửa khẩu; rà soát kỹ hiện trạng, nguồn gốc đất đai, tài sản công và bố trí quỹ đất phù hợp với quy mô, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm logistics.

UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất để nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư Trung tâm logistics thông minh Lao Bảo; giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, là một trong những cửa ngõ giao thương quan trọng, nối giữa Việt Nam với Lào và các nước trong khu vực. Qua Quốc lộ 9, Lao Bảo kết nối khu vực miền Trung Việt Nam với Lào, Thái Lan và các nước trong tiểu vùng Mekong, đồng thời tạo hành lang đưa hàng hóa từ phía Tây tới hệ thống cảng biển miền Trung.

Hoạt động giao thương qua Cửa khẩu Lao Bảo những năm gần đây duy trì đà tăng khá cao. Giai đoạn 2023-2025, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt tổng cộng hơn 1,8 tỷ USD, bình quân trên 600 triệu USD/năm. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì, 7 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đạt trên 590 triệu USD, tăng hơn 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với đà tăng trưởng cao, lưu lượng hàng hóa và phương tiện qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo ngày càng tăng, đòi hỏi phải nâng cao năng lực kho bãi, điều phối và thông quan… Cùng với việc đầu tư cảng cạn, trung tâm logistics thông minh và các tuyến kết nối, Cửa khẩu Lao Bảo được kỳ vọng sẽ từng bước vượt ra khỏi vai trò điểm trung chuyển hàng qua biên giới, hình thành hệ sinh thái dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu, thương mại và vận tải, qua đó ngày càng nâng cao vị hơn nữa thế cửa ngõ phía Tây của Quảng Trị trên Hành lang kinh tế Đông - Tây.