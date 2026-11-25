Đưa kiến trúc số và trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn quản trị
Sáng 25/11, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức Diễn đàn triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược phát triển AI quốc gia. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và thành phố Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dua-kien-truc-so-va-tri-tue-nhan-tao-vao-thuc-tien-quan-tri-246261125190453834.htm