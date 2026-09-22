Đưa khoa học đến gần hơn với học sinh Đà Nẵng

Tôn vinh phụ nữ trong khoa học qua một triển lãm tại Đà Nẵng

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam Carmen Cano de Lasala (thứ hai từ trái qua) tham dự và tặng hoa các đơn vị tham gia chương trình

Diễn ra vào chiều 22.9 tại Bảo tàng Đà Nẵng, hoạt động hướng tới việc giúp học sinh tìm hiểu về công việc, phẩm chất và hành trình nghiên cứu của một nhà khoa học.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp, chương trình cũng tạo cơ hội để các em làm quen với một số thí nghiệm và thao tác khoa học đơn giản, an toàn, phù hợp với lứa tuổi.

Một trong những nội dung được học sinh tham gia là giao lưu, trò chuyện với chủ đề “Hành trình trở thành nhà khoa học”. Tại đây, các em được lắng nghe những chia sẻ về quá trình nghiên cứu, khám phá và giải quyết một vấn đề khoa học, qua đó có thêm hình dung về con đường theo đuổi khoa học.

Chương trình tạo cơ hội để các em trực tiếp trải nghiệm một số thí nghiệm và thao tác khoa học đơn giản, an toàn, phù hợp với lứa tuổi

Rất đông các em học sinh tham gia chương trình

Ở phần “Thí nghiệm vui”, học sinh được theo dõi và khám phá một số thí nghiệm khoa học trực quan, trong đó ưu tiên các nội dung thuộc lĩnh vực Vật lý và Hóa học.

Với trải nghiệm “Nhà khoa học nhí”, các em được hướng dẫn cách chuẩn bị, sử dụng dụng cụ, vật liệu và thực hiện những thao tác khoa học cơ bản, đồng thời tìm hiểu các yêu cầu về an toàn trong thực hành.

Hoạt động còn có cuộc thi Rung chuông vàng “Hành trình kiến tạo tri thức”, tạo cơ hội để học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện khả năng tư duy, phản xạ và tinh thần học hỏi.

Triển lãm nhằm giới thiệu đến công chúng những câu chuyện về cuộc đời, hành trình nghiên cứu và những đóng góp nổi bật của các nhà khoa học nữ đến từ Tây Ban Nha và nhiều quốc gia trên thế giới

Triển lãm “Phụ nữ trong Khoa học: Escape Road - Hành trình tìm kiếm các nhà Khoa học tương lai đạt giải Nobel và Góc truyền cảm hứng: Các nhà Khoa học nữ người Tây Ban Nha” giới thiệu đến công chúng những câu chuyện về cuộc đời, hành trình nghiên cứu và những đóng góp nổi bật của các nhà khoa học nữ đến từ Tây Ban Nha và nhiều quốc gia trên thế giới.

Thông qua các nội dung trưng bày, triển lãm tôn vinh trí tuệ, niềm đam mê, sự kiên trì và tinh thần sáng tạo của những người phụ nữ có đóng góp cho khoa học và đời sống; đồng thời truyền tải thông điệp về bình đẳng giới trong khoa học, khẳng định khoa học là lĩnh vực rộng mở để mỗi cá nhân theo đuổi đam mê, sáng tạo tri thức và đóng góp cho cộng đồng.

Nội dung triển lãm được tổ chức thành hai chủ đề chính là “Phụ nữ trong Khoa học: Escape Road - Hành trình tìm kiếm các nhà Khoa học tương lai đạt giải Nobel” và “Góc truyền cảm hứng: Các nhà khoa học nữ người Tây Ban Nha”.

Triển lãm "Phụ nữ trong Khoa học" diễn ra đến ngày 30.9.2026 tại Bảo tàng Đà Nẵng, số 31 Trần Phú, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng.