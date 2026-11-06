Đưa kiến thức pháp luật đến với người dân vùng cao Tủa Chùa

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có ông Phạm Quốc Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tủa Chùa; ông Lê Đình Thu, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Điện Biên; cùng đại diện các phòng, ban, đoàn thể, trường học và 72 đại biểu đại diện 24 thôn, bản trên địa bàn xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu được luật sư phổ biến những quy định của pháp luật hình sự liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phương thức, thủ đoạn phổ biến của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, cách nhận diện và biện pháp phòng ngừa.

Bên cạnh đó, các nội dung về tội phạm ma túy và quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống ma túy cũng được thông tin, phân tích cụ thể.

Đáng chú ý, thông qua hoạt động tư vấn pháp luật lưu động, các luật sư trực tiếp trao đổi, giải đáp những thắc mắc và vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn đời sống tại địa phương. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định pháp luật, biết cách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân vùng cao, nhất là đội ngũ cán bộ thôn, bản, những người trực tiếp tuyên truyền, vận động Nhân dân tại cơ sở.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống xã hội an toàn, lành mạnh trên địa bàn xã Tủa Chùa nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung.