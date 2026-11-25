Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hai điểm sinh hoạt văn hóa công nhân được ra mắt tại Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ và Nội thất Ngọc Sơn (Ngọc Sơn Hafuco) và Vườn bảo tồn giống cây rừng TP Hà Nội, thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội.

Tại Ngọc Sơn Hafuco, điểm sinh hoạt văn hóa công nhân kết hợp Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được bố trí trong khu nhà phụ trợ, trên diện tích 180 m2, phục vụ gần 500 người lao động. Doanh nghiệp chủ động bố trí mặt bằng, kết hợp không gian phòng họp và sinh hoạt chung, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu tập thể và sinh hoạt Công đoàn.

Cùng với sự đầu tư của doanh nghiệp và Công đoàn phường Chương Mỹ, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội hỗ trợ 90 triệu đồng để xây dựng, hoàn thiện điểm sinh hoạt, trang bị hệ thống âm thanh, tivi màn hình lớn, điều hòa và các điều kiện cần thiết phục vụ người lao động.

Một mô hình khác được hình thành tại Vườn bảo tồn giống cây rừng TP Hà Nội, phục vụ khoảng 450 cán bộ, đoàn viên và người lao động. Không gian sinh hoạt chung ngoài trời rộng khoảng 500 m2, nằm giữa khuôn viên xanh của vườn thực vật, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao.

Tại đây, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội cũng hỗ trợ 90 triệu đồng để xây dựng điểm sinh hoạt, trang bị các dụng cụ thể thao ngoài trời. Việc tận dụng không gian xanh sẵn có không chỉ tạo môi trường sinh hoạt gần gũi với thiên nhiên mà còn mở thêm địa điểm giao lưu, rèn luyện sức khỏe cho người lao động.

Đây cũng là vấn đề được Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Văn Thắng lưu ý. Theo ông Thắng, người lao động bên cạnh nhu cầu về việc làm, thu nhập còn cần được quan tâm đến đời sống tinh thần, có không gian nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe, giao lưu và kết nối với đồng nghiệp. Đời sống tinh thần phong phú, môi trường làm việc thân thiện là những yếu tố góp phần giúp người lao động thêm gắn bó với doanh nghiệp, yên tâm lao động sản xuất.

Từ yêu cầu đó, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị Công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ, tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với nhu cầu và điều kiện làm việc của công nhân. Người lao động cũng cần chủ động tham gia, giữ gìn và cùng xây dựng không gian chung, tránh tình trạng đầu tư xây dựng nhưng hoạt động chưa tương xứng.

Cùng với việc xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa, Công đoàn Thủ đô triển khai nhiều hoạt động hướng đến nâng cao chất lượng đời sống của đoàn viên, người lao động. Chương trình truyền thông “Tự hào hàng Việt – Đồng hành cùng thương hiệu Việt” vận động người lao động ưu tiên lựa chọn sản phẩm trong nước có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Giải chạy “Nhịp bước Công đoàn Thủ đô” thu hút hơn 5.000 đoàn viên, công nhân, lao động tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và lối sống tích cực.

Các cấp Công đoàn cũng tiếp tục hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng mô hình doanh nghiệp không ma túy, thăm hỏi, động viên công nhân tại các công trình trọng điểm của Thủ đô. Những hoạt động này có cách thức triển khai khác nhau nhưng cùng hướng đến việc chăm lo, bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.

Thực tế cho thấy, chăm lo đời sống tinh thần không thể chỉ dừng ở việc xây dựng một công trình hay tổ chức một vài hoạt động theo dịp. Điều quan trọng là tạo được môi trường để người lao động có thể thường xuyên tham gia các hoạt động phù hợp, được giao lưu, chia sẻ và phát triển đời sống văn hóa ngay trong không gian làm việc.

Khi được duy trì hiệu quả, các điểm sinh hoạt văn hóa không chỉ là nơi nghỉ ngơi sau giờ làm mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tăng sự gắn kết giữa công nhân với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn. Đó cũng là cách để những giá trị văn hóa hiện diện thiết thực hơn trong đời sống hằng ngày của người lao động.