Đưa kỹ năng nghề thành điểm tựa sinh kế từ miền núi đến cộng đồng

Lớp học may của Trường Cao đẳng Đà Nẵng cho người dân địa phương vùng núi. Ảnh: Phương Anh

Mang nghề về miền núi

Tại Trung tâm Đào tạo Miền núi Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Đà Nẵng, hành trình học nghề của 39 học sinh khóa 49 (2024–2026) khép lại bằng Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp tổ chức ngày 19/9. Những tấm bằng trung cấp không chỉ ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện mà còn mở ra chặng đường mới để người học vận dụng kiến thức, kỹ năng học vào công việc và cuộc sống.

Trong số các học sinh tốt nghiệp, hai em Nguyễn Thị Thu Thúy, lớp Công nghệ may 49A và Bling Thị Nghiếc, lớp May thời trang 49A được nhà trường biểu dương, khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong toàn khóa học.

Lớp học mang lại nghề nghiệp tạo sinh kế cho người dân. Ảnh: Phương Anh

Với Bling Thị Nghiếc, học sinh lớp May thời trang 49A, Trung tâm Đào tạo Miền núi Đà Nẵng, tấm bằng tốt nghiệp là dấu mốc đáng nhớ sau hai năm học tập, rèn luyện. Đạt thành tích xuất sắc trong toàn khóa học, Nghiếc có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi nghề may, từng bước vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào công việc và cuộc sống.

Nghiếc chia sẻ: “Em rất vui khi hoàn thành khóa học và nhận được bằng tốt nghiệp. Những kiến thức, kỹ năng được thầy cô truyền dạy giúp em tự tin hơn với nghề đã chọn. Em mong muốn có cơ hội làm việc đúng chuyên môn, tích lũy thêm kinh nghiệm để ổn định cuộc sống và phát triển nghề nghiệp trong tương lai”.

Trao bằng tốt nghiệp cho Bling Thị Nghiếc. Ảnh: Phương Anh

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng nhấn mạnh, nhà trường mong rằng, sau khi tốt nghiệp, các em sẽ tự tin bước vào môi trường làm việc, biết trân trọng nghề đã chọn, có trách nhiệm với công việc và từng bước xây dựng cuộc sống bằng chính năng lực của mình.

Theo đại diện Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Đà Nẵng, việc tổ chức đào tạo tại Trung tâm Đào tạo Miền núi Đà Nẵng thay vì chỉ tập trung đào tạo tại các đô thị, giáo dục nghề nghiệp từng bước mở rộng không gian tiếp cận, tạo điều kiện để người học trang bị kỹ năng, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm và chủ động xây dựng sinh kế ngay tại địa phương hoặc ở những môi trường lao động phù hợp.

"Hành trình từ tấm bằng đến việc làm vẫn đòi hỏi sự chủ động của người học và đồng hành của cơ sở đào tạo, doanh nghiệp. Đào tạo nghề chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi kỹ năng được trang bị đáp ứng yêu cầu công việc, người lao động có cơ hội tiếp cận thị trường và từng bước ổn định cuộc sống bằng chính năng lực của mình", PGS.TS Vũ Thị Phương Anh nhấn mạnh.

Thêm điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng

Không chỉ hướng đến học sinh, sinh viên và lao động nông thôn, giáo dục nghề nghiệp còn mở rộng đến những nhóm người cần thêm điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng.

Ngày 25/9, Trường Cao đẳng Đà Nẵng phối hợp với Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 TP Đà Nẵng tổ chức lễ bế giảng, trao chứng chỉ đào tạo nghề Điện lạnh và Điện dân dụng cho 70 học viên hoàn thành khóa học.

Chương trình được thiết kế theo hướng chú trọng thực hành, bám sát nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Trong quá trình học, các học viên được trang bị kiến thức nền tảng và kỹ năng thao tác trực tiếp về lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện gia dụng và các hệ thống điện lạnh thông dụng.

Trao chứng chỉ nghề cho 70 học viên. Ảnh: Phương Anh

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, nội dung đào tạo còn lồng ghép các yêu cầu về an toàn lao động, tư duy làm việc công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Qua đó, học viên có thêm hành trang để tìm kiếm việc làm hoặc từng bước tự tạo sinh kế sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện, trở về cộng đồng.

Kết thúc khóa học, 70 học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ đào tạo thường xuyên do Trường Cao đẳng Đà Nẵng cấp. Chứng chỉ là căn cứ để học viên tìm kiếm việc làm, đồng thời tạo thêm cơ sở để phát triển công việc sửa chữa điện dân dụng, điện lạnh phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế.

Tại Lễ bế giảng, Thượng tá Trần Thế Dũng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Đà Nẵng), biểu dương nỗ lực của các học viên, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc trang bị nghề nghiệp, giúp người sau cai nghiện có điều kiện tự nuôi sống bản thân và hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Từ góc độ cơ sở đào tạo, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh cho hay, Trường Cao đẳng Đà Nẵng cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị bảo trợ, đẩy mạnh các chương trình hợp tác đào tạo nghề cho những nhóm đối tượng đặc thù, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố.

"Đưa chương trình đào tạo nghề vào cơ sở cai nghiện cho thấy giáo dục nghề nghiệp không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, kỹ năng mà còn góp phần tạo dựng nền tảng để người học chủ động hơn trong cuộc sống. Với người sau cai nghiện, một nghề nghiệp phù hợp cùng cơ hội việc làm thực tế có thể trở thành điểm tựa quan trọng trên hành trình tái hòa nhập cộng đồng, đây là vấn đề rất nhân văn và ý nghĩa mà Đảng, Nhà nước cũng như chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm", PGS.TS Vũ Thị Phương Anh chia sẻ.

Kết nối doanh nghiệp, mở rộng đầu ra cho người học

Tại Quảng Ngãi, Trường Cao đẳng Kon Tum đang đẩy mạnh phối hợp với chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhằm đưa hoạt động đào tạo nghề đến gần hơn với nhu cầu của người dân, đồng thời mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho học sinh, sinh viên.

Cụ thể, ngày 25/9, nhà trường làm việc với đoàn công tác UBND xã Sơn Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi, nhằm trao đổi phương án phối hợp tổ chức đào tạo chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và các lớp nghề sơ cấp, ngắn hạn phục vụ nhu cầu của lao động nông thôn.

Trường Cao đẳng Kon Tum làm việc với UBND xã Sơn Kỳ. Ảnh: Thanh Thanh

Cùng với đưa chương trình đào tạo đến cơ sở, nhà trường chú trọng kết nối doanh nghiệp để tăng cơ hội thực hành, thực tập và tìm kiếm việc làm cho người học.

Mà mới đây nhất, Trường Cao đẳng Kon Tum tổ chức Ngày hội việc làm cho học sinh, sinh viên năm 2026 và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, quy tụ 37 doanh nghiệp cùng 29 gian hàng tư vấn, trưng bày sản phẩm. Sự kiện tạo không gian kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học, giúp học sinh, sinh viên tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm hiểu yêu cầu nghề nghiệp và định hướng con đường việc làm sau tốt nghiệp.

TS.BS Lê Trí Khải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum nhấn mạnh, yêu cầu tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều thay đổi.

Sinh viên Trường Cao đẳng Kon Tum tìm hiểu và đăng ký tuyển dụng tại doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Thanh

Doanh nghiệp không chỉ là đơn vị tuyển dụng mà là đối tác chiến lược trong quá trình đào tạo; chất lượng đào tạo được khẳng định bằng năng lực làm việc của người học và sự hài lòng của doanh nghiệp.

Theo định hướng này, doanh nghiệp từng bước tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, từ xây dựng chương trình, tiếp nhận học sinh, sinh viên thực hành, thực tập đến đánh giá năng lực nghề nghiệp và tuyển dụng sau tốt nghiệp.

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kon Tum và các doanh nghiệp đối tác, mở rộng mạng lưới liên kết đào tạo, thực tập và tuyển dụng. Ảnh: Thanh Thanh