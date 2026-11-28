Hướng dẫn người dân kỹ năng kinh doanh trực tuyến

Đối với nhiều hộ sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có điện thoại thông minh và kết nối Internet chỉ là bước đầu trong quá trình chuyển đổi số. Không ít hộ vẫn gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ để quảng bá sản phẩm, quản lý đơn hàng và tiếp cận khách hàng.

Nhiều người dân chưa thành thạo các thao tác tạo gian hàng trực tuyến, giới thiệu sản phẩm, quản lý đơn hàng và thanh toán điện tử. Đây là một trong những rào cản khiến các hộ sản xuất khó tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại.

Với lợi thế mạng lưới gần 12.000 điểm phục vụ trên cả nước, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đang phát huy vai trò của đội ngũ nhân viên bưu điện tại cơ sở trong việc hướng dẫn người dân tiếp cận các nền tảng và dịch vụ số.

Tháng 10/2026, Bưu điện tỉnh Cao Bằng phối hợp với Hội Nông dân phường Nùng Trí Cao tổ chức hướng dẫn hội viên, nông dân ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thay vì chỉ giới thiệu về lợi ích của thương mại điện tử, người dân được trực tiếp thực hành các thao tác trên nền tảng Buudien.vn. Nội dung hướng dẫn bao gồm đăng ký tài khoản, xây dựng gian hàng, chụp ảnh, viết nội dung giới thiệu sản phẩm, tiếp nhận đơn hàng, thanh toán và vận chuyển hàng hóa.

Bưu điện Việt Nam đưa công nghệ số tới đồng bào dân tộc miền núi.

Việc hướng dẫn trực tiếp giúp người dân từng bước hình thành kỹ năng kinh doanh trên môi trường số. Các hộ sản xuất có thể chủ động cập nhật thông tin, giới thiệu sản phẩm và tương tác với khách hàng ngay trên điện thoại thông minh.

Tại Cao Bằng, 28 sản phẩm OCOP đã được đưa lên sàn thương mại điện tử của Bưu điện, bước đầu phát huy hiệu quả quảng bá và phát sinh đơn hàng.

Bên cạnh việc hỗ trợ kỹ năng bán hàng, mạng lưới bưu chính còn có thể đảm nhiệm các khâu tiếp nhận, vận chuyển và giao hàng. Sự kết hợp giữa nền tảng trực tuyến và dịch vụ bưu chính tạo thêm điều kiện để hộ sản xuất từng bước tham gia hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Mở rộng kết nối thị trường cho nông sản vùng cao

Chuyển đổi số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số không đơn thuần là đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Quá trình này còn hướng tới thay đổi nhận thức, phương thức tổ chức sản xuất và khả năng tiếp cận thị trường của người dân.

Tại Lai Châu, Bưu điện Việt Nam và UBND tỉnh đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử và phân phối hàng hóa. Các sản phẩm thế mạnh của địa phương như chè, mắc ca và dược liệu được chú trọng kết nối với hệ thống kinh doanh trực tuyến.

Tại Sơn La, UBND tỉnh và Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, tập trung vào phát triển logistics, thương mại điện tử và hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Bưu điện Việt Nam cũng triển khai hợp tác với tỉnh Đắk Lắk nhằm phát huy lợi thế của mạng lưới bưu chính và các nền tảng số trong kết nối thị trường cho những sản phẩm thế mạnh như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu và mật ong.

Thông qua các chương trình hợp tác, người dân và hợp tác xã có cơ hội tiếp cận phương thức quản lý, quảng bá và phân phối sản phẩm trên môi trường số. Thông tin về nguồn gốc, chất lượng, giá bán và đặc trưng của từng sản phẩm có thể được cập nhật trực tiếp trên các nền tảng thương mại điện tử.

Với mạng lưới phục vụ rộng khắp, Bưu điện Việt Nam có điều kiện kết nối hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở với nền tảng số và dịch vụ logistics. Một số điểm phục vụ bưu chính có thể được phát triển thành địa chỉ hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ số, tìm hiểu phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận thông tin thị trường.

Trong định hướng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ thông tin, phổ cập kỹ năng số và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền.

Người dân không chỉ là đối tượng tiếp nhận dịch vụ mà từng bước trở thành chủ thể tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Khi có khả năng khai thác thông tin, sử dụng công nghệ và chủ động kết nối với thị trường, đồng bào dân tộc thiểu số sẽ có thêm cơ hội phát huy tiềm năng kinh tế địa phương, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.