Đưa kiến thức an toàn giao thông vào học đường

Những ngày qua, tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, học sinh được hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn bằng những tình huống gần gũi, dễ hiểu.

Bài học từ những tình huống gần gũi

Tại Trường Tiểu học và THCS Bố Trạch, gần 700 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia chương trình tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn do Công an xã Bố Trạch phối hợp tổ chức.

Ngoài những quy định cơ bản, học sinh được hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi đúng phần đường, làn đường và chấp hành tín hiệu giao thông. Các em cũng được nhận diện những hành vi dễ dẫn đến mất an toàn và thực hành xử lý một số tình huống thường gặp.

Ngày 5/10, tại Trường THCS Quán Hàu, gần 500 cán bộ, giáo viên và học sinh được Công an xã Quảng Ninh phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Nội dung tập trung vào nhận biết biển báo, kỹ năng quan sát và cách phòng tránh nguy cơ tai nạn. Hoạt động này cũng gắn với mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, nơi thường tập trung đông người và phương tiện vào giờ đưa, đón học sinh.

Tại Trường THCS Đông Trạch 1, 708 học sinh cùng 73 giáo viên và đại diện phụ huynh được hướng dẫn cách đi bộ, qua đường, chấp hành tín hiệu đèn và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi sử dụng phương tiện phù hợp với lứa tuổi.

Điểm chung trong các chương trình là cách tuyên truyền ngày càng sát với những tình huống học sinh gặp hằng ngày.

Ở Trường THCS Đoàn Khuê, Công an xã Triệu Cơ tập trung phân tích những hành vi thường gặp như điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, sử dụng điện thoại khi đi xe, tụ tập hoặc đùa nghịch trên đường.

Tuyên truyền bằng hỏi đáp, xử lý tình huống và thực hành giúp những quy định pháp luật trở nên dễ nhớ hơn. Học sinh không chỉ biết điều gì không được làm, mà còn hiểu nguy cơ phía sau mỗi hành vi thiếu an toàn.

Tại xã Trường Ninh, nội dung tuyên truyền được mở rộng sang phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và pháo. Hơn 600 học sinh cùng cán bộ, giáo viên tham gia.

Nhiều địa phương khác như Phú Trạch, Ninh Châu, Triệu Phong, Sen Ngư, Khe Sanh, phường Quảng Trị cũng tổ chức các chương trình tương tự. Nội dung được điều chỉnh theo lứa tuổi, bổ sung kỹ năng phòng tránh tội phạm, vi phạm trên không gian mạng và nhận diện thông tin sai sự thật.

Một số trường còn tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, trao tặng mũ bảo hiểm, qua đó tăng tính trực quan và nhắc nhở học sinh duy trì thói quen an toàn.

An toàn giao thông bắt đầu từ cổng trường

Cùng với tuyên truyền trong trường học, lực lượng chức năng cũng tăng cường bảo đảm trật tự tại khu vực cổng trường.

Tại phường Bắc Gianh, hơn 150 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được huy động tuần tra tại 9 điểm trường, tập trung vào giờ đến lớp và tan học.

Đây là thời điểm mật độ người và phương tiện tăng cao. Việc dừng, đỗ xe tùy tiện hoặc học sinh sang đường thiếu quan sát đều có thể làm tăng nguy cơ va chạm.

Lực lượng chức năng bảo đảm trật tự tại cổng trường.

Bởi vậy, an toàn học đường không chỉ nằm trong khuôn viên nhà trường. Nó còn bắt đầu từ ý thức của học sinh, cách đưa đón của phụ huynh và việc giữ trật tự ngay trước cổng trường.

Sự phối hợp giữa Công an, nhà trường và gia đình vì thế có ý nghĩa quan trọng. Mục tiêu không chỉ là nhắc nhở, mà là hình thành thói quen chấp hành pháp luật từ sớm.

Một chiếc mũ bảo hiểm cài đúng cách, một lần dừng trước đèn đỏ hay thói quen quan sát trước khi qua đường đều là những việc nhỏ. Nhưng chính những việc nhỏ ấy có thể giúp học sinh an toàn hơn trên mỗi hành trình đến trường và trở về nhà.