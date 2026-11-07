Đưa kỹ thuật y học hiện đại phục vụ nhân dân

Trong khuôn khổ các hoạt động khoa học, hợp tác quốc tế, Bệnh viện đa khoa Trung ương (BVĐKTƯ) Cần Thơ tổ chức Hội thảo quốc tế cột sống, chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cột sống tại Cần Thơ vào ngày 7/11.

Hội nghị thu hút 134 báo cáo khoa học tập trung các lĩnh vực chuyên ngành trọng điểm.

Chuỗi sự kiện diễn ra từ 5 đến 8/11, với sự tham gia của các Giáo sư, chuyên gia, bác sĩ đầu ngành trong nước và quốc tế; đặc biệt là các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Đài Loan và Hoa Kỳ. Đây là diễn đàn khoa học quan trọng nhằm cập nhật những tiến bộ mới trong y học, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và tăng cường hợp tác chuyên môn giữa các cơ sở y tế.

BSCK2 Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc BVĐKTƯ Cần Thơ phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị khoa học công nghệ mở rộng năm 2026 với 134 báo cáo khoa học tập trung các lĩnh vực chuyên ngành trọng điểm, như: tim mạch - thận; thần kinh, đột quỵ; tim mạch can thiệp; điều trị rối loạn nhịp; cơ xương khớp; nội tiết, tiêu hóa, huyết học truyền máu; hồi sức tích cực, hô hấp, điều dưỡng; dược; chẩn đoán hình ảnh; xét nghiệm...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nội dung hội nghị tập trung các khuyến cáo chuyên môn cập nhật, giới thiệu những phương pháp chẩn đoán, điều trị tiên tiến và chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm triển khai kỹ thuật tại các bệnh viện. Nhiều chủ đề có tính thời sự và giá trị thực tiễn cao được đưa ra thảo luận, như: cập nhật điều trị suy tim, tăng huyết áp và bệnh thận mạn; các tiến bộ trong điều trị đột quỵ thiếu máu não cấp; ứng dụng kỹ thuật can thiệp tim mạch, điều trị bệnh lý tiêu hóa, hô hấp; hồi sức tích cực, hỗ trợ các chức năng sống ngoài cơ thể (ECMO); nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Đông đảo các Giáo sư, chuyên gia, bác sĩ trong và ngoài nước tham gia hội nghị.

Đặc biệt, các báo cáo nổi bật về những kết quả nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn tại BVĐKTƯ Cần Thơ, góp phần kết nối giữa nghiên cứu khoa học với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Thông qua hội nghị, BV khẳng định vai trò là cơ sở y tế tuyến cuối của ĐBSCL trong việc phát triển chuyên môn kỹ thuật, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chuỗi sự kiện là Hội thảo quốc tế cột sống, chuyển giao kỹ thuật mổ cột sống lần thứ 5, kết hợp Hội nghị hội cột sống TP Hồ Chí Minh lần thứ 31, diễn ra từ 5 đến 8/11.

Ban tổ chức tặng hoa các Giáo sư, chuyên gia, bác sĩ tham dự hội nghị khoa học.

Chương trình mang đến 50 báo cáo, bài giảng của nhiều Giáo sư, chuyên gia quốc tế uy tín trong lĩnh vực phẫu thuật cột sống, đến từ các trường đại học, bệnh viện và trung tâm điều trị chuyên sâu như: GS.TS Bruce V. Darden II (Hoa Kỳ); GS.TS Kuniyoshi Abumi; GS.TS Hideki Nagashima; GS.TS Hiroshi Hashizume; GS.TS Yukihiro Matsuyama (Nhật Bản) cùng nhiều chuyên gia quốc tế khác.

PGS-TS.BS Lâm Việt Trung, Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy báo cáo một chuyên đề khoa học.

Hội nghị khoa học công nghệ mở rộng năm 2026 và Hội thảo quốc tế cột sống thể hiện định hướng phát triển của BVĐKTƯ Cần Thơ trong việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, mở rộng hợp tác quốc tế. Đây là cơ hội để ngành y tế ĐBSCL cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn; tăng cường kết nối chuyên gia, nhà khoa học, bệnh viện, cơ sở đào tạo trong nước, quốc tế, nhằm trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật y khoa tiên tiến.

Bên cạnh đó, các hoạt động hội chẩn, phẫu thuật có sự phối hợp của chuyên gia quốc tế mang ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý cột sống phức tạp, từng bước giúp người bệnh tại khu vực ĐBSCL có thêm cơ hội tiếp cận các kỹ thuật y học hiện đại ngay tại địa phương.