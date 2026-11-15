Đưa kỹ năng số đến gần đồng bào dân tộc thiểu số

Một buổi sinh hoạt, phổ biến kỹ năng của Chi hội Phụ nữ số xóm Cộng Hòa, xã Phú Lương.

Tại xóm Na Cà, xã Nghinh Tường, trong các buổi sinh hoạt xóm, cán bộ địa phương trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, truy cập Internet và các ứng dụng phục vụ đời sống. Người dân được thực hành từng thao tác, giải đáp những vướng mắc ngay tại chỗ. Không chỉ phục vụ liên lạc, tìm kiếm thông tin, điện thoại thông minh còn trở thành công cụ hỗ trợ phát triển kinh tế.

Nhờ được hướng dẫn, chị Nông Thị Viền, người dân xóm Na Cà, đã biết sử dụng Facebook để quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm nông sản của gia đình như na, hồng xiêm, cam, bưởi…

Chị Viền chia sẻ: "Trước đây, gia đình tôi chủ yếu bán nông sản cho khách quen hoặc mang ra La Hiên bày bán. Nay tôi có thể đăng hình ảnh, giới thiệu sản phẩm, livestream trên Facebook để nhiều người biết đến. Khách hàng ở xa cũng có thể đặt mua, giúp việc tiêu thụ nông sản thuận lợi hơn".

Từ nhu cầu thực tế, xã Nghinh Tường xác định phổ cập kỹ năng số là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, với sự tham gia của cán bộ cơ sở và các tổ chức đoàn thể.

Ông Triệu Văn Thanh, Trưởng xóm Na Cà, cho biết: "Nhiều hộ đã có điện thoại thông minh nhưng chưa biết khai thác hết tiện ích. Vì vậy, chúng tôi tranh thủ các buổi sinh hoạt xóm để hướng dẫn bà con truy cập thông tin, sử dụng các ứng dụng VNeID, VssID, Tammi... Quan trọng là để người dân trực tiếp thực hành, biết vận dụng vào công việc hằng ngày".

Tại chợ Nghinh Tường, nhiều người dân đã sử dụng điện thoại thông minh để hỗ trợ kinh doanh nông sản. Ảnh: QK

Theo ông Hoàng Văn Ngụy, Phó Chủ tịch UBND xã Nghinh Tường, hạ tầng viễn thông là điều kiện cần, nhưng người dân phải có kỹ năng mới khai thác hiệu quả. Vì vậy, xã phát huy vai trò của cán bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể trong hướng dẫn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, giúp đồng bào tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tìm kiếm thông tin và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, đời sống.

Tại xóm Cộng Hòa, xã Phú Lương, mô hình "Chi hội Phụ nữ số" thu hút hội viên là đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Sán Chay, Sán Dìu tham gia. Chị em được hướng dẫn sử dụng ứng dụng số, thanh toán không dùng tiền mặt, nộp hồ sơ trực tuyến; đồng thời học cách quay video, livestream, bán hàng trên sàn thương mại điện tử và tìm hiểu quy định về thuế trong kinh doanh.

Chị Trần Phương Chung, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Cộng Hòa, cho biết: Nội dung hướng dẫn tập trung từ những thao tác cơ bản đến ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, hội viên biết giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và chủ động hơn trong kinh doanh. Những người thành thạo còn hỗ trợ, hướng dẫn các hội viên khác.

Trong gần 6 năm triển khai chuyển đổi số trên các lĩnh vực, Thái Nguyên chú trọng đưa tiện ích và kỹ năng số đến với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Đến đầu năm 2026, cáp quang đã phủ tới trên 99% thôn, tổ dân phố; khoảng 95% dân số có thể tiếp cận Internet tốc độ cao.

Từ những mô hình cụ thể, chuyển đổi số đang từng bước đi vào đời sống người dân Thái Nguyên. Khi được trang bị kỹ năng để khai thác công nghệ, đồng bào vùng cao có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và cải thiện thu nhập.