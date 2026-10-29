Đưa kiến thức pháp luật đến công nhân thuỷ sản
Ngày 29/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật lao động và phòng, chống ma tuý tại Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn (xã Đất Mới).
Dự hội nghị có bà Ngô Diễm Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, công đoàn cơ sở công ty, Công đoàn xã Năm Căn cùng đông đảo đoàn viên, người lao động.
Với chủ đề “Công đoàn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động chấp hành pháp luật và xây dựng môi trường làm việc an toàn, không ma tuý”, hội nghị phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; kiến thức về tác hại của ma tuý, nguy cơ phát sinh tệ nạn và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phòng, chống ma tuý tại nơi làm việc và cộng đồng.
Thông qua trao đổi trực tiếp, giao lưu hỏi đáp, đoàn viên, người lao động được nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tự bảo vệ bản thân và chủ động phòng ngừa tệ nạn ma tuý.
Chị Nguyễn Hồng Nhi, đoàn viên công đoàn cơ sở công ty, cho biết, buổi tuyên truyền giúp chị hiểu hơn về quyền, nghĩa vụ của người lao động, đặc biệt là nhận rõ tác hại của ma tuý, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, vận động người thân, đồng nghiệp cùng phòng chống tệ nạn ma tuý.
Bà Ngô Diễm Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, thông tin, trong tháng 11/2026, đơn vị dự kiến tổ chức thêm 3 cuộc tuyên truyền tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp có đông công nhân lao động và 1 cuộc tuyên truyền cấp tỉnh.
Hoạt động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng, chống ma tuý trong đoàn viên, người lao động; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, hướng đến xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/dua-kien-thuc-phap-luat-den-cong-nhan-thuy-san-a133678.html