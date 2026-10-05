Đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào bằng những cách làm sáng tạo

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ tuyên truyền pháp luật cho người dân ở bản Nậm Nhừ 1, xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Đồn Biên phòng Nậm Nhừ quản lý, bảo vệ 16,87km đường biên giới với 6 mốc quốc giới, tiếp giáp huyện Phông Sa Lỳ, tỉnh Phông Sa Lỳ của nước bạn Lào. Địa bàn đơn vị quản lý gồm 10 bản thuộc xã Nà Hỳ với 1.395 hộ, 7.697 nhân khẩu; có 8 dân tộc sinh sống, trong đó, dân tộc Mông chiếm khoảng 89%; đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm 66,81%.

Trước yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trên địa bàn biên giới, thời gian qua, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ gắn với tình hình thực tế tại địa bàn, trong đó có Đề án “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới” (Đề án 57).

Theo Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, để nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, đơn vị đã duy trì nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt. Ngoài tuyên truyền tập trung tại nhà văn hóa, nhà trưởng bản, đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền nhỏ lẻ, lấy các ví dụ thực tế để dẫn chứng một cách cụ thể. Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền trực tiếp với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng mạng xã hội.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ đã tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền cho 30 cán bộ, chiến sĩ; triển khai 27 buổi tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở với 1.424 lượt người tham gia; sản xuất 38 tin, bài đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và 24 tin, bài trên các phương tiện thông tin của đơn vị; thực hiện 258 bài viết trên các nền tảng mạng xã hội. Đơn vị cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Nà Hỳ tổ chức 17 buổi tuyên truyền tập trung với 1.124 lượt người tham gia; 73 buổi tuyên truyền nhỏ lẻ với 1.758 lượt người nghe; 20 buổi tuyên truyền thông qua mô hình “Tiếng loa Biên phòng”...

Song song với công tác tuyên truyền, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ phát huy vai trò của quần chúng trong tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Hiện nay, có 4 tập thể, 111 gia đình ở địa phương đăng ký tự quản đường biên, cột mốc; 6 tổ với 30 thành viên đăng ký tự quản an ninh, trật tự bản. Đơn vị phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nà Hỳ ra mắt Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc; phối hợp hướng dẫn 75 người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả mô hình “Hòm thư điện tử ẩn danh tố giác tội phạm”...

Cùng với đó, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, vận động quần chúng không nghe, không tin theo kẻ xấu; kịp thời phát hiện, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, ngăn chặn sự phát triển của tà đạo trên địa bàn. Những kết quả đạt được cho thấy hiệu quả thiết thực của Đề án 57 trong việc nâng cao nhận thức pháp luật, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự gắn bó giữa Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở khu vực biên giới.