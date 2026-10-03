Đưa khoa học kỹ thuật vào trồng trọt

Trong sản xuất nông nghiệp, khoa học kỹ thuật ngày càng giữ vai trò quan trọng, từ lựa chọn giống, làm đất, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch, bảo quản sản phẩm. Nắm bắt yêu cầu đó, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu; đồng thời khuyến khích ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa và các quy trình sản xuất an toàn.

Nông dân xã Bản Nguyên đẩy mạnh cơ giới hóa trong thu hoạch lúa, góp phần giảm sức lao động, rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Xã Bản Nguyên có diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn, việc đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Những năm qua, xã tích cực chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, lựa chọn những giống có năng suất, chất lượng phù hợp; đồng thời đẩy mạnh cơ giới hóa vào nhiều khâu, đáp ứng yêu cầu sản xuất quy mô lớn, bảo đảm khung lịch thời vụ.

Trong sản xuất lúa, các giống mới như J01, J02, RVT... được đưa vào gieo trồng, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, năng suất lúa của xã duy trì từ 63-66 tạ/ha. Cùng với giống mới, cơ giới hóa trong làm đất, gieo cấy, thu hoạch giúp giảm sức lao động, rút ngắn thời gian sản xuất, tạo điều kiện để người dân chủ động hơn trước diễn biến thời tiết và thời vụ.

Khi giống mới được lựa chọn phù hợp, kết hợp với quy trình chăm sóc, cơ giới hóa, hiệu quả sản xuất được nâng lên rõ rệt. Đây cũng là hướng đi đang được nhiều địa phương trong tỉnh triển khai, nhất là tại những vùng sản xuất tập trung, có điều kiện hình thành các sản phẩm hàng hóa.

Không chỉ cây lúa, khoa học kỹ thuật còn được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong sản xuất cây ăn quả. Tại các địa phương có thế mạnh về bưởi, cam, chuối, na như Tân Lạc, Cao Phong, Chí Đám, Chân Mộng, Xuân Lũng..., nhiều mô hình đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Việc ứng dụng kỹ thuật trong các vùng cây ăn quả được thực hiện ở nhiều khâu.

Người dân chú trọng lựa chọn giống, cải tạo đất, bón phân cân đối, kiểm soát sâu bệnh, sử dụng nước hợp lý, chăm sóc cây theo từng giai đoạn sinh trưởng. Một số hộ đã áp dụng quy trình VietGAP, sử dụng chế phẩm sinh học, phân hữu cơ vi sinh, từng bước thay thế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Cách làm này không chỉ hướng tới nâng cao chất lượng nông sản mà còn góp phần bảo vệ đất, nguồn nước, môi trường sản xuất. Khi người dân kiểm soát tốt quá trình chăm sóc, sản phẩm có chất lượng đồng đều hơn, mẫu mã được cải thiện, qua đó nâng cao khả năng tiêu thụ và giá trị kinh tế.

Gia đình chị Phạm Thị Thư ở thôn Ngọc Thụ, xã Đại Đình hiện trồng hơn 1.000 gốc na dai, trong đó nhiều cây có tuổi đời từ 20-30 năm. Trong quá trình chăm sóc, gia đình chị được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn áp dụng các biện pháp chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây.

Chị Thư chia sẻ: “Nếu trước đây người dân chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thì hiện nay, việc chăm sóc cây trồng dựa trên cơ sở khoa học, từ kiểm tra đất, xác định nhu cầu dinh dưỡng đến lựa chọn thời điểm bón phân, phòng trừ sâu bệnh. Những kỹ thuật được áp dụng đúng thời điểm giúp cây sinh trưởng ổn định, hạn chế chi phí không cần thiết và nâng cao chất lượng sản phẩm”.

Ứng dụng khoa học kỹ thuật giúp cây na ở xã Đại Đình sinh trưởng tốt, quả đồng đều, mẫu mã đẹp, nâng cao giá trị sản phẩm.

Cùng với chuyển giao kỹ thuật, cơ giới hóa tiếp tục được đẩy mạnh trong sản xuất trồng trọt. Việc đưa máy móc vào các khâu làm đất, gieo cấy, phun thuốc, thu hoạch giúp giảm lao động thủ công, nâng cao năng suất, bảo đảm tiến độ sản xuất. Đối với những vùng có diện tích canh tác lớn, cơ giới hóa còn giúp tổ chức sản xuất tập trung, đồng bộ hơn.

Để khoa học kỹ thuật thực sự trở thành động lực nâng cao hiệu quả sản xuất, công tác chuyển giao, tập huấn kỹ thuật cần tiếp tục được quan tâm. Các mô hình trình diễn, mô hình sản xuất theo quy trình an toàn cần được xây dựng phù hợp với từng vùng sinh thái, từng nhóm cây trồng, từ đó giúp nông dân dễ tiếp cận, học hỏi, nhân rộng.

Thời gian tới, việc lựa chọn giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao, thích ứng với điều kiện sản xuất; sử dụng hiệu quả phân hữu cơ, chế phẩm sinh học; áp dụng các quy trình sản xuất an toàn, tăng cường cơ giới hóa tiếp tục là những giải pháp quan trọng đối với ngành trồng trọt của tỉnh. Bên cạnh đó, việc gắn ứng dụng kỹ thuật với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tạo thêm động lực để người dân mạnh dạn đầu tư, nâng cao chất lượng nông sản.