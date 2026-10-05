Đưa kiến thức pháp luật đến gần học sinh dân tộc nội trú

Trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ

Mới đây, Đoàn cơ sở Trung đoàn 584 phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT N'Trang Lơng tổ chức chương trình trải nghiệm, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 5, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk cho học sinh nhà trường.

Tại chương trình, cán bộ, đoàn viên Đoàn cơ sở Trung đoàn 584 tập trung tuyên truyền những quy định pháp luật thiết thực, gần gũi với học sinh như Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Trẻ em.

Cùng với phổ biến các quy định pháp luật, học sinh được hướng dẫn kỹ năng nhận biết, phòng, chống nguy cơ xâm hại tình dục, lừa đảo trên không gian mạng và một số hành vi vi phạm pháp luật thường gặp trong đời sống. Qua đó, giúp các em bổ sung kiến thức, nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, kỹ năng phòng tránh và ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong học tập, sinh hoạt cũng như khi tham gia môi trường mạng.

Trung đoàn 584 phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT N’Trang Lơng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh. Ảnh: Việt Hùng

Bên cạnh nội dung pháp luật, cán bộ, đoàn viên Trung đoàn 584 giới thiệu những nét tiêu biểu về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 5 và lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Những câu chuyện, kiến thức được chia sẻ giúp học sinh hiểu thêm về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội và lực lượng vũ trang địa phương, qua đó bồi dưỡng niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Không chỉ tiếp nhận kiến thức pháp luật và truyền thống, học sinh còn được trực tiếp trải nghiệm một số nền nếp sinh hoạt trong môi trường quân đội. Tại Hội trường A, các chiến sĩ Trung đoàn 584 trực tiếp hướng dẫn học sinh thực hành gấp chăn, màn, quần áo; sắp xếp đồ dùng cá nhân đúng vị trí; vệ sinh, giữ gìn phòng ở và không gian sinh hoạt chung gọn gàng, sạch đẹp.

Với tác phong nghiêm túc, chuẩn mực nhưng gần gũi, các chiến sĩ hướng dẫn, chỉnh sửa từng thao tác, đồng thời chia sẻ với học sinh về ý nghĩa của việc duy trì nền nếp, kỷ luật trong sinh hoạt hằng ngày. Từ những công việc cụ thể, các em từng bước rèn luyện tính tự giác, ý thức tự quản, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và hình thành thói quen sinh hoạt khoa học, nền nếp.

Hoạt động trải nghiệm cũng tạo điều kiện để học sinh giao lưu, tìm hiểu thực tế về môi trường quân đội, qua đó giúp những nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật và truyền thống trở nên gần gũi, trực quan hơn.

Gắn kết đơn vị với nhà trường trong giáo dục thế hệ trẻ

Chương trình là một trong những hoạt động cụ thể hóa nội dung giao ước kết nghĩa giữa Trung đoàn 584 và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT N'Trang Lơng được ký kết vào tháng 8.2026.

Theo nội dung kết nghĩa, hai đơn vị tập trung phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; tổ chức các hoạt động giao lưu, trải nghiệm; thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và hoạt động xã hội; chăm lo, hỗ trợ nhà trường và học sinh; triển khai hiệu quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài, an sinh xã hội; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Ngay trước thềm năm học 2026 - 2027, Trung đoàn 584 đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hỗ trợ nhà trường tổng dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan, sửa chữa các hạng mục cơ sở vật chất; đồng thời vận động, huy động các nguồn lực góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn 584 hướng dẫn học sinh Trường PTDTNT THPT N’Trang Lơng thực hành gấp chăn, rèn luyện nền nếp, tác phong trong sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Y Lam Niê

Việc kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục truyền thống và trải nghiệm thực tế không chỉ giúp học sinh được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phòng tránh các nguy cơ trong đời sống và trên không gian mạng mà còn góp phần nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và xây dựng lối sống khoa học, nền nếp.

Qua đó, mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa Trung đoàn 584 và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT N'Trang Lơng tiếp tục được củng cố; góp phần xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, an toàn, nền nếp, thân thiện, đồng thời tạo thêm những trải nghiệm thiết thực để học sinh rèn luyện, trưởng thành và chuẩn bị hành trang trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.