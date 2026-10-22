Đưa kỹ thuật y tế chuyên sâu về vùng cao

Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong hồi sức cấp cứu và sản phụ khoa.

Tháng 8/2026 đánh dấu bước tiến lớn trong nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn khi đơn vị lần đầu triển khai phẫu thuật nội soi với sự hỗ trợ về chuyên môn và trang thiết bị y tế từ bệnh viện tuyến trên. Sau gần hai tháng, bệnh viện đã từng bước làm chủ kỹ thuật, thực hiện thành công hơn 20 ca phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, khâu lỗ thủng dạ dày và một số phẫu thuật thuộc lĩnh vực sản phụ khoa. Việc làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi không chỉ nâng cao năng lực điều trị của bệnh viện, mà còn giúp người dân được tiếp cận kỹ thuật hiện đại ngay tại địa phương, giảm chi phí đi lại, giảm gánh nặng chuyển tuyến và có thêm cơ hội hồi phục sức khỏe thuận lợi hơn.

Chị Hà Thị Nghiêm, ở bản Hậu (xã Tam Lư) là một trong những người bệnh được phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa tại bệnh viện. Từng trải qua hai lần phẫu thuật trước đó, chị nhận thấy sự khác biệt trong lần điều trị này. “Tôi đã trải qua hai lần mổ nhưng lần này mổ nội soi cắt ruột thừa, tôi thấy nhanh, nhẹ nhàng. Sau mổ, không đau nhiều như lần mổ trước, sức khỏe của tôi hồi phục tốt. Tôi rất mừng vì bệnh viện miền núi ngày càng triển khai được nhiều kỹ thuật hiện đại”, chị Nghiêm chia sẻ.

Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn đã tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, chú trọng đào tạo nhân lực, phát triển kỹ thuật mới và tăng cường hợp tác với các bệnh viện tuyến trên để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu. Mới đây, bệnh viện đã ký kết hợp tác với Bệnh viện Da liễu tỉnh Thanh Hóa nhằm hỗ trợ, chuyển giao các kỹ thuật trong khám và điều trị bệnh da liễu. Đặc biệt, với những nỗ lực trong nâng cao chất lượng chuyên môn, năm 2026 bệnh viện đã được phê duyệt bổ sung 93 dịch vụ kỹ thuật mới, tạo thêm điều kiện mở rộng phạm vi điều trị, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương.

Bác sĩ CKI Lữ Thị Lượng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn, cho biết: “Định hướng của đơn vị trong thời gian tới là tiếp tục phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu, nâng cao năng lực đội ngũ và tăng cường hợp tác chuyên môn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung mở rộng thêm các dịch vụ phẫu thuật nội soi về tiết niệu”.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa, công tác chuẩn bị cho việc triển khai phẫu thuật nội soi cũng được tập trung thực hiện. Bệnh viện đang rà soát, hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, phấn đấu đưa kỹ thuật này vào triển khai trong tháng 11 năm 2026.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh, việc phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trong hồi sức cấp cứu, hồi sức sơ sinh và sản phụ khoa đang góp phần nâng cao năng lực xử trí những tình huống bệnh lý phức tạp. Hiện nay, bệnh viện đã triển khai và làm chủ nhiều kỹ thuật như: mở khí quản cấp cứu, phẫu thuật kết hợp xương cho bệnh nhi, cấp cứu các trường hợp chửa ngoài tử cung. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi khả năng đánh giá nhanh, xử trí kịp thời và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, đặc biệt trong những tình huống có nguy cơ đe dọa tính mạng người bệnh.

Đối với địa bàn miền núi, năng lực hồi sức cấp cứu và sản khoa tại chỗ có ý nghĩa quan trọng bởi thời gian xử trí nhiều khi quyết định kết quả điều trị. Việc nâng cao khả năng tiếp nhận, cấp cứu và theo dõi người bệnh giúp bệnh viện chủ động hơn trong những tình huống cấp bách, đồng thời tạo thêm cơ hội điều trị tại địa phương đối với các trường hợp phù hợp.

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh, cho biết: “Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục tập trung đào tạo nhân lực, đầu tư trang thiết bị để phát triển các kỹ thuật mới phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và cơ cấu bệnh tật tại địa phương. Mục tiêu là từng bước làm chủ các kỹ thuật, bảo đảm triển khai an toàn, hiệu quả, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, hạn chế phải chuyển tuyến. Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2026, bệnh viện sẽ hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai xét nghiệm miễn dịch và siêu âm tim mạch”.

Có thể thấy, mỗi bệnh viện đang có những bước đi riêng nhằm nâng cao năng lực điều trị tại chỗ. Khi các kỹ thuật được triển khai an toàn, hiệu quả và duy trì bền vững, người dân vùng cao sẽ có thêm cơ hội tiếp cận những tiến bộ của y học ngay gần nơi sinh sống. Đó cũng là nền tảng để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng đi lại, chi phí điều trị và từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa miền núi và miền xuôi.