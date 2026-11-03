Đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh qua phiên tòa giả định

Tham dự chương trình có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thư Trì Nguyễn Đức Luận; đại diện Công an xã, Ban Giám hiệu nhà trường, các luật sư cùng đông đảo giáo viên, học sinh.

Phiên Tòa giả định do các Luật sư, Chuyên viên pháp lý Công ty Luật TNHH XTVN (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) thực hiện

Giáo dục pháp luật bằng những tình huống thực tế

Điểm nhấn của chương trình là phiên tòa giả định về phòng, chống vi phạm Luật An ninh mạng, được xây dựng từ những tình huống pháp lý gần gũi với đời sống học sinh.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, các luật sư giúp học sinh hiểu rõ hơn những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, hậu quả pháp lý có thể xảy ra và trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia môi trường số.

Bên cạnh phiên tòa giả định, chương trình còn tổ chức giao lưu, giải đáp các tình huống liên quan đến an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường và những vấn đề pháp lý thường gặp trong lứa tuổi học sinh.

Hoạt động tương tác đã thu hút sự tham gia tích cực của học sinh, giúp các em tiếp cận kiến thức pháp luật một cách dễ hiểu, dễ nhớ, đồng thời rèn luyện kỹ năng nhận diện nguy cơ, ứng xử phù hợp và chủ động bảo vệ bản thân.

Ông Phan Văn Anh – Hiệu trưởng Trường THCS Thư Trì, xã Thư Trì, Tỉnh Hưng Yên phát biểu

Phát biểu tại chương trình, Hiệu trưởng Trường THCS Thư Trì Phan Văn Anh đánh giá cao hình thức tuyên truyền thiết thực, hấp dẫn, tạo hứng thú học tập và giúp học sinh tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích. Nhà trường mong muốn tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Bí thư Đảng ủy xã Thư Trì Nguyễn Đức Luận cũng ghi nhận ý nghĩa của chương trình trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng phòng ngừa vi phạm trên không gian mạng cho học sinh.

Ông Nguyễn Đức Luận – Bí Thư Đảng ủy xã Thư Trì chia sẻ tại chương trình

Lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật trong học đường

Trong khuôn khổ chương trình, đơn vị tổ chức đã trao tặng 50 suất quà, tổng trị giá 10 triệu đồng, nhằm động viên, khích lệ các học sinh giỏi của nhà trường đang ôn luyện chuẩn bị tham gia kỳ thi cấp tỉnh.

Hoạt động không chỉ thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng đối với công tác giáo dục mà còn góp phần khuyến khích tinh thần học tập, rèn luyện của học sinh.

Việc đưa các tình huống pháp luật vào hoạt động giáo dục tại trường học được xem là cách tiếp cận thiết thực, giúp học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, trách nhiệm đối với lời nói và hành động của bản thân, đặc biệt trên không gian mạng.

Luật sư Phạm Quang Xá giao lưu và giải đáp pháp luật cho các em học sinh Trường THCS Thư Trì

Thông qua chương trình, các em được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để phòng tránh những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, an toàn trong trường học và trên môi trường số.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần lan tỏa tinh thần sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, từng bước hình thành ý thức thượng tôn pháp luật trong thế hệ trẻ.

Một số hình ảnh ghi tại chương trình:

Quang cảnh buổi tuyên truyền pháp luật tại Trường THCS Thư Trì

Ông Nguyễn Đức Luận – Bí thư Đảng ủy xã; Ông Phạm Quang Xá – Giám đốc Công ty Luật TNHH XTVN trao quà cho học sinh giỏi.

Ông Phan Văn Anh – Hiệu trưởng ; luật sư Trần Thế Anh – Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH XTVN trao quà cho học sinh giỏi.

Trung tá Vũ Đình Nuôi – Phó trưởng Công an xã Thư Trì; luật sư Phạm Thị Thanh Phương – Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH XTVN trao quà cho học sinh giỏi.

Luật sư Công ty Luật TNHH XTVN, đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Trường THCS Thư Trì chụp ảnh lưu niệm