Đưa kiến thức pháp luật, kỹ năng an toàn đến học sinh

Thời gian qua, công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với ngành giáo dục, lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng ngừa nguy cơ trong môi trường học đường, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh.

Công an xã Bảo Lâm 2 phối hợp tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa tệ nạn học đường và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.

Tại Trường THPT Lộc An, Công an xã Bảo Lâm 2 phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, nhà trường và Công ty xe máy Tâm Anh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng ngừa bạo lực học đường, ma túy, xâm hại tình dục trẻ em và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.

Học sinh được hướng dẫn nhận diện các dấu hiệu, nguy cơ; cách ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn; không cổ vũ, quay phim, phát tán hình ảnh bạo lực và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Đối với phòng, chống ma túy, lực lượng công an cảnh báo các thủ đoạn rủ rê, dụ dỗ sử dụng ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần dưới nhiều hình thức; khuyến cáo học sinh không thử, sử dụng, vận chuyển, mua bán hoặc tiếp tay cho các hành vi liên quan đến ma túy.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền tại Trường THPT Lộc An.

Nội dung phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em được truyền đạt phù hợp với lứa tuổi, tập trung vào kỹ năng thiết lập giới hạn an toàn, nhận diện hành vi có nguy cơ xâm hại, chủ động từ chối, rời khỏi tình huống nguy hiểm và tìm kiếm sự hỗ trợ từ người tin cậy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng phổ biến các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhất là đối với học sinh sử dụng xe gắn máy, xe máy điện.

Các em được nhắc nhở đội mũ bảo hiểm đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu, dàn hàng ngang, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và không lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện.

Đồng thời, phần thực hành lái xe giúp học sinh rèn luyện tư thế ngồi, kỹ năng quan sát, phanh, giữ thăng bằng, xử lý tình huống và điều khiển phương tiện qua khu vực bố trí cọc tiêu.

Công an xã Đăk Song tặng mũ bảo hiểm cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Tại xã Đắk Song, công an xã phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại các thôn, bon, nhất là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Nội dung được lựa chọn phù hợp từng địa bàn, tập trung vào các quy định về đội mũ bảo hiểm, tốc độ, nồng độ cồn, điều kiện điều khiển phương tiện và những nguy cơ thường dẫn đến tai nạn giao thông. Công an xã cũng vận động các hộ gia đình, thanh thiếu niên và người điều khiển phương tiện ký cam kết chấp hành pháp luật.

Tại xã Hàm Thuận, công tác tuyên truyền trong trường học tập trung vào phòng, chống ma túy và bạo lực học đường. Học sinh được cảnh báo về tác hại của ma túy, các thủ đoạn rủ rê, lôi kéo; đồng thời hướng dẫn không nhận, sử dụng hoặc cất giữ thuốc, thực phẩm, đồ vật không rõ nguồn gốc do người khác đưa cho.

Học sinh Trường TH và THCS Thuận Minh trong buổi tuyên truyền.

Về bạo lực học đường, học sinh được hướng dẫn không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, không tụ tập đánh nhau, quay phim, chụp ảnh, đăng tải hoặc cổ súy hành vi bạo lực; đồng thời thông báo cho gia đình, giáo viên hoặc người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ.

Tại xã Phúc Thọ Lâm Hà, Công an xã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho 140 cán bộ, giáo viên và 2.256 học sinh Trường Tiểu học Tân Thanh và Trường THCS Tân Thanh.

Các nội dung được tập trung vào chấp hành tín hiệu đèn, biển báo, đi đúng phần đường, làn đường, quan sát khi sang đường; không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng hoặc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện được nhắc nhở đội mũ bảo hiểm đúng quy định và không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện.

Học sinh trải nghiệm thiết bị mô phỏng, rèn luyện khả năng quan sát và xử lý tình huống giao thông.

Nhà trường, cán bộ, giáo viên và đại diện các lớp cũng ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, xây dựng “Cổng trường an toàn giao thông”, không điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không đi dàn hàng ngang, đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép.

Tại Trường TH - THCS Tà Pứa, Công an xã Nghị Đức tổ chức tuyên truyền, tập huấn về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội.

Bên cạnh các quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện, đội mũ bảo hiểm, biển báo giao thông, học sinh được hướng dẫn kỹ năng xử lý một số tình huống nguy hiểm thường gặp khi tham gia giao thông.

Học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn .

Còn tại Trường THPT Lê Hồng Phong, Công an xã Hòa Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông tuyên truyền về an ninh mạng, phòng chống ma túy, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng chống bạo lực học đường cho 1.160 học sinh cùng cán bộ, giáo viên nhà trường.

Học sinh được hướng dẫn cách ứng xử trên không gian mạng, nhận diện phương thức lừa đảo trực tuyến, tác hại của ma túy, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy và các giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường.

Lực lượng công an cũng trao tặng 20 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền tại trường học và khu dân cư, lực lượng Công an hướng đến trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa và xử lý tình huống cho học sinh, thanh thiếu niên và người dân.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông, ma túy, bạo lực, xâm hại và xây dựng môi trường học đường, cộng đồng an toàn, lành mạnh.