Là tỉnh miền núi có hơn 274 km đường biên giới tiếp giáp Lào, Sơn La nhiều năm qua được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy của cả nước.

Ma túy không chỉ là mối đe dọa đối với an ninh trật tự mà còn để lại những hệ lụy đối với đời sống của người dân, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh nghèo đói, trẻ em thiếu sự chăm sóc, cản trở quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Gần 6.000 vụ phạm tội về ma túy trong 5 năm

Giai đoạn 2021-2025, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La phát hiện, xử lý gần 6.000 vụ với gần 7.700 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng gần 700 vụ và hơn 140 đối tượng so với giai đoạn 5 năm trước đó.

Riêng 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 470 vụ với 701 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ nhiều loại ma túy cùng các tang vật liên quan.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt giữ 470 vụ với 701 đối tượng phạm tội về ma túy.

Đến hết năm 2025, toàn tỉnh còn 5.864 người liên quan đến ma túy, giảm 1.824 người so với đầu năm 2023. Tuy nhiên, mới có 15/75 xã, phường được xác định là địa bàn không ma túy.

Những con số trên cho thấy bên cạnh kết quả đấu tranh, trấn áp tội phạm, Sơn La vẫn đối diện với không ít thách thức trong công tác phòng ngừa, cai nghiện, quản lý sau cai và chuyển hóa các địa bàn phức tạp.

Đặc biệt, tại những xã vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở, dân cư phân bố không tập trung, điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế, việc đưa kiến thức phòng, chống ma túy đến từng hộ gia đình có ý nghĩa quan trọng.

Thay vì chỉ tập trung xử lý các hành vi vi phạm, Sơn La đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao khả năng tự phòng ngừa của người dân.

Theo thống kê, giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh tổ chức 11.889 buổi mít tinh, hội nghị tuyên truyền pháp luật và kỹ năng phòng, chống ma túy, thu hút hơn 2,4 triệu lượt người tham gia.

Các hoạt động được triển khai với nhiều hình thức, từ tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật, xét xử lưu động đến tuyên truyền trực tiếp tại các khu dân cư, địa bàn biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đưa kiến thức phòng, chống ma túy đến tận bản làng

Tại bản Làng Sáng, xã Tà Xùa, cán bộ, chiến sĩ Công an xã, Học viện Cảnh sát Nhân dân và Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 Bộ Công an phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đồng bào H’Mông trong khuôn khổ chương trình “Điểm tựa xanh - Thắp sáng niềm tin nơi bản cao”.

Lực lượng Công an, Biên phòng thường xuyên bám nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền nhân dân không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật

Thay vì chỉ phổ biến các quy định pháp luật, lực lượng công an tập trung giúp người dân hiểu rõ những hậu quả của ma túy đối với sức khỏe, kinh tế gia đình và tương lai của con em mình.

Với những gia đình có thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, việc một thành viên lệ thuộc vào ma túy có thể khiến nguồn thu nhập suy giảm, trong khi chi phí sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe gia tăng, đẩy cả gia đình vào vòng luẩn quẩn của nghèo đói.

Công tác tuyên truyền vì thế không chỉ hướng đến những người có nguy cơ tiếp xúc với ma túy mà còn đặt trọng tâm vào vai trò của các bậc cha mẹ trong việc giáo dục, bảo vệ con em trước sự dụ dỗ, lôi kéo.

Việc nâng cao nhận thức cho phụ nữ, thanh thiếu niên, phát huy vai trò của trưởng bản và những người có uy tín trong cộng đồng cũng là giải pháp quan trọng để chủ động phòng ngừa tệ nạn ngay từ cơ sở.

Tại xã Tà Xùa, nơi đồng bào H’Mông chiếm 99,6% dân số, Công an xã còn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại cả 11 bản.

Thông qua những buổi sinh hoạt cộng đồng, cán bộ, chiến sĩ vận động người dân chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, cùng tham gia xây dựng môi trường sống an toàn.

Một trong những vấn đề đặt ra đối với công tác phòng, chống ma túy tại Sơn La là làm thế nào để người dân có cơ hội tiếp cận giáo dục, việc làm và nguồn thu nhập ổn định, đồng thời giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Bởi nếu thiếu việc làm, thiếu sự hỗ trợ của gia đình và xã hội, người sau cai nghiện có thể gặp nhiều khó khăn khi làm lại cuộc đời, đối diện với nguy cơ tái nghiện.

Tại Tà Xùa, bên cạnh sản xuất nông nghiệp, sự phát triển của du lịch cộng đồng đang mở ra những hướng sinh kế mới cho đồng bào Mông. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển khách du lịch và phát triển sản phẩm truyền thống tạo thêm cơ hội việc làm ngay trên quê hương.

Gắn với công tác phòng ngừa tệ nạn xã hội, chương trình “Điểm tựa xanh” cũng triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe và phát triển sinh kế bền vững.

Những hoạt động này hướng đến việc giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến nguy cơ phát sinh tệ nạn, từ hạn chế cơ hội học tập đến thiếu việc làm và sinh kế thiếu ổn định.

Ngày 10/4/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, hướng tới xây dựng địa phương không ma túy vào năm 2030.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh xác định triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nguồn cung, giảm nhu cầu sử dụng và giảm tác hại của ma túy; nâng cao hiệu quả cai nghiện, quản lý sau cai, đồng thời nhân rộng các mô hình khu dân cư không ma túy.