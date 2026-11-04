Đưa kỹ năng số đến từng người dân

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng phường Bá Xuyên hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Viettel Tammi tại nhà.

Lâu nay, mỗi khi tổ dân phố 8, phường Bá Xuyên, tổ chức hội nghị tại Nhà văn hóa, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng lại tranh thủ hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Với những người chưa quen thao tác trên thiết bị số, từng bước thực hiện đều được hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu. Không chỉ hỗ trợ tại Nhà văn hóa, các thành viên còn đến tận nhà giúp đỡ những người gặp khó khăn khi tiếp cận công nghệ, nhất là người cao tuổi.

Ông Cao Nguyên Nhỉnh, tổ dân phố 8, phường Bá Xuyên, phấn khởi nói: Trước đây, tôi thấy khó khăn khi sử dụng các ứng dụng trên điện thoại vì thao tác khá phức tạp. Sau khi được hướng dẫn tận tình, chi tiết, tôi đã có thể tự sử dụng các ứng dụng như VNeID, Sổ tay đảng viên điện tử, Viettel Tammi…

Từ những hướng dẫn trực tiếp, người dân từng bước biết khai thác các tiện ích trên điện thoại thông minh để phục vụ cuộc sống. Thiết bị không chỉ dùng để liên lạc mà còn giúp tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng các dịch vụ thiết yếu.

Quan trọng hơn, người dân dần hình thành thói quen tự thao tác, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của người khác.

Chị Vũ Thị Thu Huyền (bên trái), Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng số 8, phường Bá Xuyên, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng tiện ích trên điện thoại thông minh tại nhà.

Chị Vũ Thị Thu Huyền, Tổ trưởng tổ dân phố 8, đồng thời là Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng, cho biết: Khó khăn lớn nhất trong quá trình hỗ trợ là khả năng tiếp cận công nghệ của người dân không đồng đều, đặc biệt ở người cao tuổi. Vì vậy, các thành viên phải kiên trì hướng dẫn từng thao tác, lựa chọn cách giải thích phù hợp để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và có thể tự thực hiện.

Thực tế cho thấy, phổ cập kỹ năng số không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu ứng dụng hay tổ chức tuyên truyền. Với những người ít tiếp xúc với công nghệ, việc hình thành kỹ năng đòi hỏi thời gian và sự hướng dẫn kiên trì.

Khi được trực tiếp thực hành trên thiết bị của mình, người dân dễ ghi nhớ thao tác, mạnh dạn sử dụng dịch vụ số và chủ động hơn trong giải quyết công việc.

Phường Bá Xuyên hiện có 12 Tổ công nghệ số cộng đồng với 183 thành viên. Lực lượng nòng cốt là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, đại diện các chi hội và đoàn thanh niên.

Với lợi thế gần dân, sát địa bàn, các thành viên có điều kiện nắm bắt nhu cầu, trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ ngay tại khu dân cư.

Thời gian qua, các tổ tập trung hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi và nông dân, cài đặt, sử dụng các ứng dụng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và cập nhật thông tin.

Cùng với đó, các thành viên còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng mạng xã hội an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân và nâng cao cảnh giác trước những nguy cơ trên không gian mạng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các Tổ công nghệ số cộng đồng đã hướng dẫn, hỗ trợ trên 7.800 lượt hộ gia đình, người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt.

Đáng chú ý, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận, giải quyết trực tuyến; không có hồ sơ quá hạn. Kết quả số hóa hồ sơ đạt 100%.

Ông Trần Xuân Bách, Phó Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội phường Bá Xuyên, cho biết: Các tổ công nghệ số cộng đồng đang phát huy vai trò trong phổ cập công nghệ số tại khu dân cư, hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng phục vụ đời sống và giải quyết công việc.

Đến nay, trên 85% người dân trên địa bàn đã được phổ cập, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh để giải quyết thủ tục hành chính. Phường phấn đấu đến năm 2030 đạt 100%, đồng thời người dân biết sử dụng các ứng dụng một cách an toàn.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, các tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc đưa kỹ năng số đến từng hộ gia đình. Không chỉ hướng dẫn thao tác, các thành viên còn giải thích lợi ích của dịch vụ số, giúp người dân hiểu cách sử dụng và từng bước thay đổi thói quen. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cũng được ghi nhận, hỗ trợ kịp thời.

Cùng với kỹ năng sử dụng công nghệ, việc nâng cao nhận thức về an toàn thông tin được xác định là nội dung cần thiết. Người dân cần biết bảo vệ thông tin cá nhân, cảnh giác với đường dẫn lạ, những yêu cầu cung cấp mã xác thực hoặc chuyển tiền bất thường.

Bởi vậy, phổ cập kỹ năng số không chỉ giúp người dân tiếp cận các tiện ích công nghệ mà còn trang bị khả năng nhận diện, phòng tránh những rủi ro trên môi trường mạng.

Từ những việc làm cụ thể ở từng khu dân cư, các tổ công nghệ số cộng đồng phường Bá Xuyên đang góp phần thu hẹp khoảng cách số, giúp người dân từng bước làm chủ công nghệ.

Khi mỗi người có thể tự thực hiện các thao tác trên điện thoại thông minh, chủ động sử dụng dịch vụ trực tuyến và biết bảo vệ mình trên không gian mạng, chuyển đổi số mới thực sự đi vào đời sống. Đây cũng là nền tảng để phường Bá Xuyên từng bước hình thành những công dân số, hướng tới xây dựng xã hội số.