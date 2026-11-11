Đưa kiến thức về xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới tới bà con vùng xa

Hội nghị do Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xã Nam Đà tổ chức, thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 14/8/2026 của UBND xã Nam Đà, thuộc nội dung phát triển gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

Người dân xã Nam Đà được trang bị kiến thức về xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tại hội nghị, các hộ gia đình được tuyên truyền, phổ biến những kiến thức, kỹ năng thiết thực về văn hóa ứng xử trong gia đình và cộng đồng; giáo dục đạo đức, lối sống cho các thành viên, nhất là thế hệ trẻ; xây dựng mối quan hệ gia đình dựa trên tình yêu thương, sự tôn trọng, bình đẳng và tinh thần trách nhiệm.

Bên cạnh đó, các nội dung về bình đẳng giới, gìn giữ và phát huy truyền thống dân tộc, những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam cũng được chú trọng. Đặc biệt, hội nghị tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện, chủ động phòng ngừa các nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

Phổ biến thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống… đến với bà con nhân dân xã Nam Đà.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, mỗi hộ gia đình có thêm kiến thức, kỹ năng để xây dựng nếp sống văn minh, duy trì các mối quan hệ hòa thuận, gắn kết, tạo dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng và lành mạnh. Qua đó, không chỉ vun đắp hạnh phúc trong từng mái ấm mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng dân cư.

Đây là hoạt động thiết thực của xã Nam Đà trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa năm 2026, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam phát triển bền vững, trở thành nền tảng quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.