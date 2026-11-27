Cuộc thi “Hướng dẫn viên tài năng” tạo môi trường để sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào những tình huống nghề nghiệp.

Đưa kiến thức từ giảng đường vào thực tế

Trong lĩnh vực du lịch, kiến thức chuyên môn là nền tảng, nhưng khả năng ứng biến và xử lý tình huống phát sinh mới là một trong những yếu tố quan trọng quyết định năng lực của một hướng dẫn viên.

Theo PGS.TS. Nguyễn Vân Hà, Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Ngân hàng, xuất phát từ yêu cầu đó, cuộc thi “Hướng dẫn viên tài năng” được tổ chức nhằm tạo môi trường để sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào những tình huống nghề nghiệp thực tế.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức và kỹ năng trên giảng đường, chúng tôi luôn khuyến khích sinh viên vận dụng tổng hợp những kiến thức đã học vào các hoạt động nghề nghiệp, từ thiết kế tour, thực hành nghiệp vụ hướng dẫn đến chăm sóc khách hàng.

PGS.TS. Nguyễn Vân Hà, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Ngân hàng.

Thông qua các phần thi xử lý tình huống, sinh viên có cơ hội đối diện với những vấn đề thường gặp trong quá trình tổ chức và điều hành tour. Chẳng hạn, khi một điểm tham quan bất ngờ đóng cửa, hướng dẫn viên phải nhanh chóng tìm kiếm phương án thay thế, tính toán lại thời gian di chuyển, đồng thời giải thích hợp lý để du khách yên tâm. Những tình huống này đòi hỏi người làm nghề không chỉ có kiến thức mà còn phải linh hoạt, chủ động và có khả năng đưa ra quyết định phù hợp.

“Qua những tình huống cụ thể, các em hiểu rằng mỗi quyết định của hướng dẫn viên đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình và trải nghiệm của du khách”, PGS.TS. Nguyễn Vân Hà chia sẻ.

Hội đồng giám khảo đặt cây hỏi cho các thí sinh.

Để tăng tính thực tiễn, ban tổ chức còn mời các chuyên gia, người có kinh nghiệm trong ngành tham gia đánh giá, nhận xét về kỹ năng chuyên môn cũng như khả năng xử lý tình huống của thí sinh; sinh viên có điều kiện tiếp cận những tiêu chí tuyển dụng thực tế, nhận diện điểm mạnh, hạn chế của bản thân và xác định những kỹ năng cần tiếp tục hoàn thiện.

Đặc biệt, sự tham gia của các doanh nghiệp tại cuộc thi còn mở ra cơ hội kết nối nghề nghiệp cho sinh viên. Những trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng giúp các em hiểu rõ hơn về yêu cầu công việc, đồng thời có thêm cơ hội tìm hiểu chương trình thực tập, theo các đoàn du lịch để quan sát hoạt động thực tế và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Lắng nghe doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo

Không chỉ mang lại lợi ích cho người học, cuộc thi còn là kênh đánh giá hiệu quả đào tạo của nhà trường. Thông qua quá trình quan sát thí sinh thể hiện, giảng viên có thể đánh giá trực tiếp khả năng chọn lọc và truyền tải thông tin, kỹ năng giao tiếp, thuyết minh cũng như năng lực ứng biến trước những thay đổi của lịch trình.

Các đơn vị trao chứng nhận hoàn thành thực tập cho sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Ngân hàng.

Đáng chú ý, những nhận xét từ chuyên gia và doanh nghiệp giúp nhà trường có thêm cơ sở đối chiếu năng lực của sinh viên với yêu cầu thực tế của thị trường lao động. Đây cũng là căn cứ để điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường thực hành, chú trọng phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

PGS.TS. Nguyễn Vân Hà cho biết thêm, nếu nhận thấy sinh viên có khả năng thuyết minh tốt khi đã chuẩn bị trước nhưng còn lúng túng trước những câu hỏi bất ngờ, Khoa sẽ tăng cường các buổi thực hành hỏi – đáp, tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện khả năng phản xạ và tiếp nhận phản hồi trực tiếp.

Các thí sinh lọt vào vòng chung kết.

Theo bà Hà, việc có thêm doanh nghiệp tham gia cuộc thi không chỉ giúp sinh viên tiếp cận môi trường nghề nghiệp mà còn tạo điều kiện để các em lắng nghe những đánh giá từ nhà tuyển dụng, chủ động hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội việc làm từ sớm.

Từ góc độ người dự thi, Nguyễn Ngọc Linh, sinh viên Khoa Quản trị Du lịch, Học viện Ngân hàng, cho rằng những góp ý của ban giám khảo mang lại nhiều giá trị thiết thực.

“Những nhận xét từ ban giám khảo giúp em nhận diện rõ các kỹ năng cốt lõi của một hướng dẫn viên du lịch, cũng như yêu cầu thực tế từ doanh nghiệp. Đây là cơ sở để em hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực chuyên môn nhằm sẵn sàng đáp ứng tiêu chí tuyển dụng sau khi tốt nghiệp”, Linh chia sẻ.

Danh sách thí sinh đạt giải.