Tham dự diễn đàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Đại diện thành phố Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng.

Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Hồng Thái

Kiến trúc số và AI - nền tảng cho mô hình quản trị hiện đại

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới và phát triển đất nước.

Trong tiến trình đó, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo là những bước thể chế hóa quan trọng chủ trương của Đảng, hướng tới xây dựng Chính phủ số, dữ liệu số, nền tảng số, quản trị dựa trên dữ liệu và chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng trí tuệ nhân tạo. Với tư duy “AI First”, trí tuệ nhân tạo cần được đặt ngay từ khâu xác định bài toán, thiết kế, tổ chức và vận hành, góp phần xây dựng mô hình quản trị quốc gia hiện đại, thông minh, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Từ góc độ cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang gợi mở ba vấn đề trọng tâm. Trước hết, gắn kiến trúc số với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Việc thống nhất sử dụng hạ tầng số, nền tảng số và kiến trúc dữ liệu dùng chung trong Đảng và hệ thống chính trị sẽ giúp kết nối dữ liệu từ hoạch định chủ trương đến tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo dựa trên dữ liệu và chứng cứ.

Cùng với đó là yêu cầu bảo đảm tự chủ chiến lược và chủ quyền số. Khung kiến trúc quốc gia số phải đặt yêu cầu an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu ngay từ khâu thiết kế; Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo phải gắn phát triển AI với bảo đảm chủ quyền công nghệ.

Đặc biệt, chuyển đổi số phải đặt con người ở vị trí trung tâm, lan tỏa đến doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và mọi tầng lớp nhân dân. Công nghệ, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo giữ vai trò hỗ trợ; con người là chủ thể kiểm chứng, quyết định và chịu trách nhiệm. Chuyển đổi số chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân, doanh nghiệp không phải kê khai lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu theo nguyên tắc “khai một lần, dùng nhiều lần”, đồng thời giảm những công việc không cần thiết cho cán bộ cơ sở.

Hoàn thiện thể chế, tập trung tổ chức thực hiện thực chất

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao việc Ban Tổ chức lựa chọn hai vấn đề quan trọng, cấp thiết, đang được các bộ, ngành, địa phương quan tâm và cần được hướng dẫn cụ thể để tổ chức thực hiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Hồng Thái

Theo Phó Thủ tướng, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo có mối quan hệ chặt chẽ, không thể tách rời. Trong đó, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là bản thiết kế của quốc gia số, xác định những thành phần dùng chung, phương thức kết nối và trách nhiệm của từng chủ thể; còn Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo là động lực bứt phá, quyết định quốc gia số vận hành thông minh đến đâu, tạo ra giá trị gì cho người dân và doanh nghiệp.

Đến nay, hệ thống thể chế liên quan đến chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo cơ bản đã đầy đủ, từ các luật, đề án đến Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số, Chiến lược dữ liệu quốc gia và Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia. Các thể chế được xây dựng theo hướng thông thoáng, mở đường, kiến tạo phát triển, chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là tổ chức thực hiện như thế nào để đạt hiệu quả thực chất.

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả hai nội dung trên, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc xây dựng khung kiến trúc số, kế hoạch triển khai Chiến lược AI của cơ quan, địa phương mình. Thực tiễn cho thấy, ở đâu lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thì ở đó có chuyển biến rõ rệt.

Việc triển khai phải bám sát thực tiễn, kế thừa tối đa, không làm lại từ đầu. Các bộ, ngành, địa phương cần rà soát toàn diện hiện trạng, đánh giá những hệ thống đang vận hành tốt để tiếp tục duy trì; những nội dung trùng lặp thì hợp nhất; những nội dung chưa phù hợp cần có lộ trình xử lý. Đối với các tỉnh sau sáp nhập, cần ưu tiên hợp nhất hệ thống của các địa phương cũ. Đặc biệt, kiến trúc của mô hình chuyển đổi số cấp xã phải được xác định là một thành phần trong khung kiến trúc chính quyền số cấp tỉnh, không hình thành khung kiến trúc cấp xã riêng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lấy dữ liệu làm trung tâm, chuẩn bị dữ liệu sẵn sàng cho AI. Dữ liệu phải bảo đảm các yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ với Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia.

Đối với ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cần ưu tiên triển khai nhưng phải có kiểm soát, tập trung vào nền tảng AI hỗ trợ công vụ quốc gia với bốn nhóm bài toán: Trợ lý AI công vụ; AI hỗ trợ dịch vụ công; AI hỗ trợ xây dựng thể chế; AI phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát huy vai trò của Nhà nước trong thúc đẩy phát triển sản phẩm “AI Make in Việt Nam”. Nhà nước phải là khách hàng lớn và người sử dụng đầu tiên đối với các sản phẩm AI do doanh nghiệp Việt Nam phát triển. Các bộ, ngành, địa phương cần công bố những bài toán AI ưu tiên, dữ liệu có thể khai thác, nhu cầu thuê, mua sắm và ngân sách dự kiến để doanh nghiệp chủ động tham gia nghiên cứu, phát triển, cung cấp giải pháp. Quá trình triển khai cần ưu tiên thuê dịch vụ, hợp tác công tư, không phụ thuộc vào một nền tảng hay một nhà cung cấp duy nhất.

Cùng với đó, cần tăng cường đo lường, giám sát công khai trên môi trường số. Bộ Khoa học và Công nghệ phải khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn xây dựng khung kiến trúc số, bộ chỉ số KPI; đưa hệ thống quản lý kiến trúc số quốc gia vào vận hành và ban hành bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ chuyển đổi AI.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng lưu ý cần xây dựng bộ chỉ số đánh giá cụ thể, tương tự việc đánh giá, xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, qua đó tạo cơ sở theo dõi, đánh giá thực chất kết quả triển khai tại từng bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, cần đẩy mạnh bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng AI cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp xã, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ trong thực thi công vụ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tham luận tại diễn đàn. Ảnh: Hồng Thái

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Mô hình triển khai khung kiến trúc tổng thể số địa phương. Lãnh đạo Cục Chuyển đổi số (Bộ Khoa học và Công nghệ) cũng trao đổi nội dung từ bối cảnh khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và chiến lược AI quốc gia đến yêu cầu triển khai thực tế. Đại diện Viện Phát triển Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số Việt Nam trao đổi về việc triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Khung kiến trúc số địa phương và lựa chọn ứng dụng thúc đẩy ngành y tế và giáo dục.

Hà Nội phát triển kiến trúc số gắn với bài toán quản trị đô thị

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ, chuyển đổi số ở địa phương cần giải quyết ba vấn đề căn bản: Chính quyền có nắm bắt kịp thời những gì đang diễn ra trên địa bàn hay không; có khả năng tổ chức, điều phối nguồn lực để xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh hay không; và sau mỗi lần xử lý, hệ thống có tích lũy dữ liệu, tri thức để nâng cao năng lực quản trị, dự báo, phòng ngừa hay không. Đây cũng là ba năng lực Hà Nội hướng tới, gồm cảm nhận đô thị, tổ chức vận hành và học hỏi, thích ứng của đô thị.

Từ cách tiếp cận đó, Hà Nội xác định Khung kiến trúc số không đơn thuần là danh mục các hệ thống công nghệ thông tin, mà phải là bản thiết kế phương thức vận hành của chính quyền trên môi trường số, đồng thời là căn cứ tổ chức đầu tư, phân bổ và tối ưu nguồn lực phát triển.

Một kinh nghiệm quan trọng là phân cấp quản lý nhà nước không đồng nghĩa với phân tán hạ tầng công nghệ. Thành phố tổ chức hạ tầng, dữ liệu và các năng lực số dùng chung; các sở, ngành chịu trách nhiệm về nghiệp vụ, chất lượng dữ liệu chuyên ngành; xã, phường trực tiếp thực thi, tạo lập, cập nhật dữ liệu và cung cấp dịch vụ.

Hà Nội cũng chuyển từ quản lý từng dự án sang quản trị tổng thể kiến trúc, ưu tiên thiết kế mở, chuẩn hóa kết nối, hạn chế phụ thuộc nhà cung cấp. Mục tiêu là mỗi dự án số được đầu tư phải bổ sung năng lực cho hệ thống chung; mỗi dữ liệu được tạo lập phải có khả năng tái sử dụng; mỗi bài toán được giải quyết phải để lại tri thức, kinh nghiệm và mỗi kết quả phải có khả năng đo lường, kiểm chứng.