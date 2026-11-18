Sáng 18/11, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Bộ Công an thông tin, đơn vị sẽ tổ chức Hội thi cán bộ tuyên truyền, kiểm tra giỏi trong lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trên phạm vi toàn quốc, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

Hội thi có sự tham gia của 35 đội tuyển đến từ các đơn vị trên cả nước. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh, thành phố và Học viện PCCC&CNCH giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời đánh giá kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền và năng lực kiểm tra an toàn PCCC.

Đáng chú ý, hội thi chú trọng rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí, ứng xử và xử lý các tình huống truyền thông, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hội thi được tổ chức trực tiếp qua 2 vòng, gồm vòng loại và vòng chung kết. Tại mỗi vòng, các đội tranh tài ở 3 phần thi.

Trong đó, ở phần thi tuyên truyền về PCCC&CNCH, mỗi đội phải xây dựng bài tuyên truyền về tình hình, nguy cơ cháy, nổ; biện pháp bảo đảm an toàn PCCC; quy trình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khuyến cáo thoát nạn an toàn tại các cơ sở thực tế.

Ở phần thi kiến thức pháp luật, mỗi đội có 3 thí sinh cùng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm trên hệ thống phần mềm điện tử. Nội dung tập trung vào hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới; thẩm quyền kiểm tra, tuyên truyền; xử phạt vi phạm hành chính và quy trình điều tra, xác minh vụ cháy.

Điểm nhấn của hội thi là phần xử lý tình huống truyền thông. Thí sinh trực tiếp thực hành cung cấp thông tin cho báo chí ngay sau khi xảy ra một vụ cháy phức tạp, giải đáp các vướng mắc pháp lý và hướng dẫn thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH.