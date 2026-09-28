Đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực tăng trưởng

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tham dự hội nghị.

Theo báo cáo tại phiên họp, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW đã đạt nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn không ít nhiệm vụ chậm tiến độ, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ, bảo đảm chuyển hóa nguồn lực thành sản phẩm, năng suất và giá trị thực tế.

Hệ thống đang theo dõi 2.011 nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. Trong đó, 1.326 nhiệm vụ đã hoàn thành, 482 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, 176 nhiệm vụ đang thực hiện và 27 nhiệm vụ quá hạn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tham dự hội nghị.

Đối với Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW và Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP, trong tổng số 92 nhiệm vụ được giao, có 4 nhiệm vụ hoàn thành với sản phẩm cụ thể, 82 nhiệm vụ đang thực hiện và 6 nhiệm vụ quá hạn.

Đến ngày 20/9/2026, nhiều điểm nghẽn về thể chế, thủ tục hành chính đã được tập trung xử lý. Các tỉnh, thành phố đã rà soát những vướng mắc về thể chế, ban hành danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tái thiết kế theo quy trình “6 rõ”.

Hơn 34,02 triệu sổ sức khỏe điện tử đã được tích hợp trên VNeID. Công tác xử lý các vùng lõm sóng cũng bước đầu có chuyển biến.

Trong xây dựng hạ tầng dữ liệu, đã hoàn thành đồng bộ 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, đồng thời kết nối, đồng bộ 69/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Khối Đảng đã làm sạch 99,83% phiếu đảng viên trong tổng số hơn 5,3 triệu hồ sơ đang quản lý.

Một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay là khả năng hấp thụ và chuyển hóa nguồn lực. Năm 2026, kinh phí chuyển đổi số của các địa phương là 51.019 tỷ đồng, song mới giải ngân 17.442 tỷ đồng, đạt 34%. Thực tế này đặt ra yêu cầu không chỉ tăng đầu tư mà còn phải chuyển mạnh từ quản lý đầu vào sang quản trị theo sản phẩm, kết quả và tác động.

Báo cáo nhấn mạnh, mỗi nhiệm vụ lớn phải xác định rõ sản phẩm, đơn vị sử dụng, mức độ nội địa hóa, doanh thu hoặc chi phí tiết kiệm, mức tăng năng suất, khả năng thương mại hóa, nhân rộng và đóng góp vào tăng trưởng.

Qua đó, kịp thời điều chỉnh, tập trung nguồn lực hoặc dừng những nhiệm vụ hiệu quả thấp, bảo đảm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tại phiên họp, các tham luận tập trung phân tích những vấn đề nền tảng đối với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đề xuất giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ; đồng thời kiến nghị các cơ chế thúc đẩy nghiên cứu đổi mới sáng tạo và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn chuyển đổi số với tăng trưởng kinh tế, đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu tập trung giải quyết những nhiệm vụ còn chậm tiến độ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cách thức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, phải chuyển từ tư duy triển khai theo tiến độ hành chính sang quản trị theo sản phẩm, hiệu quả và tác động thực tế để tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động tổ chức các hội nghị chuyên đề, rà soát, xác định rõ dư địa tăng trưởng của từng ngành, vùng, địa phương và từng chuỗi giá trị. Từ đó, xác định những điểm nghẽn và bài toán cần tập trung giải quyết, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cùng với đó, cần tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ công nghệ chiến lược; tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm theo hướng kết nối, dùng chung và nâng cấp năng lực hiện có trước khi đầu tư mới.

Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ bài toán cần giải quyết, công nghệ cần làm chủ, sản phẩm cuối cùng, người chịu trách nhiệm, doanh nghiệp tiếp nhận, địa chỉ thử nghiệm, mốc kỹ thuật, nguồn lực, quyền sở hữu trí tuệ và phương án thương mại hóa.

Những sản phẩm có tiềm năng phải được lựa chọn, phát triển theo chuỗi giá trị vùng, liên vùng, từng bước hình thành sản phẩm quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng, triển khai chiến dịch “100 ngày chuyển đổi số”. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 cần tập trung kiểm đếm sản phẩm và tác động, kịp thời tham mưu điều chỉnh thêm nguồn lực đối với những nhiệm vụ có hiệu quả cũng như dừng những nhiệm vụ hiệu quả thấp.

Mục tiêu cuối cùng là chuyển hóa nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành sản phẩm thực, năng suất thực và tăng trưởng thực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước.