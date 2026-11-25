Sự kiện được tổ chức trong hai ngày 7 - 8/12 tại Trung tâm hội nghị tỉnh và không gian mở phụ cận Quảng trường phường Phố Hiến.

Chương trình khởi động Techfest Hưng Yên 2026.

Tại lễ phát động, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Thị Thu Hường cho biết, với thông điệp xuyên suốt “Từ bài toán thực tiễn đến giải pháp công nghệ - Từ kết nối đến hợp tác và tăng trưởng”, Techfest Hưng Yên 2026 không chỉ trưng bày công nghệ, mà tạo một nơi để nhu cầu thực tế của sản xuất, kinh doanh và đời sống gặp các ý tưởng, giải pháp và nguồn lực phù hợp, mở đường cho những hợp tác và ứng dụng sau sự kiện.

Sự kiện do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên chủ trì, quy tụ quy mô 200 gian hàng cùng 08 không gian đổi mới sáng tạo, dự kiến thu hút 20.000–30.000 lượt khách tham quan trực tiếp và 3–5 triệu lượt tiếp cận, theo dõi trực tuyến. Triển khai trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, TECHFEST Hưng Yên 2026 đặt trọng tâm vào việc chọn, ứng dụng và làm chủ các giải pháp phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh, làng nghề, nông nghiệp, khu công nghiệp và kinh tế biển của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên thông tin về sự kiện.

Theo Ban Tổ chức, thông điệp xuyên suốt của sự kiện là “Từ bài toán thực tiễn đến giải pháp công nghệ – Từ kết nối đến hợp tác và tăng trưởng”. Thay vì chỉ trưng bày đơn thuần, chương trình ưu tiên các sản phẩm, thiết bị, mô hình có thể trình diễn trực tiếp để người dân, doanh nghiệp “xem được – thử được – hiểu được”, qua đó thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng, kết nối bên có giải pháp với bên có nhu cầu thực tế.

Chia sẻ về định hướng của sự kiện, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên nhấn mạnh, TECHFEST Hưng Yên 2026 không chỉ tôn vinh giá trị văn hiến, tinh thần hiếu học và giao thương của vùng đất Phố Hiến mà còn tạo không gian thực chất để công nghệ, doanh nghiệp, viện – trường và nhà đầu tư cùng giải quyết các bài toán phát triển của địa phương, chuyển hóa ý tưởng và giải pháp thành những kết quả ứng dụng cụ thể trong sản xuất và đời sống.

Tám không gian đổi mới sáng tạo gắn với 8 hội thảo chuyên đề và 1 diễn đàn chính sách cấp cao sẽ bao phủ các lĩnh vực trọng yếu gồm: Công nghiệp và công nghệ tiên tiến/thông minh; AI, dữ liệu và công nghệ số; Nông nghiệp thông minh/giá trị cao và kinh tế tuần hoàn; Tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn; Y tế và sức khỏe; Giáo dục và phát triển con người; Thương mại, logistics và kinh tế số; Văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo. Trong đó, nhiều giải pháp thiết thực như robot, tự động hóa, trợ lý AI tiếng Việt, nông nghiệp số, truy xuất nguồn gốc, kho vận thông minh, giáo dục STEM hay số hóa di sản, thực tế ảo/tăng cường sẽ được giới thiệu và trải nghiệm trực tiếp.

Tại sự kiện, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên trao giải thưởng cho các đội thi xuất sắc cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2026. Cuộc thi thu hút 317 đội thi trên toàn tỉnh và địa phương liên kết tham gia tranh tài, kỷ lục về số lượng tham gia cấp tỉnh trong cả nước. Kết quả, ban tổ chức đã lựa chọn 52 đội vào vòng chung kết và lựa chọn 26 dự án, đội thi đạt giải cao, trong đó có 2 giải nhất được trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ cuộc thi này, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên cũng định hướng và xây dựng chương trình giáo dục sáng tạo, kết nối cố vấn và nhà đầu tư theo mốc 30, 60, 90, 360 ngày dựa trên nhu cầu thực tế của từng dự án và kết nối 26 dự án với các tổ chức đầu tư uy tín và các doanh nghiệp công nghiệp, công nghệ…