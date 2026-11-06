Đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh

Lực lượng công an Thanh Hoá phối hợp với ngành giáo dục tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật tới học sinh.

Đổi mới cách tuyên truyền, tăng kỹ năng thực hành

Để góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, năm học 2026 - 2027, cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với ngành Giáo dục, lực lượng công an cơ sở triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền với nội dung thiết thực, phù hợp từng lứa tuổi và đặc điểm địa phương. Không chỉ trang bị kiến thức pháp luật, các chương trình còn chú trọng hình thành kỹ năng nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống và tự bảo vệ bản thân cho học sinh.

Điểm nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Công an Thanh Hóa là sự đổi mới về nội dung và phương thức tiếp cận. Thay vì chỉ truyền đạt các văn bản, quy định theo lối một chiều, lực lượng Công an chú trọng lồng ghép những tình huống thường gặp trong đời sống học đường, khuyến khích học sinh trao đổi, đặt câu hỏi và lựa chọn cách xử lý phù hợp.

Thay vì tuyên truyền bằng văn bản, nhiều cuộc tuyên truyền được xây dựng các tình huống thực tế.

Các vấn đề như trách nhiệm pháp lý khi vi phạm giao thông, hậu quả của hành vi bạo lực, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng hay nguy cơ từ ma túy được phân tích thông qua những ví dụ cụ thể, gần gũi với lứa tuổi. Cách tiếp cận này giúp kiến thức pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ nhớ, đồng thời nâng cao khả năng nhận diện và phòng tránh những hành vi tiềm ẩn nguy cơ vi phạm.

Để kiến thức không chỉ dừng lại ở việc nghe và ghi nhớ, các buổi tuyên truyền được tổ chức theo hướng tăng cường tương tác, kết hợp hỏi đáp, xử lý tình huống với hướng dẫn thực hành. Trong đó, học sinh được trải nghiệm kỹ năng điều khiển mô tô, xe gắn máy trên sa hình; thực hành các thao tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Thông qua những hoạt động trực quan, học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tế, từng bước hình thành kỹ năng ứng phó với tình huống nguy hiểm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Trung tá Bùi Thanh Hà, Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Lứa tuổi học sinh có những đặc điểm tâm lý riêng, nhận thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống trong thực tế còn hạn chế. Vì vậy, chúng tôi chú trọng đổi mới phương pháp, đưa những tình huống cụ thể vào nội dung tuyên truyền để các em dễ hiểu, dễ nhớ và biết cách phòng tránh. Mục tiêu không chỉ là giúp các em nắm được quy định pháp luật mà quan trọng hơn là hình thành ý thức tự giác chấp hành, biết bảo vệ bản thân và những người cùng tham gia giao thông”.

Phủ rộng tuyên truyền, sát với từng địa bàn

Cùng với đổi mới phương thức, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Đối với học sinh miền núi, vùng biên giới, nội dung tuyên truyền được lựa chọn sát với đặc điểm địa bàn, tập trung vào phòng, chống ma túy, mua bán người, xâm hại trẻ em; bảo đảm an toàn giao thông trên những tuyến đường đèo dốc; phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích và các thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo trên không gian mạng. Qua đó, giúp học sinh nhận diện nguy cơ, biết cách tự bảo vệ và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống nguy hiểm.

Buổi tuyên truyền pháp luật đến từng lớp học của Công an xã Yên Thắng.

Trong khi đó, ở khu vực đồng bằng, đô thị và ven biển, các hoạt động được mở rộng với nhiều chuyên đề gắn với những vấn đề thiết thực của đời sống học đường. Nội dung tập trung vào các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; kỹ năng tham gia giao thông an toàn; kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống đuối nước. Bên cạnh đó, học sinh còn được cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ trên không gian mạng, nguy cơ bị lợi dụng, lôi kéo tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.

Việc lựa chọn nội dung sát với thực tế không chỉ giúp học sinh nhận diện những nguy cơ có thể gặp phải mà còn góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và bảo vệ bản thân.

Thầy Nguyễn Văn Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Mường Lát (xã Mường Lát) cho biết, đối với học sinh miền núi, nhất là những em sinh sống tại các bản xa trung tâm, việc thường xuyên được tiếp cận kiến thức pháp luật có ý nghĩa thiết thực. Nhà trường xác định đây là nội dung giáo dục cần duy trì thường xuyên, giúp học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ, không để những cám dỗ bên ngoài ảnh hưởng đến việc học tập và tương lai.

Thông qua sự phối hợp giữa lực lượng Công an và ngành Giáo dục, công tác tuyên truyền pháp luật đang từng bước đi vào chiều sâu, gắn kiến thức với kỹ năng thực hành. Qua đó, không chỉ góp phần phòng ngừa vi phạm trong lứa tuổi học đường mà còn xây dựng ý thức sống và làm việc theo pháp luật cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường