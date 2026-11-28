Chương trình tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được triển khai trực quan, sinh động tại các trường học trên địa bàn tỉnh - Ảnh: H.L

Trang bị kỹ năng sinh tồn cho trẻ

Trong các sự cố hỏa hoạn, trẻ em luôn là nhóm đối tượng dễ gặp nguy hiểm nhất do chưa hình thành phản xạ tự cứu mình. Nhận thức rõ điều đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã phối hợp với các nhà trường đổi mới cách thức truyền đạt, đưa các bài học sinh tồn vào hành trang đầu đời của trẻ lứa tuổi mầm non một cách tự nhiên và sinh động.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ hướng dẫn các em nhỏ tư thế cúi thấp người, dùng khăn che mũi miệng khi di chuyển thoát nạn - Ảnh: H.L

Tại Trường mầm non Sao Mai (phường Đồng Hới), buổi trải nghiệm "Chúng em là lính cứu hỏa" diễn ra trong không khí hào hứng, rộn rã tiếng cười. Không còn nỗi lo sợ hay sự hoảng loạn, các bé đã được giới thiệu, làm quen với các phương tiện, dụng cụ chữa cháy chuyên dụng và thực hành, xử trí những tình huống, như: Cách vượt qua không gian có khói khí độc, cách tập di chuyển thoát nạn bằng xe thang...

Em Lê Chí Công, lớp Lớn A, Trường mầm non Sao Mai, hào hứng chia sẻ: "Con được các chú công an hướng dẫn cách thoát khỏi đám cháy, tự bảo vệ mình nên con con không sợ nữa. Con thấy rất vui".

Còn đối với em Trương Tuệ Minh, lớp Lớn B, Trường mầm non Sao Mai, những bước thoát hiểm cơ bản khi xảy ra hỏa hoạn đã được em ghi nhớ rõ ràng: "Khi có cháy, con sẽ bình tĩnh, cúi thấp người xuống, dùng khăn ướt bịt mũi, miệng lại rồi tìm cách thoát hiểm".

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thực hành công tác chữa cháy - Ảnh: H.L

Theo bà Trần Thị Năm, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Mai, ở lứa tuổi mầm non, các cháu vốn chưa có nhiều hiểu biết về công tác PCCC. Tuy nhiên, thông qua trò chơi, hình ảnh trực quan và trải nghiệm thực tế cùng lực lượng chức năng, các em nhận biết rõ hơn những nơi nguy hiểm không được đến gần, đồng thời hình thành ý thức và phản xạ an toàn để áp dụng thường xuyên trong cuộc sống.

Hướng dẫn thực hành theo lứa tuổi

Nguy cơ tai nạn thương tích ở trẻ em, đặc biệt là hỏa hoạn và đuối nước luôn tiềm ẩn và đòi hỏi sự chủ động phòng ngừa từ sớm. Để công tác giáo dục kỹ năng đạt hiệu quả, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên các xã, phường, trường học và lực lượng chức năng tổ chức nhiều buổi hướng dẫn thực tế cho học sinh.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh hướng dẫn quy trình sử dụng bình chữa cháy an toàn - Ảnh: H.L

Tại Trường tiểu học và THCS Việt Trung (ở xã Nam Trạch), các em học sinh được tiếp cận kiến thức sinh động thay vì chỉ học qua sách vở. Các cán bộ, chiến sĩ công an đã hướng dẫn tỉ mỉ cách nhận diện thiết bị điện nguy hiểm trong nhà, thao tác sử dụng bình chữa cháy an toàn, kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói khí độc, cùng nguyên tắc an toàn khi tắm sông, ao, hồ và cách nhận biết vùng nước sâu nguy hiểm.

Sau phần thực hành, em Hoàng Tiến Đạt (học sinh lớp 8, Trường tiểu học và THCS Việt Trung), nhận xét: "Sử dụng bình chữa cháy không phải khó. Khi có tai nạn xảy ra trong nhà, chúng em có thể sử dụng bình chữa cháy để phòng bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm".

Cùng tham gia buổi tuyên truyền, em Mai Bảo Trâm, học sinh lớp 7, Trường tiểu học và THCS Việt Trung, rút ra bài học thiết thực: "Không nên rủ bạn bè tắm và vui chơi ở khu vực sông, suối. Đồng thời, chúng ta cần trang bị kỹ năng bơi lội để phòng tránh tai nạn đuối nước, bảo vệ bản thân trước những rủi ro có thể xảy ra".

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn học sinh Trường tiểu học và THCS Việt Trung cách mặc áo phao đúng quy cách và trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước - Ảnh: H.L

Trong quá trình tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng, nội dung luôn được các nhà trường, đơn vị điều chỉnh linh hoạt theo từng lứa tuổi, trong đó,ưu tiên trải nghiệm trực quan, nhận biết bằng hình ảnh sinh động đối với trẻ mầm nonvà kết hợp phổ biến pháp luật gắn với thực hành cứu nạn, thoát nạn thực tế cho học sinh lớn hơn, đoàn viên thanh niên.

Bí thư Đoàn thanh niên xã Nam Trạch Dương Thị Hương Giang, cho biết: Trên địa bàn xã có nhiều ao, hồ, sông, suối nên việc tổ chức tập huấn rất cần thiết, góp phần giúp học sinh cập nhật thêm kiến thức về tai nạn đuối nước và phòng chống cháy nổ, đồng thời rèn luyện kỹ năng ứng xử khi có sự cố để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Học sinh Trường tiểu học và THCS Việt Trung tự tin thực hành thao tác sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy bình gas giả định - Ảnh: H.L

Thượng tá Lê Văn Lộc, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, phụ huynh và các em học sinh thực hiện nghiêm túc công tác PCCC. "Việc giúp học sinh bình tĩnh, nhận thức được cách xử lý khi có sự cố, biết gọi điện cho cơ quan chức năng, người thân, gia đình và tìm cách thoát nạn an toàn là kỹ năng cần thiết cần trang bị ngay từ khi bước vào môi trường học đường", ông Lộc nhấn mạnh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác phối hợp đưa kiến thức, kỹ năng PCCC, CNCH và phòng chống đuối nước vào trường học tại tỉnh Quảng Trị đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, đã có hơn 30.000 lượt cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia các chương trình tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành kỹ năng PCCC, CNCH cũng như phòng chống tai nạn đuối nước; hơn 500 trẻ em mầm non tại phường Đồng Hới tham gia chương trình "Chúng em là lính cứu hỏa" để tìm hiểu kiến thức PCCC, kỹ năng thoát nạn và làm quen với trang thiết bị, phương tiện chữa cháy; hơn 20.000 lượt học sinh, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước và các lớp dạy bơi miễn phí; trao tặng khoảng 3.000 quạt cầm tay tích hợp mã QR hướng dẫn kiến thức PCCC và CNCH, cùng hơn 300 áo phao và 500 phao tròn phục vụ tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước.

Chủ động đưa kỹ năng PCCC và CNCH vào học đường không chỉ giúp học sinh, thanh thiếu nhi nâng cao ý thức cảnh giác và phản xạ sinh tồn, mà còn lan tỏa sự thấu hiểu đối với công việc thầm lặng của lực lượng PCCC. Để các em luôn được bảo vệ an toàn trong học tập và sinh hoạt, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng và nhà trường, rất cần sự quan tâm, quản lý và đồng hành sát sao từ mỗi gia đình và toàn xã hội.