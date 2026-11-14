Đưa kỹ năng phòng cháy, chữa cháy đến với cộng đồng

Sáng 13-11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Học tập cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) tỉnh tại số 128 Nguyễn Phan Chánh, Tổ dân phố Lương Hòa, phường Bắc Nha Trang. Đây là địa điểm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn và thực hành kỹ năng về PCCC-CNCH cho cộng đồng.

Học kỹ năng qua trải nghiệm thực tế

Ngay sau lễ ra mắt trung tâm, tại khu thực hành, các nhóm học sinh (HS) được cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn nhận biết nguy cơ cháy và xử lý các tình huống cháy giả định. HS được thực hành rải, cuộn vòi chữa cháy; dập lửa bằng bình chữa cháy; di chuyển trong không gian hạn chế; thoát nạn qua mô hình có lửa... Đặc biệt, HS được trải nghiệm thoát nạn từ độ cao 20m bằng giỏ thang xe chữa cháy dưới sự giám sát của các cán bộ, chiến sĩ. Trong quá trình thực hành, HS được trang bị mũ, găng tay và các phương tiện bảo hộ cần thiết để bảo đảm an toàn. Em Lê Thị Thu Thảo - HS Trường THCS phường Bắc Nha Trang (phân hiệu 2) chia sẻ: “Qua trải nghiệm, em biết thêm nhiều kỹ năng để chủ động xử lý khi có sự cố, cứu giúp người gặp nạn. Em sẽ chia sẻ những kiến thức này với gia đình và mọi người xung quanh”.

Học sinh Trường THCS phường Bắc Nha Trang (phân hiệu 2) được cán bộ chữa cháy phổ biến kiến thức trước khi tham gia trải nghiệm thực tế.

Trước đó, chiều 12-11, gần 100 trẻ Trường Mầm non Đô Rê Mi (phường Bắc Nha Trang) cùng giáo viên đã đến trải nghiệm tại trung tâm. Các cháu được làm quen với trang phục, thiết bị của lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, bước đầu nhận biết cách tự bảo vệ và thoát nạn khi gặp sự cố. Cô Võ Thị Thu Hà - giáo viên nhà trường cho biết, đây là lần đầu tiên cô được trực tiếp trải nghiệm các thiết bị PCCC và thực hành thoát nạn trong không gian hạn chế, môi trường giả định có khói. Hoạt động giúp giáo viên bổ sung kiến thức, kỹ năng để vận dụng vào thực tế, đồng thời tạo điều kiện cho trẻ làm quen với những tình huống nguy hiểm. Qua đó, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH trong công tác bảo đảm an toàn cho trẻ.

Các trẻ mầm non được trải nghiệm khu vực giải cứu nạn nhân bằng dây thả chậm từ nhà cao tầng.

Bên cạnh khu thực hành, trung tâm còn bố trí khu trưng bày phương tiện, thiết bị chuyên dụng như: Xe chữa cháy; xe CNCH; trang phục chữa cháy; thiết bị lặn và dụng cụ cứu nạn trên cao, dưới sâu, trong sự cố sập đổ công trình, tai nạn giao thông. Khách tham quan còn được tìm hiểu mô hình hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động; các công nghệ PCCC mới; bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, thang dây, dây hạ chậm và dụng cụ phá dỡ. Các mã QR tại khu trưng bày hướng dẫn kỹ năng an toàn PCCC-CNCH, phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em.

Sẽ tiếp tục hoàn thiện các điều kiện hoạt động

Theo Đại tá Nguyễn Quang Đang - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh, việc đưa trung tâm vào hoạt động nhằm tạo địa điểm để người dân trực tiếp học, thực hành những kỹ năng thiết yếu, nhất là phát hiện cháy, thoát nạn và sơ cứu người bị thương do bỏng, gãy chân, đuối nước, điện giật... Trong giai đoạn đầu, trung tâm tạm thời sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trụ sở Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9. Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học tổ chức các đợt trải nghiệm, tập huấn tại trung tâm. Công an tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai thêm các lớp hướng dẫn cho người dân, HS, sinh viên. Qua đó, từng bước đưa kiến thức PCCC-CNCH đến gần hơn với cộng đồng, giúp mỗi người dân biết cách phòng ngừa, xử lý, chủ động bảo vệ bản thân và những người xung quanh khi xảy ra sự cố.

Trung tá Mạc Lê Thùy - Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông giới thiệu khu trải nghiệm trong môi trường có nhiều khói tại trung tâm.

Theo kế hoạch, trong năm 2027, trung tâm sẽ được đầu tư xây dựng mới với quy mô lớn hơn, trang thiết bị đồng bộ, phục vụ lực lượng PCCC cơ sở và người dân. Tại đây sẽ có các mô hình thực tế ảo, mô phỏng tình huống thoát nạn qua các tầng nhà, ứng phó khi xảy ra sạt lở đất đá, sập đổ công trình và cứu người trong các vụ tai nạn, cháy, nổ.

Công an tỉnh được giao chủ trì, phân công đơn vị chuyên môn trực thuộc quản lý, vận hành trung tâm. Các hoạt động tại trung tâm được tổ chức miễn phí. Cơ quan, đơn vị, trường học, tổ chức và cá nhân có nhu cầu đăng ký trực tiếp với Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh trước ít nhất 3 ngày làm việc.